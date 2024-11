Aus der ganzen Ukraine werden Luftangriffe gemeldet, insbesondere auf Ziele der Energieinfrastruktur. Laut Wolodimir Selenskij haben die russischen Streitkräfte dabei auch Marschflugkörper mit Streumunition eingesetzt. Dies sei eine „verabscheuungswürdige Eskalation“, sagte der Präsident.Nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte auf Telegram griff Russland in der Nacht mit mindestens sechs Raketen, 85 Marschflugkörpern und 97 Kampfdrohnen an. Viele davon seien abgewehrt worden. In der Hauptstadt Kiew galt in der Nacht bis in die Morgenstunden über neun Stunden am Stück Luftalarm. In Charkiw starben mindestens zwei Männer durch eine russische Drohne. Infolge der Angriffe nahm die Ukraine auch mehrere Atomkraftwerke vom Netz, wie ein Insider der ukrainischen Energiebranche der Nachrichtenagentur Reuters sagte.In zahlreichen Orten führten die Angriffe zu Stromausfällen, darunter neben Kiew auch die Regionen Odessa, Lwiw und Donezk. Allein im Westen des Landes wurde den örtlichen Behörden zufolge die Stromversorgung von mindestens einer Million Menschen unterbrochen. Teilweise habe es auch Störungen bei der Wasserversorgung gegeben.