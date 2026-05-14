Lettland: Drohnen-Vorfall lässt Regierung platzen

Die lettische Ministerpräsidentin Evika ​Silina hat ihre parlamentarische Mehrheit verloren. Die linke Progressive Partei entzog ihr die Unterstützung, nachdem Verteidigungsminister Andris Spruds am Wochenende entlassen worden war. Hintergrund war sein Umgang mit ​verirrten ukrainischen Drohnen, die aus Russland eingeflogen waren, ein Öllager in Lettland getroffen und Sachschäden ⁠verursacht hatten. Silina hatte ihm vorgeworfen, die Anti-Drohnen-Systeme des Landes seien nicht schnell genug eingesetzt worden.



Der Fraktionschef der Progressiven, Andris Suvajevs, forderte ​Präsident ​Edgars Rinkevics auf, umgehend Konsultationen zur Bildung einer ‌neuen Regierung aufzunehmen. Silina könne entweder zurücktreten oder ‌ein Misstrauensvotum abwarten, sagte Suvajevs. Die oppositionelle Vereinte Liste kündigte der Nachrichtenagentur BNS zufolge an, einen entsprechenden Antrag im Parlament einzubringen ​und bereit zu ​sein, die nächste Regierung zu führen.



Silina ​erklärte auf der Plattform X, sie berate sich mit ihrer Mitte-Rechts-Partei sowie dem grünen Koalitionspartner über das weitere Vorgehen. Rinkevics wird sich dem Sender LSM ‌zufolge am Freitag mit allen Fraktionen treffen. In der Regierungskoalition gab es schon seit längerem Meinungsverschiedenheiten – ihr Fortbestand stand wiederholt auf der Kippe. Silina hatte zuvor erklärt, dass im Falle eines Austritts der Progressiven aus der Koalition eine Übergangsregierung ihre Arbeit aufnehmen werde. Lettland wählt am 3. Oktober ein neues Parlament.



Unterdessen kündigte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij an, ‌Experten nach Lettland zu ‌entsenden, um das Land beim Schutz seines Luftraums zu ​unterstützen. Man wolle Erfahrungen austauschen und direkte Hilfe leisten, um Europas Verteidigung zu stärken, ​erklärte Selenskij.