USA und Ukraine beraten erneut über Wiederaufbau

Ungeachtet neuer schwerer russischer Luftangriffe haben Vertreter der Ukraine und der USA am Donnerstag in Genf Beratungen über den Wiederaufbau des Landes aufgenommen. Auf ukrainischer Seite führt Rustem Umjerow, Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, die Delegation an. Er trifft auf den ​US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, den Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Ein ukrainischer Regierungsvertreter hatte den Beginn der Gespräche für die Mittagszeit angekündigt.



Der Wiederaufbau der Ukraine gilt als zentraler Bestandteil der umfassenderen Verhandlungen zur Beendigung des Krieges. Die Regierung in ​Kiew hofft, in den kommenden zehn Jahren rund 800 Milliarden ​Dollar an öffentlichen und privaten Mitteln zu mobilisieren. Eine am Montag veröffentlichte Schätzung der Weltbank beziffert die Kosten für den Wiederaufbau der Wirtschaft derzeit auf 588 Milliarden Dollar. Diese Berechnung basiert auf Daten bis Ende 2025.



Die diplomatischen Bemühungen um eine Friedenslösung stecken allerdings fest. ‌Ukrainische und russische Unterhändler hatten sich in der vergangenen Woche ebenfalls in Genf zu einer dritten Runde unter US-Vermittlung getroffen, ohne jedoch einen Durchbruch zu erzielen. ‌Hauptstreitpunkt bleibt der Gebietsanspruch: Russland fordert die Abtretung ‌der verbleibenden 20 Prozent der Industrieregion Donezk, die noch unter ukrainischer Kontrolle stehen. Die Regierung ​in Kiew lehnt das kategorisch ab.



Hoffnung setzt die Ukraine auf direkte Gespräche auf höchster Ebene. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij und US-Präsident Donald Trump verständigten ​sich am Mittwoch in einem Telefonat darauf, dass die nächste Runde der trilateralen Gespräche mit Russland ‌im März in ein Gipfeltreffen der Staatschefs münden soll. "Dies ist der einzige Weg, alle komplexen und sensiblen Probleme zu lösen und den Krieg endlich zu beenden", erklärte Selenskij nach dem Gespräch, an dem auch Witkoff und Kushner teilnahmen.