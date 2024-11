Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij gibt auf der Plattform X an, ein „ausgezeichnetes Telefonat“ mit Donald Trump nach dessen Sieg geführt zu haben. Die beiden seien sich darin einig, einen „engen Dialog“ zu führen und die Zusammenarbeit voranzutreiben. „Die starke und unerschütterliche Führung der USA ist unerlässlich für die Welt und einen gerechten Frieden“, fügte Selenskij hinzu.Der ukrainische Regierungschef gehörte zu den Ersten, die Trump in der Wahlnacht gratulierten, am Mittwochmorgen beglückwünschte er ihn auch auf der Plattform X „zu seinem beeindruckenden Wahlsieg". Er fügte hinzu: „Wir verlassen uns auf eine weiterhin starke parteiübergreifende Unterstützung für die Ukraine in den Vereinigten Staaten."Die steht nun aber infrage: Trump und seine Republikaner standen den umfangreichen Waffenlieferungen der USA an die Ukraine zuletzt höchst kritisch gegenüber. Und Trump verkündete, er werde mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen und den Krieg innerhalb eines Tages beenden.Selenskij wählt nun diplomatische Worte und versucht, Trumps eigene Äußerungen in seinem Sinne zu deuten: Er schätze dessen Engagement „für den Ansatz 'Frieden durch Stärke' in globalen Angelegenheiten", schreibt der ukrainische Präsident. "Dies ist genau das Prinzip, das einen gerechten Frieden in der Ukraine praktisch näher bringen kann. Ich bin zuversichtlich, dass wir es gemeinsam in die Tat umsetzen werden."Selenskij ruft sein Treffen mit Trump im September in New York in Erinnerung und sagt, er würde ihn gerne bald persönlich wiedersehen, um „Möglichkeiten zur Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten zu erörtern". Dabei erinnert er die USA daran, dass die Ukraine „eine der stärksten Militärmächte Europas" sei.