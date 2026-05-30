Russland meldet nach ukrainischen Drohnenangriffen Tote und Verletzte

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff im russisch kontrollierten Teil der ostukrainischen Region Donezk sind nach Angaben der dortigen Behörden drei Menschen getötet worden. Mitarbeiter eines Wasserversorgers seien in einem Auto in Wuhlehirsk nördlich der Stadt Donezk unterwegs gewesen, als Drohnen das Fahrzeug getroffen hätten, teilte der von Russland eingesetzte Verwaltungschef auf Telegram mit. Ein vierter Mann sei schwer verletzt worden.



Berichte über Tote und Verletzte infolge ukrainischer Luftangriffe gab es auch aus Russland. In Wolschski im Gebiet Wolgograd sei ein Mann getötet worden, wie Gouverneur Andrej Botscharow mitteilte. Zudem sei eine Frau verletzt worden. Auch in der russischen Grenzregion Brjansk ist nach Angaben des amtierenden Gouverneurs ein Mensch bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Dorf ums Leben gekommen.



Im Gebiet Jaroslawl gab es nach Behördenangaben ebenfalls einen massiven ukrainischen Drohnenangriff. Industrieobjekte für die Lagerung von Treibstoffen seien getroffen worden, sagte der zuständige Gouverneur. Ein Brand werde gelöscht. Verletzte gebe es nicht. Auch in der Hafenstadt Temrjuk brach laut Behörden nach dem Absturz von Trümmern einer abgeschossenen Drohne ein Feuer aus. Verletzte gebe es in dem Kurort am Asowschen Meer nicht, hieß es. Insgesamt haben die russischen Streitkräfte nach Angaben des Verteidigungsministeriums in der Nacht 208 russische Drohnen abgefangen.



Der Generalstab in Kiew bestätigte in sozialen Medien unter anderem Angriffe auf Wolgograd und Jaroslawl. Unterdessen meldeten die ukrainischen Luftstreitkräfte, dass Russland die Ukraine mit einer ballistischen Rakete vom Typ Iskander und 232 Drohnen angegriffen habe. 217 Drohnen seien unschädlich gemacht worden, es habe aber auch Einschläge gegeben. Zu den Treffern oder Schäden machte die ukrainische Flugabwehr keine näheren Angaben.



Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte Drohnenattacken im russischen Hinterland angekündigt. Nach seiner Darstellung sollen durch die Angriffe etwa auf Anlagen der Ölindustrie Moskau die für die Kriegswirtschaft wichtigen Einnahmen aus dem Energieexport genommen werden. Ein weiteres Ziel sei, den Aggressor durch den Druck der Angriffe an den Verhandlungstisch zu zwingen.