Verletzte bei russischen Angriffen auf Kiew und Charkiw

Die ukrainische Hauptstadt Kiew und die zweitgrößte Stadt Charkiw sind in der Nacht erneut zum Ziel russischer Raketen und Kampfdrohnen geworden. Kiews Militärverwalter Tymur Tkatschenko berichtete auf Telegram vor russischen Attacken mit ballistischen Raketen. Die Agentur Ukrinform berichtete von mehreren Explosionen in der Metropole. Nach unbestätigten Medienberichten wurden zwei Wärmekraftwerke angegriffen.



Später hieß es, es seien mehrere Wohngebäude in Kiew getroffen worden. Zudem sei ein Kindergarten in Brand geraten, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Zwei Menschen seien bei den Angriffen verletzt worden. 1170 Wohngebäude seien ohne Heizung, nachdem das russische Militär in ‍der Nacht die Energieinfrastruktur angegriffen habe, so Klitschko.



Die Großstadt Charkiw im Osten des Landes wurde in der Nacht nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow von mindestens zwei Raketen getroffen. Zudem habe es einen „Massenangriff“ mit Kampfdrohnen gegeben. Gouverneur Oleh Synjehubow berichtete von russischen Angriffen, in deren Verlauf mindestens ein Mensch verletzt wurde. Auch aus Dnipro und Sumy werden Explosionen gemeldet.



Korrektur: In einer früheren Version dieses Eintrags war die Rede von einem Angriff auf Saporischschja, bei dem eine Frau ums Leben kam. Dieser Angriff passierte jedoch bereits am Vortag und nicht in der Nacht zum Dienstag. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.