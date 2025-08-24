Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Ukrainischer Kampfjet „MiG-29“ stürzt ab – Pilot tot
Moskau sieht Bedingungen für Treffen mit Selenskij als nicht erfüllt an
Diplomaten: China zeigt Bereitschaft zur Teilnahme an Friedenstruppen
Ukraine erhielt 2025 bereits zehn Milliarden Euro aus eingefrorenen russischen Geldern
Estland will eine Kompanie für Friedenssicherung stellen
Patrick Wehner
USA sollen Ukraine Angriffe mit US- und europäischen Langstreckenraketen verbieten
Die USA untersagen der Ukraine einem Medienbericht zufolge die Nutzung der von ihnen gelieferten Langstreckenraketen vom Typ ATACMS für Angriffe auf Ziele in Russland. Dies berichtet die Zeitung Wall Street Journal (WSJ) unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Laut Bericht muss US-Verteidigungsminister Pete Hegseth jeden Einsatz der Langstreckenwaffen persönlich genehmigen. Das gilt laut WSJ auch für den Einsatz der britisch-französischen Storm Shadow-Langstreckenraketen, da diese sich auf Zielangaben der USA stützen. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses, des Pentagons sowie des ukrainischen Präsidialamtes und Verteidigungsministeriums lag zunächst nicht vor.
Die Nachricht kommt zu einer Zeit, in der sich US-Präsident Trump zunehmend frustriert über den seit drei Jahren andauernden Krieg in der Ukraine zeigt. Nach einem Gipfel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und einem anschließenden Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs sowie dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij waren keine erkennbaren Fortschritte erzielt worden. „Ich werde eine Entscheidung darüber treffen, was wir tun, und es wird eine sehr wichtige Entscheidung sein: ob es massive Sanktionen oder massive Zölle oder beides sein werden, oder ob wir nichts tun und sagen, es ist euer Kampf“, sagte Trump am Freitag.
Einen Tag zuvor hatte er auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass die Ukraine mehr in die Offensive gehen sollte: „Es ist sehr schwer, wenn nicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne das Land des Invasors anzugreifen.“ Zudem schrieb er: „Es ist wie bei einer großen Sport-Mannschaft, die eine fantastische Abwehr hat, aber nicht offensiv spielen darf. Da gibt es keine Chance zu gewinnen.“ Sein Amtsvorgänger Joe Biden habe der Ukraine nicht erlaubt zurückzuschlagen. Das ist jedoch so nicht richtig. Viel mehr hatte Biden am Ende seiner Amtszeit der Ukraine den Einsatz eben jener ATACMS-Raketen auf russischem Gebiet genehmigt, deren Nutzung laut des WSJ-Berichts nun von der Trump-Regierung untersagt worden sein soll. Biden reagierte damals auf den Einsatz nordkoreanischer Soldaten aufseiten Russlands. Zudem hoffte das Weiße Haus unter Biden offenbar darauf, mit der Erlaubnis Kiews Verhandlungsposition bei etwaigen Gesprächen über eine Waffenruhe zu verbessern.
Diese scheinen im Moment in weite Ferne gerückt zu sein. Nach dem Treffen Trumps mit Putin hatte der amtierende US-Präsident erklärt, ein bilaterales Treffen zwischen Putin und Selenskij zu arrangieren. Dies gestaltete sich jedoch als schwierig. „Putin ist bereit, Selenskij zu treffen, wenn die Agenda für einen Gipfel fertig ist. Und diese Agenda ist überhaupt nicht fertig“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow dem Sender NBC. Ein Treffen sei vorerst nicht geplant.
Lesen Sie hier, wie Biden der Ukraine den Einsatz der ATACMS-Raketen erlaubte (SZ Plus):
Lesen Sie hier, wie Biden der Ukraine den Einsatz der ATACMS-Raketen erlaubte (SZ Plus):
Patrick Wehner
Russland wirft Ukraine Angriff auf Atomkraftwerk vor
Ein ukrainischer Drohnenangriff löst russischen Angaben zufolge auf dem Gelände des Atomkraftwerks Kursk einen Brand aus und beschädigt einen Transformator. "Eine Kampfdrohne der ukrainischen Streitkräfte sei von der Luftabwehr in der Nähe des Atomkraftwerks Kursk abgeschossen worden", teilt die Pressestelle der Anlage mit. Beim Aufprall sei die Drohne detoniert und habe einen Hilfstransformator beschädigt. Die Leistung von Block drei der Anlage wird daraufhin auf 50 Prozent reduziert. Das Feuer ist inzwischen gelöscht, Verletzte gibt es den Angaben zufolge nicht. Die Strahlenwerte liegen im Normalbereich. Eine Stellungnahme der Ukraine liegt zunächst nicht vor.
Dimitri Taube
Russland meldet Eroberung weiterer Orte
Die russische Armee reklamiert die Eroberung weiterer Ortschaften in der Ostukraine für sich. Im Gebiet Donezk seien die Dörfer Serednje und Kleban-Byk besetzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Kleban-Byk liegt südlich der von der Ukraine verteidigten Stadt Kostjantyniwka. Sollten die Angaben stimmen, wären ukrainische Truppen im Nachbarort Schtscherbyniwka nahezu abgeschnitten. In dem Gebiet erschwert zudem eine Talsperre einen möglichen Abzug der Ukrainer.
Ukrainische wie russische Militärbeobachter bestätigten auf ihren Karten die Eroberung von Kleban-Byk allerdings nicht. Der Generalstab der Ukraine schrieb in seinem Morgenbericht nur von Angriffen auf Schtscherbyniwka.
Dimitri Taube
Ukrainischer Kampfjet „MiG-29“ stürzt ab – Pilot tot
Für die Ukraine wiegt im Krieg jeder Verlust eines Flugzeugs schwer. Nun hat das Land nach Militärangaben einen seiner Kampfjets MiG-29 verloren. Der Pilot sei getötet worden, teilte der Generalstab in Kiew auf Facebook mit. Die Rede war von einem Unfall beim Landeanflug nach einem Kampfeinsatz. Die Unfallursache werde untersucht.
Der noch zu sowjetischen Zeiten konstruierte Mehrzweckjäger MiG-29 ist mit wenigen Dutzend Exemplaren das am häufigsten vertretene Flugzeug in der kleinen ukrainischen Luftwaffe. Wegen des russischen Angriffskrieges hat die Ukraine auch Maschinen dieses Typs aus anderen Ländern bekommen, so aus Polen und der Slowakei.
Darüber hinaus meldete die ukrainische Armee erneut nächtliche Luftangriffe. Nach Mitteilung der Luftwaffe griff Russland mit 49 Kampfdrohnen an, von denen 36 ausgeschaltet wurden. Es habe Treffer an sieben Orten gegeben. Am Vormittag gab es in der Hauptstadt Kiew erneut Luftalarm wegen russischer Drohnen. Die Flugabwehr war im Einsatz, wie Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte. Eine Drohne sei auf eine Straße gestürzt.
Patrick Wehner
Moskau sieht Bedingungen für Treffen mit Selenskij als nicht erfüllt an
Ein baldiges Gipfeltreffen von Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij ist für Russland unrealistisch. "Putin ist bereit, sich mit Selenskij zu treffen, wenn eine Tagesordnung für den Gipfel vorbereitet ist, und diese Tagesordnung ist überhaupt noch nicht fertig", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow dem US-Fernsehsender NBC.
US-Präsident Trump hatte sich für ein solches Treffen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ausgesprochen. Moskau hatte sich dazu bislang ausweichend geäußert. Lawrow sagte nun, zu den Punkten, die vor einem solchen Treffen geklärt sein müssten, gehörten Gebietsabtretungen und ein ukrainischer Verzicht auf eine Mitgliedschaft im westlichen Militärbündnis. "Selenskij hat zu allem Nein gesagt", sagte Lawrow.
Russland hat im Laufe der vor dreieinhalb Jahren begonnenen Invasion die ostukrainische Region Luhansk fast vollständig und die vom Kreml beanspruchten Gebiete Donezk, Saporischschja und Cherson teilweise eingenommen. Für ein Einfrieren der Front in Saporischschja und Cherson fordert Putin dem Vernehmen nach Kiews vollständige Aufgabe der Regionen Luhansk und Donezk. Die ebenfalls von Moskau beanspruchte Halbinsel Krim kontrolliert Russland bereits seit 2014.
Nach dem Alaska-Gipfel am Freitag vergangener Woche hatten US-Präsident Trump, Selenskij und europäische Spitzenpolitiker am Montag über einen Friedensprozess für die Ukraine beraten. Als Nächstes soll nach Trumps Vorstellungen ein Treffen Putins mit Selenskij stattfinden. Selenskij hatte Moskau vorgeworfen, nicht an einem Frieden interessiert zu sein. "Ehrlich gesagt sind die Signale aus Russland derzeit einfach unanständig", sagte er. "Sie versuchen, sich aus der Notwendigkeit eines Treffens herauszuwinden. Sie wollen diesen Krieg nicht beenden. Sie setzen ihre massiven Angriffe gegen die Ukraine und ihre sehr heftigen Angriffe an der Front fort."
Patrick Wehner
Diplomaten: China zeigt Bereitschaft zur Teilnahme an Friedenstruppen
China ist EU-Diplomaten zufolge offenbar zu einer Beteiligung an möglichen Friedenstruppen in der Ukraine bereit. Dies berichtet die Welt am Sonntag vorab unter Berufung auf Diplomaten, die Kontakte zu chinesischen Regierungskreisen unterhalten. In dem Bericht heißt es, die Regierung in Peking sei dazu nur bereit, wenn die Friedenstruppen auf der Grundlage eines Mandats der Vereinten Nationen eingesetzt würden.
In Brüssel stößt der Plan aus Peking auf geteiltes Echo. Einerseits könnte die Einbeziehung Chinas die Akzeptanz für eine Stationierung ausländischer Truppen zur Überwachung eines Friedens befördern. "Es besteht aber auch die Gefahr, dass China in der Ukraine vor allem spionieren will und im Konfliktfall anstatt einer neutralen Position eine klar prorussische Position einnimmt", sagte ein hoher EU-Diplomat, der mit den aktuellen Beratungen in Brüssel vertraut ist.
Patrick Wehner
Ukraine erhielt 2025 bereits zehn Milliarden Euro aus eingefrorenen russischen Geldern
Die EU hat der Ukraine in der ersten Hälfte dieses Jahres 10,1 Milliarden Euro an Erlösen aus eingefrorenen Geldern der russischen Zentralbank überwiesen. Das zeigen Zahlen der EU-Kommission, die der Welt am Sonntag laut Vorabbericht vorliegen. Brüssel unterstützt mit dem Geld militärische und zivile Projekte in der Ukraine. Im März, Mai, Juni und Juli erhielt die Regierung von Präsident Wolodimir Selenskij den Zahlen zufolge jeweils eine Milliarde Euro an Zinserträgen, im Januar waren es drei Milliarden, im April 3,1 Milliarden. Das russische Vermögen selbst liegt bei dem belgischen Unternehmen Euroclear, das Wertpapiere verwahrt und Aktiengeschäfte abwickelt. Im Jahr 2022 hatte die EU insgesamt 210 Milliarden Euro aus Russland festgesetzt.
Juri Auel
Estland will eine Kompanie für Friedenssicherung stellen
Estland ist bereit, sich mit einer Truppenstärke von bis zu einer Kompanie an einem Einsatz zur Sicherung des Friedens in der Ukraine zu beteiligen. Dies sagt Ministerpräsident Kristen Michal bei einer Pressekonferenz mit seinem finnischen Amtskollegen in Tallinn.
Dimitri Taube
Nato-Generalsekretär Rutte in Kiew
Nato-Generalsekretär Mark Rutte ist zur Abstimmung über westliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach Kiew gefahren. Rutte bezeichnete die Garantien als wichtigen Faktor für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine. Das sagte er nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij auf einer gemeinsamen Pressekonferenz.
Rutte lobte auch US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte zuletzt in Alaska Kremlchef Wladimir Putin empfangen und dann anschließend mit Selenskij und den europäischen Nato-Verbündeten in Washington gesprochen. Trump habe Bewegung in die Verhandlungen gebracht. Er „hat aber auch klargemacht, dass die USA involviert sein werden bei der Gewährung von Sicherheitsgarantien für die Ukraine“, sagte Rutte.
Selenskij wiederum bat um weitere Hilfe bei der Finanzierung der Rüstungsindustrie. Insbesondere bei der Drohnenproduktion habe die Ukraine großes Potenzial. „Es ist kein Geheimnis, es handelt sich um etwas mehr als sechs Milliarden (US-Dollar)“, sagte Selenskij im Hinblick auf den Finanzbedarf. Der Präsident bezeichnete dabei Drohnen als Waffe Nummer eins.
Auch über die Finanzierung von Waffenkäufen in den USA durch die Nato-Staaten sei gesprochen worden, erklärte Selenskij. „Wir haben das mit Mark besprochen: Es könnte im Monat eine Milliarde (US-Dollar) sein, aber auch etwa 1,5 Milliarden.“
Dimitri Taube
EU überweist weitere Milliardenhilfe an die Ukraine
Die EU hat der Ukraine kurz vor deren 34. Unabhängigkeitstag weitere Finanzhilfen in Höhe von 4,05 Milliarden Euro ausgezahlt. „Unsere Solidarität mit der Ukraine ist unerschütterlich“, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei X. Die Auszahlung von mehr als vier Milliarden Euro zeige das entschlossene Engagement der EU für die Erholung und die Zukunft des Landes.
Nach Angaben der EU-Kommission stammen 3,05 Milliarden Euro aus der Ukraine-Fazilität – einem Hilfsprogramm mit bis zu 50 Milliarden Euro für die Jahre 2024 bis 2027. Außerdem fließt eine Milliarde Euro aus einem Makrofinanzhilfe-Darlehen, das Teil einer G-7-Initiative über insgesamt rund 45 Milliarden Euro ist.
Die Kommission erklärte, die Freigabe der Mittel sei auch durch den Rückzug eines Gesetzes möglich geworden, das die Unabhängigkeit der zentralen Antikorruptionsbehörden in der Ukraine eingeschränkt hätte. Sie begrüßte den Schritt und betonte, dass die Rechtsstaats- und Antikorruptionsreformen der Ukraine entscheidend für deren weiteren Weg in Richtung EU-Mitgliedschaft blieben.
Seit Beginn der russischen Invasion 2022 haben die EU und ihre Mitgliedstaaten nach Kommissionsangaben Hilfen im Umfang von knapp 169 Milliarden Euro zugesagt – von militärischer und finanzieller Unterstützung bis hin zu Hilfe für Geflüchtete.
Philipp Saul
Ukrainische Attacke auf Pipeline Druschba stoppt Ölfluss nach Ungarn
Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben erneut die russische Erdölpipeline Druschba angegriffen, die noch Öl in Richtung Ungarn und Slowakei transportiert. Ziel der Kampfdrohnen war die Pumpstation Unetscha im westrussischen Gebiet Brjansk, wie der Kommandeur der ukrainischen Drohnentruppe, Robert Bowdi, auf Telegram mitteilte.
Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó schrieb auf Facebook, der Durchfluss von Erdöl nach Ungarn sei unterbrochen. Er sprach von einem weiteren Angriff auf die Energiesicherheit seines Landes. Die Versorgung werde für mindestens fünf Tage ausfallen.
Schon am Montag hatte ein Angriff auf eine andere Pumpstation der Leitung Druschba (Freundschaft) die Versorgung gestoppt; am Dienstag konnte sie wiederhergestellt werden.
„48 Stunden Zeit für die Reparatur“, schrieb der Ukrainer Bowdi dieses Mal, und fügte auf Ungarisch hinzu: „Russen, haut ab!“ Das Verhältnis zwischen den Nachbarn Ungarn und Ukraine ist gespannt. Aus Kiewer Sicht hält die ungarische Führung von Ministerpräsident Viktor Orbán zu engen Kontakt nach Moskau und blockiert den Aufnahmeprozess der Ukraine in die EU. Ungarn beschwert sich über die Blockade von Energieimporten aus Russland durch die Ukraine.
Patrick Wehner
Selenskij deutet mehr Gegenangriffe an
Die Ukraine muss sich nach den Worten ihres Präsidenten Wolodimir Selenskij aus dem Dauerzustand der ständigen Verteidigung gegen russische Angriffe lösen und selbst aktiv zum Angriff übergehen. „Dieser Krieg muss beendet werden, wir müssen Druck auf Russland ausüben“, sagte Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache. Kremlchef Wladimir Putin verstehe „nichts außer Macht und Druck“. Die ukrainische Armee werde Land und Volk weiter schützen. Doch US-Präsident Trump habe völlig recht, dass dies nicht nur in der Verteidigung geschehen müsse, so der ukrainische Präsident.
Trump hatte am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social geschrieben: „Es ist sehr schwer, wenn nicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne das Land des Invasors anzugreifen.“ Zudem schrieb er: „Es ist wie bei einer großen Sport-Mannschaft, die eine fantastische Abwehr hat, aber nicht offensiv spielen darf. Da gibt es keine Chance zu gewinnen.“ Sein Amtsvorgänger Joe Biden habe der Ukraine nicht erlaubt zurückzuschlagen.
Selenskij sagte weiter, abseits der militärischen Einsätze wolle die Ukraine auch die diplomatischen Bemühungen aufrechterhalten, um Wege zu Verhandlungen und Frieden zu finden. Unter anderem sei die Militärführung im Kontakt mit ausländischen Partnern, um an der militärischen Komponente der Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu arbeiten.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warf Putin vor, nicht an Verhandlungen interessiert zu sein. „Er hat kein Interesse daran, sich an einen Tisch zu setzen. Hier geht es nur um Zeit“, sagte Kallas im ZDF-"heute journal“. „Es ist klar, dass die Amerikaner, die Ukrainer und die Europäer Frieden möchten. Was wir von der russischen Seite aber gesehen haben, ist, dass sie nur Spiele spielen und dass sie Hindernisse formulieren.“
Patrick Wehner
Russland: Zwei Tote bei ukrainischem Angriff auf Stadt im Donbass
Bei einem ukrainischen Angriff auf die von Russland besetzte Stadt Jenakijewe sind nach russischen Angaben zwei Menschen getötet worden. Zudem seien 21 verletzt worden, schreibt der von der Regierung in Moskau eingesetzte Gouverneur der Region Donezk, Denis Puschilin, auf Telegram. Der Angriff sei mit Raketen und Drohnen erfolgt. Eine ukrainische Stellungnahme liegt nicht vor.
Dimitri Taube
Ukraine meldet Erfolge bei Pokrowsk
Das Gebiet rund um den strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk in der ostukrainischen Region Donezk ist erneut Mittelpunkt schwerer Kämpfe. Von dort wurden dem Generalstab in Kiew bis zum frühen Abend 24 bewaffnete Zusammenstöße gemeldet, wie die Generalität auf Facebook mitteilte.
Allerdings gingen dieses Mal nicht die Russen, sondern die Ukrainer zum Angriff über, wie Armeechef Oleksandr Syrskyj auf Telegram mitteilte. Dabei sei es gelungen, sechs Ortschaften zurückzuerobern. „Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des Feindes erfüllen die Einheiten der Streitkräfte und der Nationalgarde der Ukraine ihre Aufgaben mit Ehre“, schrieb er. „Als Ergebnis erfolgreicher Schlag- und Suchaktionen wurden sechs Ortschaften gesäubert und Hunderte russischer Besatzer vernichtet.“ Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.
Das ukrainische Militär hat vor wenigen Tagen sein Truppenaufgebot rund um Pokrowsk verstärkt, um die stetig vorrückenden russischen Einheiten zu stoppen. Die Stadt Pokrowsk ist in monatelangen schweren Kämpfen bereits weitestgehend zerstört worden.
Leopold Zaak
Italienische Polizei nimmt mutmaßlichen Koordinator des Nord-Stream-Anschlags fest
Im September 2022 explodierten Sprengsätze an den Röhren der Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in der Ostsee. Knapp drei Jahre später ist nun in Italien ein Ukrainer festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilt mit, es handle sich dabei um Sergej K., der einer der „Koordinatoren der Operation“ gewesen sein soll. Er habe sich auf der Andromeda aufgehalten, der Segelyacht, von der aus der Anschlag ausgeübt worden sein soll. Die Behörde wirft ihm das gemeinschaftliche Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor.
Der Ukrainer sei in der vergangenen Nacht in der italienischen Provinz Rimini von Beamten der Carabinieri-Station in Misano Adriatico gefasst worden, so die Bundesanwaltschaft. Er soll aus Italien nach Deutschland gebracht und dann einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.
