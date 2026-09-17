Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Erneut Drohnenangriff in der Nähe von Polens Grenze
Ukraine meldet erfolgreichen Test neuer Drohnenabwehr-Waffe
Russland warnt westliche Politiker vor Reisen in die Ukraine
Ukrainisches Militär spricht von Rückeroberungen im Donbass
Ukraine braucht Breitspur-Loks
Barbara Klimke
Polens Regierungschef erwartet mehr russische Drohnen- und Raketenangriffe
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk rechnet für die kommenden Wochen mit stärkeren russischen Angriffen auf die Ukraine und auf ihre Unterstützer. Nach Einschätzung von Geheimdiensten könnte es zu scheinbar versehentlichen Attacken mit Drohnen und Raketen auf die Länder kommen, die der Ukraine Beistand leisten – darunter Polen, sagt Tusk im polnischen Parlament.
Für den Spätherbst und Winter sei allen Quellen zufolge „der kritischste Moment im bisherigen russisch-ukrainischen Krieg“ zu erwarten, sagte Tusk. Am Vormittag hatten russische Drohnen in der Nähe des ukrainischen Grenzübergangs Jahodyn nach Polen angegriffen. Dies löste Luftalarm auch auf polnischer Seite aus; Kampfjets stiegen auf.
In Kürze kündigte Tusk einen Besuch in der Ukraine bei Präsident Wolodimir Selenskij an. In den Gesprächen solle es vor allem um die von russischen Angriffen bedrohte Energieversorgung der Ukraine gehen. Auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico wird nach Angaben aus Bratislava in die Ukraine reisen.
Für den Spätherbst und Winter sei allen Quellen zufolge „der kritischste Moment im bisherigen russisch-ukrainischen Krieg“ zu erwarten, sagte Tusk. Am Vormittag hatten russische Drohnen in der Nähe des ukrainischen Grenzübergangs Jahodyn nach Polen angegriffen. Dies löste Luftalarm auch auf polnischer Seite aus; Kampfjets stiegen auf.
In Kürze kündigte Tusk einen Besuch in der Ukraine bei Präsident Wolodimir Selenskij an. In den Gesprächen solle es vor allem um die von russischen Angriffen bedrohte Energieversorgung der Ukraine gehen. Auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico wird nach Angaben aus Bratislava in die Ukraine reisen.
Ukraine greift russische Ölraffinerie an
Nach einem ukrainischen Drohnenangriff hat die russische Ölraffinerie YANOS Insidern zufolge am Donnerstag die Rohölverarbeitung eingestellt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bestätigte den nächtlichen Angriff auf die Anlage, die etwa 250 Kilometer nordöstlich von Moskau liegt. Der Gouverneur der Region Jaroslawl, Michail Jewrajew, teilte über Telegram mit, dass 65 Drohnen abgewehrt worden seien. Es habe keine Toten oder Verletzten gegeben, die Raffinerie sei jedoch beschädigt worden und Löscharbeiten seien im Gange.
Vier mit dem Vorgang vertrauten Personen zufolge wurde die Haupt-Rohöldestillationsanlage getroffen. Diese macht mit einer Kapazität von gut 17 000 Tonnen pro Tag etwa 40 Prozent der gesamten Verarbeitungskapazität des Werks aus. Eine weitere Anlage befand sich nach einem früheren Drohnenangriff Ende August bereits in Reparatur, wie Insider der Nachrichtenagentur Reuters weiter sagten.
Vier mit dem Vorgang vertrauten Personen zufolge wurde die Haupt-Rohöldestillationsanlage getroffen. Diese macht mit einer Kapazität von gut 17 000 Tonnen pro Tag etwa 40 Prozent der gesamten Verarbeitungskapazität des Werks aus. Eine weitere Anlage befand sich nach einem früheren Drohnenangriff Ende August bereits in Reparatur, wie Insider der Nachrichtenagentur Reuters weiter sagten.
Erneut Drohnenangriff in der Nähe von Polens Grenze
In der ukrainischen Grenzregion zu Polen hat es nach Angaben der Regierung in Warschau erneut einen Drohnenangriff unweit von einem Grenzübergang gegeben. „Sehr nahe an der polnischen Grenze, unweit von Dorohusk, ist höchstwahrscheinlich wieder eine Tankstelle angegriffen worden“, sagte Polens Regierungschef Donald Tusk in Warschau nach einem Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker. Tusk sprach von einer massiven Explosion. Laut polnischem Grenzschutz ist der Grenzübergang selbst nicht getroffen worden.
Bereits am Sonntag war es in der Nähe des polnisch-ukrainischen Grenzübergangs Dorohusk-Jahodyn zu mehreren russischen Drohnenangriffen auf dem Gebiet der Ukraine gekommen. Außerdem wurde dort ein Passagierzug von Kiew nach Warschau angegriffen. Polens Regierung warf Russland eine Verschärfung des Ukraine-Kriegs vor.
„Russland hört nicht auf mit seinen aggressiven Handlungen“ schrieb nun Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz auf der Nachrichtenplattform X. Am Vormittag heulten in den Städten Rzeszów und Lublin im Südosten Polens die Sirenen. Das nationale Sicherheitszentrum gab Luftalarm in der Region und forderte die Menschen per SMS auf, sichere Räume aufzusuchen. Die polnische Luftwaffe ließ Kampfjets vom Typ F-16 aufsteigen. Nach etwa einer Stunde kam die Entwarnung.
Ein Sprecher des Oberkommandos der polnischen Streitkräfte sagte dem Sender TVN24, die Systeme hätten ein unbemanntes Flugobjekt gemeldet, das sich aus Richtung der Ukraine der polnischen Grenze genähert habe. Höchstwahrscheinlich habe es sich dabei um eine düsengetriebene Kampfdrohne gehandelt. Diese sei dann über ukrainischem Gebiet entweder abgeschossen worden oder habe ihr Ziel getroffen.
Bereits am Sonntag war es in der Nähe des polnisch-ukrainischen Grenzübergangs Dorohusk-Jahodyn zu mehreren russischen Drohnenangriffen auf dem Gebiet der Ukraine gekommen. Außerdem wurde dort ein Passagierzug von Kiew nach Warschau angegriffen. Polens Regierung warf Russland eine Verschärfung des Ukraine-Kriegs vor.
„Russland hört nicht auf mit seinen aggressiven Handlungen“ schrieb nun Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz auf der Nachrichtenplattform X. Am Vormittag heulten in den Städten Rzeszów und Lublin im Südosten Polens die Sirenen. Das nationale Sicherheitszentrum gab Luftalarm in der Region und forderte die Menschen per SMS auf, sichere Räume aufzusuchen. Die polnische Luftwaffe ließ Kampfjets vom Typ F-16 aufsteigen. Nach etwa einer Stunde kam die Entwarnung.
Ein Sprecher des Oberkommandos der polnischen Streitkräfte sagte dem Sender TVN24, die Systeme hätten ein unbemanntes Flugobjekt gemeldet, das sich aus Richtung der Ukraine der polnischen Grenze genähert habe. Höchstwahrscheinlich habe es sich dabei um eine düsengetriebene Kampfdrohne gehandelt. Diese sei dann über ukrainischem Gebiet entweder abgeschossen worden oder habe ihr Ziel getroffen.
Russland: Neue US-Sanktionen erschweren Friedenslösung für Ukraine
Russland warnt vor neuen US-Sanktionen als Hindernis bei den Bemühungen um ein Friedensabkommen im Ukraine-Krieg. Sollten die USA weitere Sanktionen verhängen, würde dies die Bemühungen um eine Friedensregelung in der Ukraine zweifellos erschweren, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow. Das US-Repräsentantenhaus hatte am Mittwoch ein umfassendes Sanktionspaket unter anderem gegen russische Öl-Exporte verabschiedet, das auch Abnehmer wie Indien und China treffen könnte und nun US-Präsident Donald Trump zur Unterschrift vorliegt. Es soll den wirtschaftlichen Druck auf Russland erhöhen. "Wir verfolgen die Entwicklung dieses Dokuments natürlich aufmerksam", sagt Peskow. Es falle in die Kategorie unfreundlicher Handlungen. Die von den USA vermittelten Friedensbemühungen stocken seit Monaten. Trump hatte allerdings Anfang des Monats zwei Gesandte nach Moskau und Kiew geschickt, um die Gespräche wiederzubeleben.
China kritisiert US-Sanktionsgesetz gegen Russland
China hat auf ein neues US-Sanktionsgesetz gegen Russland mit Kritik reagiert. Dieses wird nach der Zustimmung des Kongresses nun Präsident Donald Trump zur Unterzeichnung vorgelegt und könnte auch China besonders treffen, da das Land zu den größten Abnehmern russischer Energieexporte gehört.
China unterhalte „auf der Grundlage von Gleichheit und gegenseitigem Nutzen normale Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit allen Ländern der Welt“, erklärte Guo Jiakun, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Diese Zusammenarbeit richte sich nicht gegen Dritte. Auch dürften sich Dritte nicht einmischen oder Druck ausüben. China lehne zudem eine extraterritoriale Rechtsanwendung ab, die weder eine Grundlage im Völkerrecht habe noch vom UN-Sicherheitsrat gebilligt worden sei.
China unterhalte „auf der Grundlage von Gleichheit und gegenseitigem Nutzen normale Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit allen Ländern der Welt“, erklärte Guo Jiakun, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Diese Zusammenarbeit richte sich nicht gegen Dritte. Auch dürften sich Dritte nicht einmischen oder Druck ausüben. China lehne zudem eine extraterritoriale Rechtsanwendung ab, die weder eine Grundlage im Völkerrecht habe noch vom UN-Sicherheitsrat gebilligt worden sei.
Schwerer russischer Raketenangriff auf Kiew, Schäden in Russland
Russland und die Ukraine haben sich erneut gegenseitig mit Drohnen und Raketen angegriffen und dabei jeweils auch wieder Energie-Infrastruktur ins Visier genommen. Russland beschoss das Nachbarland nach einigen Nächten Pause wieder mit ballistischen Raketen. Gegen die Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben militärnaher Telegramkanäle bis zu sechs umfunktionierte Anti-Schiffs-Raketen vom Typ Zirkon eingesetzt. Mindestens 18 Menschen seien verletzt worden, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Seinen Angaben nach waren unter den Verletzten auch ein zehnjähriges und ein zwölfjähriges Kind.
Klitschko zufolge gab es Schäden unter anderem an Bürogebäuden, einem Lager und mehreren Wohnhäusern. In mehreren Stadtteilen gab es infolge des Angriffs Probleme mit dem Wasserdruck. Bei einem erneuten Drohneneinschlag sei es zu einem Brand an einem Verwaltungsgebäude gekommen, schrieb Klitschko am Morgen.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schrieb in sozialen Medien von einem russischen Angriff mit ballistischen Raketen, Raketen anderen Typs und Drohnen. Einmal mehr sei die zivile Infrastruktur angegriffen worden. In den Gebieten Sumy und Odessa sei Energie-Infrastruktur beschädigt worden, in Kiew und Odessa Wohnhäuser. Selenskij schrieb von mehr als zehn Verletzten, aus acht Regionen seien Schäden gemeldet worden.
Selenskij bestätigte auch ukrainische Gegenangriffe auf Ziele in Russland. In Jaroslawl sei die Ölraffinerie attackiert worden und in Rostow ein Militärflugplatz, schrieb Selenskij. Mehrere Flugzeuge und Hubschrauber seien beschädigt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.
Der Gouverneur des Gebiets Jaroslawl, Michail Jewrajew, teilte auf Telegram mit, dass es Schäden an einer Raffinerie gebe und ein Feuer ausgebrochen sei, das aber gelöscht worden sei. Er sprach von einem großen Angriff, bei dem 65 Drohnen abgewehrt worden seien. Tote oder Verletzte gibt es demnach nicht. Der Gouverneur des Gebiets Rostow, Juri Sljussar, schrieb bei Telegram von einem massiven Luftangriff. Ein Feuer sei ausgebrochen, aber gelöscht worden, schrieb er, ohne Details zu nennen. In mehreren Teilen der Gebietshauptstadt sei die Stromversorgung unterbrochen worden, es gebe auch Schäden an Wohnhäusern durch herabgestürzte Drohnentrümmer.
Klitschko zufolge gab es Schäden unter anderem an Bürogebäuden, einem Lager und mehreren Wohnhäusern. In mehreren Stadtteilen gab es infolge des Angriffs Probleme mit dem Wasserdruck. Bei einem erneuten Drohneneinschlag sei es zu einem Brand an einem Verwaltungsgebäude gekommen, schrieb Klitschko am Morgen.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schrieb in sozialen Medien von einem russischen Angriff mit ballistischen Raketen, Raketen anderen Typs und Drohnen. Einmal mehr sei die zivile Infrastruktur angegriffen worden. In den Gebieten Sumy und Odessa sei Energie-Infrastruktur beschädigt worden, in Kiew und Odessa Wohnhäuser. Selenskij schrieb von mehr als zehn Verletzten, aus acht Regionen seien Schäden gemeldet worden.
Selenskij bestätigte auch ukrainische Gegenangriffe auf Ziele in Russland. In Jaroslawl sei die Ölraffinerie attackiert worden und in Rostow ein Militärflugplatz, schrieb Selenskij. Mehrere Flugzeuge und Hubschrauber seien beschädigt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.
Der Gouverneur des Gebiets Jaroslawl, Michail Jewrajew, teilte auf Telegram mit, dass es Schäden an einer Raffinerie gebe und ein Feuer ausgebrochen sei, das aber gelöscht worden sei. Er sprach von einem großen Angriff, bei dem 65 Drohnen abgewehrt worden seien. Tote oder Verletzte gibt es demnach nicht. Der Gouverneur des Gebiets Rostow, Juri Sljussar, schrieb bei Telegram von einem massiven Luftangriff. Ein Feuer sei ausgebrochen, aber gelöscht worden, schrieb er, ohne Details zu nennen. In mehreren Teilen der Gebietshauptstadt sei die Stromversorgung unterbrochen worden, es gebe auch Schäden an Wohnhäusern durch herabgestürzte Drohnentrümmer.
Rettungskräfte arbeiten neben einem großen Raketenkrater in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Foto: Stringer/Reuters
Ulrike Putz
US-Kongress beschließt Gesetz für Russland-Sanktionen
In den USA hat nach dem Senat auch das Repräsentantenhaus für ein Sanktionsgesetz gestimmt, um Russland wegen des Ukraine-Kriegs stärker unter Druck zu setzen. Neben direkten Strafmaßnahmen gegen russische Politiker und Firmen soll das Gesetz die russischen Öl- und Gas-Exporte stärker eindämmen, mit denen Russland seinen Angriffskrieg finanziert.
Die Abgeordneten im Repräsentantenhaus stimmten mit einer überparteilichen Mehrheit von 262 zu 159 Stimmen für das Gesetz. Es geht damit zur Unterzeichnung an US-Präsident Donald Trump, der zuvor bereits seine Zustimmung angedeutet hatte. Der Senat hatte dem Gesetz bereits im vergangenen Monat mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Das Vorhaben trägt den Namen des im Juli gestorbenen Senators und Trump-Vertrauten Lindsey Graham, der es maßgeblich vorangetrieben hatte.
Das Gesetz berechtigt Trump unter anderem, die fünf größten Käufer russischer Energieträger mit Sanktionen zu belegen – sowie die fünf Länder, die Russland am meisten dabei helfen, Energiesanktionen zu umgehen. Damit könnte es die US-Handelsbeziehungen zu China und Indien weiter strapazieren, die große Mengen russisches Erdöl beziehen.
Die Abgeordneten im Repräsentantenhaus stimmten mit einer überparteilichen Mehrheit von 262 zu 159 Stimmen für das Gesetz. Es geht damit zur Unterzeichnung an US-Präsident Donald Trump, der zuvor bereits seine Zustimmung angedeutet hatte. Der Senat hatte dem Gesetz bereits im vergangenen Monat mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Das Vorhaben trägt den Namen des im Juli gestorbenen Senators und Trump-Vertrauten Lindsey Graham, der es maßgeblich vorangetrieben hatte.
Das Gesetz berechtigt Trump unter anderem, die fünf größten Käufer russischer Energieträger mit Sanktionen zu belegen – sowie die fünf Länder, die Russland am meisten dabei helfen, Energiesanktionen zu umgehen. Damit könnte es die US-Handelsbeziehungen zu China und Indien weiter strapazieren, die große Mengen russisches Erdöl beziehen.
Zunächst sollen die fünf größten Käufer russischer Energie im Jahr vor Inkrafttreten des Gesetzes ins Visier genommen werden. Die Zölle auf Einfuhren dieser Länder in die USA dürfen demnach bis zu 100 Prozent betragen. Die Höhe kann mit der Zeit angepasst werden, je nachdem, ob ein Land sich bemüht, von russischem Öl und Gas loszukommen. Wer die fünf größten Importeure sind, soll alle 180 Tage neu ermittelt werden.
Zugleich soll es Ausnahmen für Länder geben, deren Einfuhren weniger als 15 Prozent der russischen Erdgas-Exporte in einem Zwölfmonats-Zeitraum ausmachten. Ausnahmen soll es auch für diejenigen geben, die Maßnahmen ergreifen, um diese Käufe zu reduzieren. "Unsere europäischen Verbündeten sind hier also nicht betroffen", betonte der demokratische Senator Richard Blumenthal Mitte Juli.
Neben den Russland-Sanktionen setzt das Gesetz auch den Rahmen für eine Verlängerung der Sanktionen gegen Iran bis zum Jahr 2031.
Litauen: Abgeschossene Drohne wahrscheinlich russische „Gerbera“
Bei der Drohne, die in der Nacht zu Dienstag von Nato-Kampfjets über Litauen abgeschossen wurde, soll es sich um einen fehlgeleiteten russischen Flugkörper gehandelt haben. Das teilte jetzt die litauische Regierung mit. „Nach derzeitigem Kenntnisstand war es eine Drohne vom Typ Gerbera“, sagte Staatspräsident Gitanas Nausėda nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Vilnius. Sie sollte wahrscheinlich die Ukraine angreifen, sei aber durch ukrainische elektronische Kampfführung von ihrem Kurs abgelenkt worden und in den Luftraum Litauens eingedrungen. Es habe sich vermutlich nicht um einen gezielten Angriff auf Litauen gehandelt, sagte Nausėda.
Litauen: Abgeschossene Drohne wahrscheinlich russische „Gerbera“
Die Drohne sollte wahrscheinlich die Ukraine angreifen, erklärt die litauische Regierung. Der Flugkörper sei aber durch ukrainische elektronische Kampfführung von ihrem Kurs abgelenkt worden und in den Luftraum Litauens eingedrungen.
www.sueddeutsche.de
Anna Schimpp
Ukraine: Fünf Tote bei russischem Drohnenangriff auf Bus
Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Linienbus in der südostukrainischen Region Nikopol sind nach Angaben der örtlichen Behörden fünf Menschen getötet worden. Mindestens sieben weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk,Oleksandr Hanscha, bei Telegram mit.
Im Gebiet Mykolajiw berichtete die ukrainische Eisenbahngesellschaft vom Einschlag einer Drohne in den Personenzug Nr. 122 auf der Strecke Kiew-Mykolajiw. Die Insassen konnten sich demnach alle rechtzeitig in Sicherheit bringen. Niemand sei verletzt worden, hieß es. Der Zug sei in Brand geraten.
Zudem attackierte Russland in der Nacht die Energieinfrastruktur in der zentralukrainischen Region Poltawa, wie der dortige Gouverneur auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte, ohne Einzelheiten zu nennen. Eine russische Drohne habe auch eine Industrieanlage getroffen. Unterdessen erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau, russische Streitkräfte hätten ein Frachtschiff im ukrainischen Schwarzmeerhafen Tschornomorsk in der Region Odessa angegriffen.
In Polen wurde der Betrieb auf den Flughäfen in Lublin und Rzeszow im Osten des Landes kurzzeitig eingestellt, wie Flugsicherung und Armee mitteilten. Die Luftwaffe sei wegen russischer Raketenangriffe auf die angrenzende Ukraine zum Schutz des nationalen Luftraums vorsorglich im Einsatz gewesen.
Im Gebiet Mykolajiw berichtete die ukrainische Eisenbahngesellschaft vom Einschlag einer Drohne in den Personenzug Nr. 122 auf der Strecke Kiew-Mykolajiw. Die Insassen konnten sich demnach alle rechtzeitig in Sicherheit bringen. Niemand sei verletzt worden, hieß es. Der Zug sei in Brand geraten.
Zudem attackierte Russland in der Nacht die Energieinfrastruktur in der zentralukrainischen Region Poltawa, wie der dortige Gouverneur auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte, ohne Einzelheiten zu nennen. Eine russische Drohne habe auch eine Industrieanlage getroffen. Unterdessen erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau, russische Streitkräfte hätten ein Frachtschiff im ukrainischen Schwarzmeerhafen Tschornomorsk in der Region Odessa angegriffen.
In Polen wurde der Betrieb auf den Flughäfen in Lublin und Rzeszow im Osten des Landes kurzzeitig eingestellt, wie Flugsicherung und Armee mitteilten. Die Luftwaffe sei wegen russischer Raketenangriffe auf die angrenzende Ukraine zum Schutz des nationalen Luftraums vorsorglich im Einsatz gewesen.
UKRAINIAN NATIONAL POLICE via AFP
Ulrike Putz
Ukraine meldet erfolgreichen Test neuer Drohnenabwehr-Waffe
Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij erfolgreich eine neue, selbst entwickelte Waffe zur Abwehr von Drohnen getestet. Bei einem Einsatz in der Nacht sei ein Treffer erzielt und eine Drohne vom Typ Shahed zerstört worden, sagte Selenskij am Dienstag in seiner abendlichen Videoansprache. „Einige technische Details müssen jedoch noch verfeinert werden“, erklärte er weiter. „Wir brauchen noch etwas mehr Zeit.“ Die Arbeit an weiteren Entwicklungen werde fortgesetzt.
Selenskij zufolge wurden in der Nacht 93 Prozent aller russischen Drohnen abgefangen. „Das ist beachtlich. Aber natürlich wird mehr gebraucht“, sagte er. Die Ukraine entwickelt seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 verstärkt eigene Technologien zur Drohnenabwehr und konzentriert sich dabei auf Abfangraketen als effizientes und günstigeres Mittel. Größere Schwierigkeiten haben die ukrainischen Streitkräfte jedoch bei der Abwehr russischer ballistischer Raketen.
Selenskij zufolge wurden in der Nacht 93 Prozent aller russischen Drohnen abgefangen. „Das ist beachtlich. Aber natürlich wird mehr gebraucht“, sagte er. Die Ukraine entwickelt seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 verstärkt eigene Technologien zur Drohnenabwehr und konzentriert sich dabei auf Abfangraketen als effizientes und günstigeres Mittel. Größere Schwierigkeiten haben die ukrainischen Streitkräfte jedoch bei der Abwehr russischer ballistischer Raketen.
Barbara Klimke
UN erwägen, unterirdische Bunker für Hilfsgüter zu nutzen
Die Vereinten Nationen erwägen wegen anhaltender russischer Luftangriffe, ihre Hilfsgüter in der Ukraine in unterirdische Bunker zu verlegen. In diesem Jahr hätten russische Angriffe zehn Lagerhäuser der Organisation getroffen und Hilfsgüter im Wert von Millionen Dollar zerstört, sagt der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in der Ukraine, Matthias Schmale, der Nachrichtenagentur Reuters.
Getroffen wurde auch ein Hauptlager der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit medizinischen Gütern. Die Vereinten Nationen prüfen zudem einen Kauf gepanzerter Fahrzeuge und Drohnen-Abwehrsysteme. Die zusätzlichen Kosten sind im Hilfsbudget von 2,3 Milliarden Dollar für dieses Jahr nicht vorgesehen.
Getroffen wurde auch ein Hauptlager der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit medizinischen Gütern. Die Vereinten Nationen prüfen zudem einen Kauf gepanzerter Fahrzeuge und Drohnen-Abwehrsysteme. Die zusätzlichen Kosten sind im Hilfsbudget von 2,3 Milliarden Dollar für dieses Jahr nicht vorgesehen.
Anna Schimpp
Russland warnt westliche Politiker vor Reisen in die Ukraine
Russland warnt westliche Politiker und Diplomaten vor Reisen in die Ukraine. Sie sollten die Risiken „nüchtern“ abwägen, mahnt die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa. Hintergrund ist ein russischer Drohnenangriff auf eine Bahnstrecke, die kurz zuvor ein Zug mit dem britischen Ex-Premierminister Boris Johnson und dem schwedischen Ex-Ministerpräsidenten Carl Bildt passiert hatte. Sacharowa erklärt, Bahnhöfe und die Transportinfrastruktur für das ukrainische Militär seien legitime Ziele. Russland habe ausländische Diplomaten im Mai aufgefordert, Kiew wegen der Angriffe auf Rüstungsbetriebe zu verlassen.
Ukraine News: Russland greift Zug an – britischer Ex-Premier Johnson in der Nähe
Die polnische Regierung wirft Moskau eine Verschärfung des Konflikts vor. Die ukrainische Bahngesellschaft spekuliert, dass möglicherweise ein anderer, mit westlichen Diplomaten besetzter Zug, das Ziel des Angriffs war.
www.sueddeutsche.de
Ukrainisches Militär spricht von Rückeroberungen im Donbass
Das ukrainische Militär macht mit Verzögerung erfolgreiche Gegenangriffe im Norden des Gebiets Donezk öffentlich. Der Kommandeur des 3. Armeekorps, Andrij Bilezkyj, berichtete in einem Video, nördlich der Stadt Lyman seien auf einer Fläche von 75 Quadratkilometern in mehreren Dörfern eingesickerte russische Stoßtrupps ausgeschaltet worden.
Ukrainische Truppen hätten das Dorf Serednje und eine Fläche von zehn Quadratkilometern von russischen Truppen zurückerobert. Dies sei jedoch nur ein Teil der Offensive mit dem Codenamen „Vivaldi“, sagte Bilezkyj. Wegen der strikten Geheimhaltung auf ukrainischer Seite hatte es aus dieser Region seit dem Frühsommer kaum Nachrichten gegeben. Erst in den vergangenen Tagen machten von Militärexperten verifizierte Fotos und Videoaufnahmen deutlich, dass es der Ukraine gelungen war, die Stadt Lyman zu sichern und einen großen Vorstoß der russischen Streitkräfte zurückzuwerfen. Auch russische Militärblogger räumten die Probleme bei Lyman ein.
Ein russischer Vormarsch an dieser Stelle hätte die von der Ukraine verteidigten Großstädte Slowjansk und Kramatorsk von Norden bedroht. Die ukrainischen Erfolge widerlegen auch die Darstellung des Kremls und des Moskauer Generalstabs, dass russische Truppen überall an der Front in der Ostukraine vorrücken. Russlands Präsident Wladimir Putin behauptete Anfang September, die Stadt Swjatohirsk mit ihrem wichtigen orthodoxen Kloster sei in russischer Hand. Der ukrainische General Bilezkij zeigte sich daraufhin in einem Video ohne Helm mitten in der Stadt.
An anderen Frontabschnitten im Industriegebiet Donbass stehen die ukrainischen Verteidiger jedoch unter großem Druck. Die russischen Streitkräfte versuchen sie beispielsweise im Süden bei Dobropillja mit einer Zangenbewegung zu umfassen.
Ukrainische Truppen hätten das Dorf Serednje und eine Fläche von zehn Quadratkilometern von russischen Truppen zurückerobert. Dies sei jedoch nur ein Teil der Offensive mit dem Codenamen „Vivaldi“, sagte Bilezkyj. Wegen der strikten Geheimhaltung auf ukrainischer Seite hatte es aus dieser Region seit dem Frühsommer kaum Nachrichten gegeben. Erst in den vergangenen Tagen machten von Militärexperten verifizierte Fotos und Videoaufnahmen deutlich, dass es der Ukraine gelungen war, die Stadt Lyman zu sichern und einen großen Vorstoß der russischen Streitkräfte zurückzuwerfen. Auch russische Militärblogger räumten die Probleme bei Lyman ein.
Ein russischer Vormarsch an dieser Stelle hätte die von der Ukraine verteidigten Großstädte Slowjansk und Kramatorsk von Norden bedroht. Die ukrainischen Erfolge widerlegen auch die Darstellung des Kremls und des Moskauer Generalstabs, dass russische Truppen überall an der Front in der Ostukraine vorrücken. Russlands Präsident Wladimir Putin behauptete Anfang September, die Stadt Swjatohirsk mit ihrem wichtigen orthodoxen Kloster sei in russischer Hand. Der ukrainische General Bilezkij zeigte sich daraufhin in einem Video ohne Helm mitten in der Stadt.
An anderen Frontabschnitten im Industriegebiet Donbass stehen die ukrainischen Verteidiger jedoch unter großem Druck. Die russischen Streitkräfte versuchen sie beispielsweise im Süden bei Dobropillja mit einer Zangenbewegung zu umfassen.
Anna Schimpp
Ukraine braucht Breitspur-Loks
Die Ukraine bittet ihre Verbündeten nach russischen Angriffen auf die Bahninfrastruktur um Lokomotiven in osteuropäischer Breitspur. Seit Kriegsbeginn seien mehr als 500 Lokomotiven beschädigt oder zerstört worden, teilt Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X mit. Mehr als die Hälfte davon sei allein in diesem Jahr getroffen worden. Die Lokomotiven würden unter anderem die schnelle Evakuierung von Zivilisten aus Frontgebieten ermöglichen, so Sybiha.
Andrii Sybiha 🇺🇦 on Twitter / X
Russia continues its systematic attacks to disrupt logistics across Ukraine. Last night, another locomotive was directly hit in a Russian strike on railway infrastructure near the Polish border in Ukraine’s Volyn oblast.Since the start of the full-scale invasion, over 500… pic.twitter.com/KVj3cj7ed0— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 15, 2026
x.com
Die Ukraine benötige dringend Lokomotiven der Spurweite von 1520 Millimetern. EU- und Nato-Staaten mit dieser Spurweite sind Finnland, Estland, Lettland und Litauen. Die meisten anderen Staaten der Welt verwenden die sogenannte Normalspur von 1435 Millimetern.
Die ukrainische Bahninfrastruktur wird immer wieder durch russische Angriffe zerstört. via REUTERS
Anna Schimpp
Bericht: Drohnenangriffe legen die Hälfte von Russlands Top-Raffinerien lahm
Ukrainische Drohnenangriffe haben die Hälfte der sechs wichtigsten russischen Diesel-Raffinerien im September dazu gezwungen, ihre Produktion deutlich zu drosseln oder ganz einzustellen. Dies ging am Dienstag aus Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters hervor, die auf Angaben von Marktteilnehmern basieren.
Den Marktdaten zufolge entfällt auf sechs Anlagen – die Raffinerien Omsk, Kirischi, Taneco, Wolgograd, NORSI und Perm – etwa die Hälfte der russischen Dieselproduktion. Insidern zufolge wurde die Anlage in Kirischi vollständig stillgelegt, während die Raffinerien NORSI und in Wolgograd nur noch mit etwa einem Viertel ihrer Kapazität arbeiten. Die Raffinerie Taneco wurde am Sonntag von Drohnen angegriffen. Eine Einschätzung der Folgen war laut Insidern aber noch nicht möglich.
Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris wurde in den ersten acht Monaten 2026 im Durchschnitt alle drei Tage eine russische Raffinerie getroffen. Die russischen Dieselausfuhren beliefen sich nach Schätzungen von Händlern im Juni – vor der Einführung von Exportbeschränkungen – auf weniger als eine Million Tonnen. Ein Jahr zuvor, als die Raffinerien normal arbeiteten, lagen die Dieselausfuhren bei etwa 2,5 Millionen Tonnen pro Monat.
Den Marktdaten zufolge entfällt auf sechs Anlagen – die Raffinerien Omsk, Kirischi, Taneco, Wolgograd, NORSI und Perm – etwa die Hälfte der russischen Dieselproduktion. Insidern zufolge wurde die Anlage in Kirischi vollständig stillgelegt, während die Raffinerien NORSI und in Wolgograd nur noch mit etwa einem Viertel ihrer Kapazität arbeiten. Die Raffinerie Taneco wurde am Sonntag von Drohnen angegriffen. Eine Einschätzung der Folgen war laut Insidern aber noch nicht möglich.
Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris wurde in den ersten acht Monaten 2026 im Durchschnitt alle drei Tage eine russische Raffinerie getroffen. Die russischen Dieselausfuhren beliefen sich nach Schätzungen von Händlern im Juni – vor der Einführung von Exportbeschränkungen – auf weniger als eine Million Tonnen. Ein Jahr zuvor, als die Raffinerien normal arbeiteten, lagen die Dieselausfuhren bei etwa 2,5 Millionen Tonnen pro Monat.