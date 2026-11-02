Hacker lösen über Warn-App falschen Atomalarm aus

In der Ukraine ist eine Notfall-App, die zum Beispiel Warnungen vor Luftangriffen auf Smartphones versendet, nach offiziellen Angaben gehackt worden. Gewarnt wurde unter anderem vor radioaktiver Strahlung in der Hauptstadt Kiew, obwohl es keinen solchen Notfall gab. Die App „Air Alert“ sei möglicherweise vom Feind kompromittiert worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Es bestehe keine Gefahr durch Strahlung. Zudem habe eine fehlerhafte Nachricht den Einsatz der russischen Hyperschallrakete vom Typ Oreschnik gemeldet.





Medienberichten zufolge erschallten am späten Sonntagabend in manchen Regionen auch Warnsirenen. Über die App soll zudem auch fälschlicherweise vor Angriffen mit chemischen Waffen gewarnt worden sein. Die Bürger wurden von den Behörden aufgefordert, nicht auf Links in der Warn-App zu klicken. Russland führt seit mehr als viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Luftangriffe - und die nötigen regionalen Warnungen davor - sind für die Menschen im Land längst Alltag.



Die fehlerhaften Anzeigen verschwanden kurze Zeit später wieder. Die App sei vorübergehend außer Betrieb, teilte das ukrainische Ministerium für digitale Transformation mit. Andere Warnsysteme für die Bevölkerung sowie die Luftschutzsirenen funktionierten jedoch weiterhin.