Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Nato-Generalsekretär Rutte in Kiew
EU überweist weitere Milliardenhilfe an die Ukraine
Selenskij deutet mehr Gegenangriffe an
Ukraine meldet Erfolge bei Pokrowsk
Italienische Polizei nimmt mutmaßlichen Koordinator des Nord-Stream-Anschlags fest
Philipp Saul
Ukrainische Attacke auf Pipeline Druschba stoppt Ölfluss nach Ungarn
Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben erneut die russische Erdölpipeline Druschba angegriffen, die noch Öl in Richtung Ungarn und Slowakei transportiert. Ziel der Kampfdrohnen war die Pumpstation Unetscha im westrussischen Gebiet Brjansk, wie der Kommandeur der ukrainischen Drohnentruppe, Robert Bowdi, auf Telegram mitteilte.
Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó schrieb auf Facebook, der Durchfluss von Erdöl nach Ungarn sei unterbrochen. Er sprach von einem weiteren Angriff auf die Energiesicherheit seines Landes. Die Versorgung werde für mindestens fünf Tage ausfallen.
Schon am Montag hatte ein Angriff auf eine andere Pumpstation der Leitung Druschba (Freundschaft) die Versorgung gestoppt; am Dienstag konnte sie wiederhergestellt werden.
„48 Stunden Zeit für die Reparatur“, schrieb der Ukrainer Bowdi dieses Mal, und fügte auf Ungarisch hinzu: „Russen, haut ab!“ Das Verhältnis zwischen den Nachbarn Ungarn und Ukraine ist gespannt. Aus Kiewer Sicht hält die ungarische Führung von Ministerpräsident Viktor Orbán zu engen Kontakt nach Moskau und blockiert den Aufnahmeprozess der Ukraine in die EU. Ungarn beschwert sich über die Blockade von Energieimporten aus Russland durch die Ukraine.
Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó schrieb auf Facebook, der Durchfluss von Erdöl nach Ungarn sei unterbrochen. Er sprach von einem weiteren Angriff auf die Energiesicherheit seines Landes. Die Versorgung werde für mindestens fünf Tage ausfallen.
Schon am Montag hatte ein Angriff auf eine andere Pumpstation der Leitung Druschba (Freundschaft) die Versorgung gestoppt; am Dienstag konnte sie wiederhergestellt werden.
„48 Stunden Zeit für die Reparatur“, schrieb der Ukrainer Bowdi dieses Mal, und fügte auf Ungarisch hinzu: „Russen, haut ab!“ Das Verhältnis zwischen den Nachbarn Ungarn und Ukraine ist gespannt. Aus Kiewer Sicht hält die ungarische Führung von Ministerpräsident Viktor Orbán zu engen Kontakt nach Moskau und blockiert den Aufnahmeprozess der Ukraine in die EU. Ungarn beschwert sich über die Blockade von Energieimporten aus Russland durch die Ukraine.
Juri Auel
Estland will eine Kompanie für Friedenssicherung stellen
Estland ist bereit, sich mit einer Truppenstärke von bis zu einer Kompanie an einem Einsatz zur Sicherung des Friedens in der Ukraine zu beteiligen. Dies sagt Ministerpräsident Kristen Michal bei einer Pressekonferenz mit seinem finnischen Amtskollegen in Tallinn.
Dimitri Taube
Nato-Generalsekretär Rutte in Kiew
Nato-Generalsekretär Mark Rutte ist zur Abstimmung über westliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach Kiew gefahren. Rutte bezeichnete die Garantien als wichtigen Faktor für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine. Das sagte er nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij auf einer gemeinsamen Pressekonferenz.
Rutte lobte auch US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte zuletzt in Alaska Kremlchef Wladimir Putin empfangen und dann anschließend mit Selenskij und den europäischen Nato-Verbündeten in Washington gesprochen. Trump habe Bewegung in die Verhandlungen gebracht. Er „hat aber auch klargemacht, dass die USA involviert sein werden bei der Gewährung von Sicherheitsgarantien für die Ukraine“, sagte Rutte.
Selenskij wiederum bat um weitere Hilfe bei der Finanzierung der Rüstungsindustrie. Insbesondere bei der Drohnenproduktion habe die Ukraine großes Potenzial. „Es ist kein Geheimnis, es handelt sich um etwas mehr als sechs Milliarden (US-Dollar)“, sagte Selenskij im Hinblick auf den Finanzbedarf. Der Präsident bezeichnete dabei Drohnen als Waffe Nummer eins.
Auch über die Finanzierung von Waffenkäufen in den USA durch die Nato-Staaten sei gesprochen worden, erklärte Selenskij. „Wir haben das mit Mark besprochen: Es könnte im Monat eine Milliarde (US-Dollar) sein, aber auch etwa 1,5 Milliarden.“
Rutte lobte auch US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte zuletzt in Alaska Kremlchef Wladimir Putin empfangen und dann anschließend mit Selenskij und den europäischen Nato-Verbündeten in Washington gesprochen. Trump habe Bewegung in die Verhandlungen gebracht. Er „hat aber auch klargemacht, dass die USA involviert sein werden bei der Gewährung von Sicherheitsgarantien für die Ukraine“, sagte Rutte.
Selenskij wiederum bat um weitere Hilfe bei der Finanzierung der Rüstungsindustrie. Insbesondere bei der Drohnenproduktion habe die Ukraine großes Potenzial. „Es ist kein Geheimnis, es handelt sich um etwas mehr als sechs Milliarden (US-Dollar)“, sagte Selenskij im Hinblick auf den Finanzbedarf. Der Präsident bezeichnete dabei Drohnen als Waffe Nummer eins.
Auch über die Finanzierung von Waffenkäufen in den USA durch die Nato-Staaten sei gesprochen worden, erklärte Selenskij. „Wir haben das mit Mark besprochen: Es könnte im Monat eine Milliarde (US-Dollar) sein, aber auch etwa 1,5 Milliarden.“
Dimitri Taube
EU überweist weitere Milliardenhilfe an die Ukraine
Die EU hat der Ukraine kurz vor deren 34. Unabhängigkeitstag weitere Finanzhilfen in Höhe von 4,05 Milliarden Euro ausgezahlt. „Unsere Solidarität mit der Ukraine ist unerschütterlich“, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei X. Die Auszahlung von mehr als vier Milliarden Euro zeige das entschlossene Engagement der EU für die Erholung und die Zukunft des Landes.
Nach Angaben der EU-Kommission stammen 3,05 Milliarden Euro aus der Ukraine-Fazilität – einem Hilfsprogramm mit bis zu 50 Milliarden Euro für die Jahre 2024 bis 2027. Außerdem fließt eine Milliarde Euro aus einem Makrofinanzhilfe-Darlehen, das Teil einer G-7-Initiative über insgesamt rund 45 Milliarden Euro ist.
Die Kommission erklärte, die Freigabe der Mittel sei auch durch den Rückzug eines Gesetzes möglich geworden, das die Unabhängigkeit der zentralen Antikorruptionsbehörden in der Ukraine eingeschränkt hätte. Sie begrüßte den Schritt und betonte, dass die Rechtsstaats- und Antikorruptionsreformen der Ukraine entscheidend für deren weiteren Weg in Richtung EU-Mitgliedschaft blieben.
Seit Beginn der russischen Invasion 2022 haben die EU und ihre Mitgliedstaaten nach Kommissionsangaben Hilfen im Umfang von knapp 169 Milliarden Euro zugesagt – von militärischer und finanzieller Unterstützung bis hin zu Hilfe für Geflüchtete.
Nach Angaben der EU-Kommission stammen 3,05 Milliarden Euro aus der Ukraine-Fazilität – einem Hilfsprogramm mit bis zu 50 Milliarden Euro für die Jahre 2024 bis 2027. Außerdem fließt eine Milliarde Euro aus einem Makrofinanzhilfe-Darlehen, das Teil einer G-7-Initiative über insgesamt rund 45 Milliarden Euro ist.
Die Kommission erklärte, die Freigabe der Mittel sei auch durch den Rückzug eines Gesetzes möglich geworden, das die Unabhängigkeit der zentralen Antikorruptionsbehörden in der Ukraine eingeschränkt hätte. Sie begrüßte den Schritt und betonte, dass die Rechtsstaats- und Antikorruptionsreformen der Ukraine entscheidend für deren weiteren Weg in Richtung EU-Mitgliedschaft blieben.
Seit Beginn der russischen Invasion 2022 haben die EU und ihre Mitgliedstaaten nach Kommissionsangaben Hilfen im Umfang von knapp 169 Milliarden Euro zugesagt – von militärischer und finanzieller Unterstützung bis hin zu Hilfe für Geflüchtete.
Patrick Wehner
Selenskij deutet mehr Gegenangriffe an
Die Ukraine muss sich nach den Worten ihres Präsidenten Wolodimir Selenskij aus dem Dauerzustand der ständigen Verteidigung gegen russische Angriffe lösen und selbst aktiv zum Angriff übergehen. „Dieser Krieg muss beendet werden, wir müssen Druck auf Russland ausüben“, sagte Selenskij in seiner abendlichen Videoansprache. Kremlchef Wladimir Putin verstehe „nichts außer Macht und Druck“. Die ukrainische Armee werde Land und Volk weiter schützen. Doch US-Präsident Trump habe völlig recht, dass dies nicht nur in der Verteidigung geschehen müsse, so der ukrainische Präsident.
Trump hatte am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social geschrieben: „Es ist sehr schwer, wenn nicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne das Land des Invasors anzugreifen.“ Zudem schrieb er: „Es ist wie bei einer großen Sport-Mannschaft, die eine fantastische Abwehr hat, aber nicht offensiv spielen darf. Da gibt es keine Chance zu gewinnen.“ Sein Amtsvorgänger Joe Biden habe der Ukraine nicht erlaubt zurückzuschlagen.
Selenskij sagte weiter, abseits der militärischen Einsätze wolle die Ukraine auch die diplomatischen Bemühungen aufrechterhalten, um Wege zu Verhandlungen und Frieden zu finden. Unter anderem sei die Militärführung im Kontakt mit ausländischen Partnern, um an der militärischen Komponente der Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu arbeiten.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warf Putin vor, nicht an Verhandlungen interessiert zu sein. „Er hat kein Interesse daran, sich an einen Tisch zu setzen. Hier geht es nur um Zeit“, sagte Kallas im ZDF-"heute journal“. „Es ist klar, dass die Amerikaner, die Ukrainer und die Europäer Frieden möchten. Was wir von der russischen Seite aber gesehen haben, ist, dass sie nur Spiele spielen und dass sie Hindernisse formulieren.“
Trump hatte am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social geschrieben: „Es ist sehr schwer, wenn nicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne das Land des Invasors anzugreifen.“ Zudem schrieb er: „Es ist wie bei einer großen Sport-Mannschaft, die eine fantastische Abwehr hat, aber nicht offensiv spielen darf. Da gibt es keine Chance zu gewinnen.“ Sein Amtsvorgänger Joe Biden habe der Ukraine nicht erlaubt zurückzuschlagen.
Selenskij sagte weiter, abseits der militärischen Einsätze wolle die Ukraine auch die diplomatischen Bemühungen aufrechterhalten, um Wege zu Verhandlungen und Frieden zu finden. Unter anderem sei die Militärführung im Kontakt mit ausländischen Partnern, um an der militärischen Komponente der Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu arbeiten.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warf Putin vor, nicht an Verhandlungen interessiert zu sein. „Er hat kein Interesse daran, sich an einen Tisch zu setzen. Hier geht es nur um Zeit“, sagte Kallas im ZDF-"heute journal“. „Es ist klar, dass die Amerikaner, die Ukrainer und die Europäer Frieden möchten. Was wir von der russischen Seite aber gesehen haben, ist, dass sie nur Spiele spielen und dass sie Hindernisse formulieren.“
Patrick Wehner
Russland: Zwei Tote bei ukrainischem Angriff auf Stadt im Donbass
Bei einem ukrainischen Angriff auf die von Russland besetzte Stadt Jenakijewe sind nach russischen Angaben zwei Menschen getötet worden. Zudem seien 21 verletzt worden, schreibt der von der Regierung in Moskau eingesetzte Gouverneur der Region Donezk, Denis Puschilin, auf Telegram. Der Angriff sei mit Raketen und Drohnen erfolgt. Eine ukrainische Stellungnahme liegt nicht vor.
Dimitri Taube
Ukraine meldet Erfolge bei Pokrowsk
Das Gebiet rund um den strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk in der ostukrainischen Region Donezk ist erneut Mittelpunkt schwerer Kämpfe. Von dort wurden dem Generalstab in Kiew bis zum frühen Abend 24 bewaffnete Zusammenstöße gemeldet, wie die Generalität auf Facebook mitteilte.
Allerdings gingen dieses Mal nicht die Russen, sondern die Ukrainer zum Angriff über, wie Armeechef Oleksandr Syrskyj auf Telegram mitteilte. Dabei sei es gelungen, sechs Ortschaften zurückzuerobern. „Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des Feindes erfüllen die Einheiten der Streitkräfte und der Nationalgarde der Ukraine ihre Aufgaben mit Ehre“, schrieb er. „Als Ergebnis erfolgreicher Schlag- und Suchaktionen wurden sechs Ortschaften gesäubert und Hunderte russischer Besatzer vernichtet.“ Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.
Das ukrainische Militär hat vor wenigen Tagen sein Truppenaufgebot rund um Pokrowsk verstärkt, um die stetig vorrückenden russischen Einheiten zu stoppen. Die Stadt Pokrowsk ist in monatelangen schweren Kämpfen bereits weitestgehend zerstört worden.
Allerdings gingen dieses Mal nicht die Russen, sondern die Ukrainer zum Angriff über, wie Armeechef Oleksandr Syrskyj auf Telegram mitteilte. Dabei sei es gelungen, sechs Ortschaften zurückzuerobern. „Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des Feindes erfüllen die Einheiten der Streitkräfte und der Nationalgarde der Ukraine ihre Aufgaben mit Ehre“, schrieb er. „Als Ergebnis erfolgreicher Schlag- und Suchaktionen wurden sechs Ortschaften gesäubert und Hunderte russischer Besatzer vernichtet.“ Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.
Das ukrainische Militär hat vor wenigen Tagen sein Truppenaufgebot rund um Pokrowsk verstärkt, um die stetig vorrückenden russischen Einheiten zu stoppen. Die Stadt Pokrowsk ist in monatelangen schweren Kämpfen bereits weitestgehend zerstört worden.
Leopold Zaak
Italienische Polizei nimmt mutmaßlichen Koordinator des Nord-Stream-Anschlags fest
Im September 2022 explodierten Sprengsätze an den Röhren der Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in der Ostsee. Knapp drei Jahre später ist nun in Italien ein Ukrainer festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilt mit, es handle sich dabei um Sergej K., der einer der „Koordinatoren der Operation“ gewesen sein soll. Er habe sich auf der Andromeda aufgehalten, der Segelyacht, von der aus der Anschlag ausgeübt worden sein soll. Die Behörde wirft ihm das gemeinschaftliche Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor.
Der Ukrainer sei in der vergangenen Nacht in der italienischen Provinz Rimini von Beamten der Carabinieri-Station in Misano Adriatico gefasst worden, so die Bundesanwaltschaft. Er soll aus Italien nach Deutschland gebracht und dann einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.
Der Ukrainer sei in der vergangenen Nacht in der italienischen Provinz Rimini von Beamten der Carabinieri-Station in Misano Adriatico gefasst worden, so die Bundesanwaltschaft. Er soll aus Italien nach Deutschland gebracht und dann einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.
Leopold Zaak
Selenskij nach Luftangriffen: Russland will nicht verhandeln
Nach den massiven russischen Luftangriffen mit einem Toten und vielen Verletzten hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij eine Reaktion gefordert. Es brauche Sanktionen und starke Zölle, schreibt er bei X. Bisher gebe es "kein Signal aus Moskau, dass sie wirklich beabsichtigen, substanzielle Verhandlungen zu führen und diesen Krieg zu beenden." Russland starte Angriffe, "als hätte sich nichts geändert, als gäbe es keine globalen Bemühungen, diesen Krieg zu stoppen."
In Richtung der USA fordert er eine "starke Reaktion", sollte der russische Machthaber Wladimir Putin ein Treffen mit Selenskij ausschlagen. Er selbst sei zu einem Treffen bereit, betont er. Nach dem Gipfel in Alaska hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, Putin habe ihm zugesichert, sich mit Selenskij treffen zu wollen. Aus dem Kreml gibt es dazu bisher keine Bestätigung.
In Richtung der USA fordert er eine "starke Reaktion", sollte der russische Machthaber Wladimir Putin ein Treffen mit Selenskij ausschlagen. Er selbst sei zu einem Treffen bereit, betont er. Nach dem Gipfel in Alaska hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, Putin habe ihm zugesichert, sich mit Selenskij treffen zu wollen. Aus dem Kreml gibt es dazu bisher keine Bestätigung.
Leopold Zaak
Polnische Staatsanwaltschaft: Abgestürzte Drohne wohl aus Belarus
Die über Polen abgestürzte Drohne ist der polnischen Staatsanwaltschaft zufolge offenbar aus Belarus gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um eine russische Version der vom Iran entwickelten Shahed-Drohne. Eine Stellungnahme aus Belarus oder Russland gibt es bislang nicht.
Die Drohne war nahe der Ortschaft Osiny etwa hundert Kilometer südöstlich von Warschau auf ein Feld gestürzt und hatte dort einen Krater hinterlassen. Verletzte gab es dabei keine. Für einen Kampfeinsatz war die Drohne der Staatsanwaltschaft zufolge offenbar nicht gedacht. Die Sprengladung sei nicht groß gewesen, heißt es. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz bezeichnete den Vorfall als eine Provokation der Nato-Staaten durch Russland.
Die Drohne war nahe der Ortschaft Osiny etwa hundert Kilometer südöstlich von Warschau auf ein Feld gestürzt und hatte dort einen Krater hinterlassen. Verletzte gab es dabei keine. Für einen Kampfeinsatz war die Drohne der Staatsanwaltschaft zufolge offenbar nicht gedacht. Die Sprengladung sei nicht groß gewesen, heißt es. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz bezeichnete den Vorfall als eine Provokation der Nato-Staaten durch Russland.
Leopold Zaak
Ukraine greift russische Kriegslogistik an
Die Ukraine musste in der vergangenen Nacht und am Morgen Hunderte Drohnen und Raketen aus Russland abwehren. Selbst sind ihr aber wohl auch einige Schläge gegen russische Infrastruktur gelungen. Juri Sljussar, Gouverneur der russischen Region Rostow teilte mit, in der Stadt Nowoschachtinsk sei ein Feuer in einer Ölraffinerie ausgebrochen. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, sollen mehrere Explosionen an der Anlage zeigen.
Auch auf der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim gab es offenbar einen ukrainischen Angriff. Die Spezialeinsatzkräfte der ukrainischen Armee bestätigten, nahe der Stadt Dschankoj sei ein Zug angegriffen worden, der Treibstoff transportiert haben soll.
Auch auf der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim gab es offenbar einen ukrainischen Angriff. Die Spezialeinsatzkräfte der ukrainischen Armee bestätigten, nahe der Stadt Dschankoj sei ein Zug angegriffen worden, der Treibstoff transportiert haben soll.
Philipp Saul
Was denken die Leserinnen und Leser der SZ?
Im Anschluss an den Ukraine-Gipfel in Washington rückt die Frage verlässlicher Sicherheitsgarantien für Kiew nach einem möglichen Friedensabkommen in den Fokus. Eine Option ist eine internationale Friedenstruppe, an der sich eventuell auch Deutschland beteiligen könnte. Sicher ist das nicht, die Debatte steht noch am Anfang. Über einen Einsatz der Bundeswehr müsste der Deutsche Bundestag entscheiden.
Philipp Saul
Ein Toter in Lwiw nach stärksten russischen Luftangriffen dieses Monats
Trotz der laufenden Friedensbemühungen lassen die russischen Angriffe auf die Ukraine nicht nach. In der Nacht seien bei den massivsten russischen Luftangriffen des Monats August 574 Drohnen und 40 Raketen auf ukrainische Städte gefeuert worden, meldet die ukrainische Luftwaffe. Nach Angaben der Nachrichtenagentur RBK-Ukraine waren Explosionen etwa in der Hauptstadt Kiew und in der westukrainischen Stadt Lwiw zu hören. In Lwiw wurde nach Angaben der örtlichen Behörden ein Mensch getötet. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der gleichnamigen Region, Maxym Kozyzkyj, auf Telegram mit. Dutzende Wohnhäuser seien bei dem Angriff beschädigt worden.
In Transkarpatien im Westen des Landes wurden eine US-Elektronikfabrik getroffen und zwölf Menschen verletzt, wie die ukrainischen Behörden weiter mitteilten. Außenminister Andrij Sybiha schrieb auf der Plattform X, es handele sich um eine "rein zivile Einrichtung, die nichts mit Verteidigung oder dem Militär zu tun hat".
RBK-Ukraine schrieb unter Berufung auf Gebietsgouverneur Maksym Kosyzkyj, in der Region Lwiw sei die Luftabwehr im Einsatz. In Kiew sei bereits am Mittwochabend Luftalarm ausgegeben worden - die Drohnenangriffe seien dort über Nacht weitergegangen. Auch hier sei die Luftabwehr aktiv. Die Menschen sollten in Schutzräumen bleiben, schrieb die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Kiews Militärverwaltung.
In Transkarpatien im Westen des Landes wurden eine US-Elektronikfabrik getroffen und zwölf Menschen verletzt, wie die ukrainischen Behörden weiter mitteilten. Außenminister Andrij Sybiha schrieb auf der Plattform X, es handele sich um eine "rein zivile Einrichtung, die nichts mit Verteidigung oder dem Militär zu tun hat".
RBK-Ukraine schrieb unter Berufung auf Gebietsgouverneur Maksym Kosyzkyj, in der Region Lwiw sei die Luftabwehr im Einsatz. In Kiew sei bereits am Mittwochabend Luftalarm ausgegeben worden - die Drohnenangriffe seien dort über Nacht weitergegangen. Auch hier sei die Luftabwehr aktiv. Die Menschen sollten in Schutzräumen bleiben, schrieb die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Kiews Militärverwaltung.
Folgen des russischen Angriffs auf Lwiw. Stringer via REUTERS
Michelle Ostwald
US-Vizepräsident Vance: Europa muss „Löwenanteil" der Last für Sicherheitsgarantien übernehmen
Laut US-Vizepräsident J. D. Vance sollen die europäischen Länder den Hauptanteil der Last für die Sicherheitsgarantien der Ukraine übernehmen. „Ganz gleich, welche Form dies annimmt, die Europäer werden den Löwenanteil der Last übernehmen müssen", sagte Vance dem US-Fernsehsender Fox News. Die USA sollten zwar helfen, wenn es nötig sei, um den Krieg und das Töten zu beenden. Der US-Präsident erwarte jedoch, dass Europa hier die führende Rolle spiele.
Michelle Ostwald
Kim Jong-un lobt Einsatz „heldenhafter" Soldaten in der Ukraine
Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat die in der Ukraine kämpfenden Truppen seines Landes als „heldenhaft" gewürdigt. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Kim habe die Leistung der Soldaten bei den Operationen zur Befreiung der russischen Region Kursk gelobt. Einer Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes zufolge hat Nordkorea mehr als 10 000 Soldaten zur Unterstützung Russlands in die Ukraine entsandt und scheint eine weitere Entsendung zu planen. Kim und der russische Präsident Wladimir Putin hatten im Juni vergangenen Jahres einen strategischen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet, der auch einen gegenseitigen Beistandspakt umfasst.