Schwerer russischer Raketenangriff auf Kiew, Schäden in Russland

Russland und die Ukraine haben sich erneut gegenseitig mit Drohnen und Raketen angegriffen und dabei jeweils auch wieder Energie-Infrastruktur ins Visier genommen. Russland beschoss das Nachbarland nach einigen Nächten Pause wieder mit ballistischen Raketen. Gegen die Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben militärnaher Telegramkanäle bis zu sechs umfunktionierte Anti-Schiffs-Raketen vom Typ Zirkon eingesetzt. Mindestens 18 Menschen seien verletzt worden, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Seinen Angaben nach waren unter den Verletzten auch ein zehnjähriges und ein zwölfjähriges Kind.



Klitschko zufolge gab es Schäden unter anderem an Bürogebäuden, einem Lager und mehreren Wohnhäusern. In mehreren Stadtteilen gab es infolge des Angriffs Probleme mit dem Wasserdruck. Bei einem erneuten Drohneneinschlag sei es zu einem Brand an einem Verwaltungsgebäude gekommen, schrieb Klitschko am Morgen.



Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij schrieb in sozialen Medien von einem russischen Angriff mit ballistischen Raketen, Raketen anderen Typs und Drohnen. Einmal mehr sei die zivile Infrastruktur angegriffen worden. In den Gebieten Sumy und Odessa sei Energie-Infrastruktur beschädigt worden, in Kiew und Odessa Wohnhäuser. Selenskij schrieb von mehr als zehn Verletzten, aus acht Regionen seien Schäden gemeldet worden.



Selenskij bestätigte auch ukrainische Gegenangriffe auf Ziele in Russland. In Jaroslawl sei die Ölraffinerie attackiert worden und in Rostow ein Militärflugplatz, schrieb Selenskij. Mehrere Flugzeuge und Hubschrauber seien beschädigt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.



Der Gouverneur des Gebiets Jaroslawl, Michail Jewrajew, teilte auf Telegram mit, dass es Schäden an einer Raffinerie gebe und ein Feuer ausgebrochen sei, das aber gelöscht worden sei. Er sprach von einem großen Angriff, bei dem 65 Drohnen abgewehrt worden seien. Tote oder Verletzte gibt es demnach nicht. Der Gouverneur des Gebiets Rostow, Juri Sljussar, schrieb bei Telegram von einem massiven Luftangriff. Ein Feuer sei ausgebrochen, aber gelöscht worden, schrieb er, ohne Details zu nennen. In mehreren Teilen der Gebietshauptstadt sei die Stromversorgung unterbrochen worden, es gebe auch Schäden an Wohnhäusern durch herabgestürzte Drohnentrümmer.