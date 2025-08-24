USA sollen Ukraine Angriffe mit US- und europäischen Langstreckenraketen verbieten





Die USA untersagen der Ukraine einem Medienbericht zufolge die Nutzung der von ihnen gelieferten Langstreckenraketen vom Typ ATACMS für Angriffe auf Ziele in Russland. Dies berichtet die Zeitung Wall Street Journal (WSJ) unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Laut Bericht muss US-Verteidigungsminister Pete Hegseth jeden Einsatz der Langstreckenwaffen persönlich genehmigen. Das gilt laut WSJ auch für den Einsatz der britisch-französischen Storm Shadow-Langstreckenraketen, da diese sich auf Zielangaben der USA stützen. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses, des Pentagons sowie des ukrainischen Präsidialamtes und Verteidigungsministeriums lag zunächst nicht vor.

Die Nachricht kommt zu einer Zeit, in der sich US-Präsident Trump zunehmend frustriert über den seit drei Jahren andauernden Krieg in der Ukraine zeigt. Nach einem Gipfel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und einem anschließenden Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs sowie dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij waren keine erkennbaren Fortschritte erzielt worden. „Ich werde eine Entscheidung darüber treffen, was wir tun, und es wird eine sehr wichtige Entscheidung sein: ob es massive Sanktionen oder massive Zölle oder beides sein werden, oder ob wir nichts tun und sagen, es ist euer Kampf“, sagte Trump am Freitag.



Einen Tag zuvor hatte er auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass die Ukraine mehr in die Offensive gehen sollte: „Es ist sehr schwer, wenn nicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne das Land des Invasors anzugreifen.“ Zudem schrieb er: „Es ist wie bei einer großen Sport-Mannschaft, die eine fantastische Abwehr hat, aber nicht offensiv spielen darf. Da gibt es keine Chance zu gewinnen.“ Sein Amtsvorgänger Joe Biden habe der Ukraine nicht erlaubt zurückzuschlagen. Das ist jedoch so nicht richtig. Viel mehr hatte Biden am Ende seiner Amtszeit der Ukraine den Einsatz eben jener ATACMS-Raketen auf russischem Gebiet genehmigt, deren Nutzung laut des WSJ-Berichts nun von der Trump-Regierung untersagt worden sein soll. Biden reagierte damals auf den Einsatz nordkoreanischer Soldaten aufseiten Russlands. Zudem hoffte das Weiße Haus unter Biden offenbar darauf, mit der Erlaubnis Kiews Verhandlungsposition bei etwaigen Gesprächen über eine Waffenruhe zu verbessern.



Diese scheinen im Moment in weite Ferne gerückt zu sein. Nach dem Treffen Trumps mit Putin hatte der amtierende US-Präsident erklärt, ein bilaterales Treffen zwischen Putin und Selenskij zu arrangieren. Dies gestaltete sich jedoch als schwierig. „Putin ist bereit, Selenskij zu treffen, wenn die Agenda für einen Gipfel fertig ist. Und diese Agenda ist überhaupt nicht fertig“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow dem Sender NBC. Ein Treffen sei vorerst nicht geplant.



Lesen Sie hier, wie Biden der Ukraine den Einsatz der ATACMS-Raketen erlaubte (SZ Plus):