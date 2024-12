Russische Behörden: Mutmaßlicher Bombenleger von Moskau festgenommen

Nach dem tödlichen Anschlag auf einen ranghohen General in Moskau haben die russischen Behörden nach eigenen Angaben einen usbekischen Staatsbürger als mutmaßlichen Bombenleger festgenommen. Der Mann habe gestanden, dass er den Sprengsatz im Auftrag des ukrainischen Geheimdiensts SBU gelegt habe, teilte das russische Ermittlungskomitee mit. Er habe zugegeben, die Bombe an einem Elektroroller vor dem Eingang des Wohnblocks platziert zu haben, in dem Generalleutnant Igor Kirillow gelebt habe. Dann habe er eine Überwachungskamera in einem Mietwagen in der Nähe installiert.



Die Drahtzieher des Attentats hätten sich in der ukrainischen Stadt Dnipro aufgehalten und die Kamera genutzt, um den Sprengsatz am Dienstag ferngesteuert zu zünden, als der Chef der russischen ABC-Abwehrtruppen das Gebäude verlassen habe.



Russische Medien hatten zuvor berichtet, dass die Ermittler zwei Verdächtige festgenommen hätten. Durch Überwachungskameras am Tatort hätten die Behörden deren Autos identifizieren können, schrieben die Zeitungen Kommersant, Iswestija und das Portal RBK. In den Berichten war auch von mutmaßlichen Organisatoren des Anschlags die Rede. Diese hätten die Täter über Messengerdienste angeworben und sie in Kontakt mit dem ukrainischen Geheimdienst SBU gebracht.



Kirillow war für die nukleare, chemische und biologische Abwehr Russlands zuständig und außerdem einer der größten Kreml-Propagandisten. Er starb am Dienstagmorgen vor seinem Wohnhaus in Moskau, nachdem ein Sprengsatz explodiert war. Für Russland ist der Mord an dem General ein schwerer Schlag. Er ist das ranghöchste Opfer eines Attentats seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022. Russische Ermittler sprachen von Terror und gingen sofort von einer Tat ukrainischer Geheimdienste aus. In Kiew ließ der SBU inoffiziell durchblicken, dass der Anschlag auf sein Konto gehe.