Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump verkündet „Energie-Waffenruhe“ zwischen Ukraine und Russland – bisher unbestätigt
Wadephul bekräftigt Unterstützung für Ukraine und Selenskij
Russland lockert Diesel-Exportverbot nach Einigung mit Trump
Trump attackiert Selenskij: Ukraine sollte „sich einen neuen Anführer suchen“
Tote bei russischen Angriffen auf Saporischschja - Ukraine reagiert mit Gegenangriffen
Trump verkündet „Energie-Waffenruhe“ zwischen Ukraine und Russland – bisher unbestätigt
Laut US-Präsident Donald Trump haben Russland und die Ukraine einer Vereinbarung zugestimmt, die er als „Energie-Waffenruhe“ bezeichnet. Diese gelte mit sofortiger Wirkung, erklärt Trump in den sozialen Medien. Einzelheiten nennt er nicht. Eine Bestätigung aus Kiew oder Moskau liegt zunächst nicht vor. Mit einer ähnlichen Äußerung war Trump bereits Mitte September vorgeprescht. Beide Seiten hatten ihre Angriffe danach allerdings fortgesetzt.
Kurz vor Trumps Post hatte sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bereit erklärt, dass die Ukraine ihre Angriffe auf russische Öl-Raffinerien einstelle, falls Russland im Gegenzug die ukrainische Energie-Infrastruktur verschone. Trump hatte einen Stopp der ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien gefordert und sich für eine Ablösung Selenskijs ausgesprochen.
Kurz vor Trumps Post hatte sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bereit erklärt, dass die Ukraine ihre Angriffe auf russische Öl-Raffinerien einstelle, falls Russland im Gegenzug die ukrainische Energie-Infrastruktur verschone. Trump hatte einen Stopp der ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien gefordert und sich für eine Ablösung Selenskijs ausgesprochen.
Selenskij: Könnte bei 60-tägiger Waffenruhe Wahlen organisieren
Nach der von US-Präsident Donald Trump verlangten Ablösung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij hat dieser mit einem Gegenangebot reagiert. Falls Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einer 60-tägigen, vollständigen Feuerpause bewegen könne, hätte die Ukraine Zeit, Neuwahlen zu organisieren, sagte Selenskij in einem Interview des US-Senders ABC. Seinen Bürgern müsse während der Wahlen Sicherheit garantiert werden.
Selenskijs reguläre Amtszeit ist bereits seit dem 20. Mai 2024 abgelaufen. Wegen des Kriegsrechts jedoch hat sich die Amtszeit laut Verfassung auf unbestimmte Zeit verlängert, da Neuwahlen unter diesen Umständen nicht möglich sind. Zudem hat Selenskij immer wieder darauf hingewiesen, dass auch die Ukrainer in den von Russland besetzten Landesteilen unbehindert an den Wahlen teilnehmen müssten.
Den jetzigen Druck aus Washington sieht Selenskij als Ausdruck der Hilflosigkeit. „Diese Leute können einfach keinen Weg finden, Putin zu stoppen“, sagte er. Daher sei es einfacher, andere unter Druck zu setzen, als den Kremlchef aufzuhalten.
Selenskijs reguläre Amtszeit ist bereits seit dem 20. Mai 2024 abgelaufen. Wegen des Kriegsrechts jedoch hat sich die Amtszeit laut Verfassung auf unbestimmte Zeit verlängert, da Neuwahlen unter diesen Umständen nicht möglich sind. Zudem hat Selenskij immer wieder darauf hingewiesen, dass auch die Ukrainer in den von Russland besetzten Landesteilen unbehindert an den Wahlen teilnehmen müssten.
Den jetzigen Druck aus Washington sieht Selenskij als Ausdruck der Hilflosigkeit. „Diese Leute können einfach keinen Weg finden, Putin zu stoppen“, sagte er. Daher sei es einfacher, andere unter Druck zu setzen, als den Kremlchef aufzuhalten.
Wadephul bekräftigt Unterstützung für Ukraine und Selenskij
Nach dem Streit zwischen Kiew und dem US-Präsidenten Donald Trump hat Deutschlands Außenminister Johann Wadephul der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. „Wir brauchen weiter Konsequenz und Klarheit an der Seite der Ukraine“, sagte er in Berlin vor Beratungen des CDU-Präsidiums.
„Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr Druck auf Putin, dass er bereit ist, zu verhandeln“, fügte Wadephul mit Blick auf Kremlchef Wladimir Putin hinzu. Europa brauche Stabilität. „Und das bedeutet, dass wir ganz klar weiter an der Seite der Ukraine stehen, übrigens auch an der Seite der Regierung stehen, und den Präsidenten bei der Ausübung seines schweren Amtes voll unterstützen“, sagte der CDU-Politiker. Auf die Forderung Trumps nach einem neuen Präsidenten in der Ukraine ging er nicht explizit ein.
Wadephul sagte, es sei in dieser Zeit klar, dass wir Verhandlungen brauchen. Er merkte jedoch an: „Während ein Team der Ukraine in Miami war und mit den Vereinigten Staaten darüber gesprochen hat, wie man ein Verhandlungsergebnis erzielen kann, hat Putin aber weiter die Ukraine bombardieren lassen.“ Gerade in der letzten Woche seien viele Zivilisten ums Leben gekommen.
„Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr Druck auf Putin, dass er bereit ist, zu verhandeln“, fügte Wadephul mit Blick auf Kremlchef Wladimir Putin hinzu. Europa brauche Stabilität. „Und das bedeutet, dass wir ganz klar weiter an der Seite der Ukraine stehen, übrigens auch an der Seite der Regierung stehen, und den Präsidenten bei der Ausübung seines schweren Amtes voll unterstützen“, sagte der CDU-Politiker. Auf die Forderung Trumps nach einem neuen Präsidenten in der Ukraine ging er nicht explizit ein.
Wadephul sagte, es sei in dieser Zeit klar, dass wir Verhandlungen brauchen. Er merkte jedoch an: „Während ein Team der Ukraine in Miami war und mit den Vereinigten Staaten darüber gesprochen hat, wie man ein Verhandlungsergebnis erzielen kann, hat Putin aber weiter die Ukraine bombardieren lassen.“ Gerade in der letzten Woche seien viele Zivilisten ums Leben gekommen.
Angriff auf Saporischschja: Zahl der Toten steigt auf 23
Nach einem heftigen russischen Angriff auf Saporischschja ist die Zahl der Toten auf 23 gestiegen. Die Rettungsarbeiten nach dem Angriff vom Samstag seien abgeschlossen, teilte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in sozialen Medien mit. Unter den Toten seien vier Minderjährige. „Der wahre Grund für den Krieg in Europa ist Russland, und Russland allein“, schrieb Selenskij. Die Ukraine sei bereit, Angriffe auf russische Raffinerien zu stoppen, wenn Russland ukrainische Energieanlagen nicht mehr angreife, wiederholte er und warf Kremlchef Wladimir Putin vor, das nicht zu wollen.
Russland habe am Samstag und in der Nacht eine medizinische Einrichtung in Charkiw, zivile Infrastruktur, Wohnhäuser und Energieinfrastruktur attackiert. In Slowjansk sei am Morgen ein Wohnhaus getroffen worden. Menschen könnten sich noch unter den Trümmern befinden. Russland habe allein in dieser Woche rund 1 450 Gleitbomben, 75 Raketen und Marschflugkörper sowie mehr als 1 640 Drohnen, ein Großteil davon mit Düsenantrieb, eingesetzt.
Russland habe am Samstag und in der Nacht eine medizinische Einrichtung in Charkiw, zivile Infrastruktur, Wohnhäuser und Energieinfrastruktur attackiert. In Slowjansk sei am Morgen ein Wohnhaus getroffen worden. Menschen könnten sich noch unter den Trümmern befinden. Russland habe allein in dieser Woche rund 1 450 Gleitbomben, 75 Raketen und Marschflugkörper sowie mehr als 1 640 Drohnen, ein Großteil davon mit Düsenantrieb, eingesetzt.
Rettungskräfte arbeiten sich durch die Trümmer eines Wohngebäudes in Saporischschja. Das Haus wurde bei einem russischen Luftangriff am Samstag beschädigt. Foto: Stringer/Reuters
Ukraine trifft erneut russischen Internetkonzern Yandex
Die Ukraine hat bei ihren Gegenangriffen erneut ein Rechenzentrum des russischen Internetkonzerns Yandex getroffen. Infolge eines Drohnenangriffs sei Infrastruktur eines Rechenzentrums im mehr als 170 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Wladimir beschädigt worden, teilte das Unternehmen mit. Der Betrieb des Rechenzentrums sei vollständig eingestellt und einige Dienste nicht erreichbar.
Verletzte gab es demnach nicht. Berichten zufolge haben Menschen in mehreren Regionen Russlands und auch im Ausland unter anderem Probleme dabei, den Bezahl- oder Taxidienst zu nutzen. Bereits am Donnerstag und Freitag hatte die Ukraine Standorte des Internetriesen in Sassowo im Gebiet Rjasan und in Kaluga getroffen.
Russland hatte zuvor mehrfach Datenzentren in der Ukraine angegriffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte zudem am Morgen mit, unter anderem ein Rechenzentrum in der ukrainischen Hafenstadt Odessa attackiert zu haben. Die ukrainischen Streitkräfte würden es zur Verarbeitung, Übertragung und Speicherung von Informationen nutzen, hieß es zur Begründung.
Russland hatte zuvor mehrfach Datenzentren in der Ukraine angegriffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte zudem am Morgen mit, unter anderem ein Rechenzentrum in der ukrainischen Hafenstadt Odessa attackiert zu haben. Die ukrainischen Streitkräfte würden es zur Verarbeitung, Übertragung und Speicherung von Informationen nutzen, hieß es zur Begründung.
Nach Trump-Attacke: Ukrainische Regierung stützt Selenskij
Die ukrainische Regierung weist die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einem neuen Präsidenten zurück. Außenminister Andrij Sybiha schrieb am Abend auf der Plattform X, Selenskij genieße die Unterstützung des ukrainischen Volkes und dieses habe das Recht, selbst zu entscheiden. „Äußerungen aus dem Ausland bestätigen nur, dass er seine Aufgabe gut erfüllt. Er verdient Unterstützung.“
Trump hatte am Samstag einen neuen Präsidenten für die Ukraine gefordert und behauptet, Selenskij habe vielfach die Gelegenheit gehabt, den Ukraine-Krieg zu beenden, und sich dagegen entschieden. Russland beschoss die ukrainische Hauptstadt Kiew am Samstagabend. Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb auf der Plattform Telegram, es gebe bereits acht Verletzte, darunter eine 15-Jährige.
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Europaparlaments, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), schrieb auf X, wenn Trump Selenskij zum Rücktritt auffordere, stelle er sich unmissverständlich auf die Seite des Mörders. „Über die Führung der Ukraine entscheiden alleine die Ukrainerinnen und Ukrainer in freien Wahlen, nicht das Weiße Haus und schon gar nicht der Kreml.“
Trump hatte am Samstag einen neuen Präsidenten für die Ukraine gefordert und behauptet, Selenskij habe vielfach die Gelegenheit gehabt, den Ukraine-Krieg zu beenden, und sich dagegen entschieden. Russland beschoss die ukrainische Hauptstadt Kiew am Samstagabend. Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb auf der Plattform Telegram, es gebe bereits acht Verletzte, darunter eine 15-Jährige.
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Europaparlaments, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), schrieb auf X, wenn Trump Selenskij zum Rücktritt auffordere, stelle er sich unmissverständlich auf die Seite des Mörders. „Über die Führung der Ukraine entscheiden alleine die Ukrainerinnen und Ukrainer in freien Wahlen, nicht das Weiße Haus und schon gar nicht der Kreml.“
Russland lockert Diesel-Exportverbot nach Einigung mit Trump
Nach der Vereinbarung zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump hebt die russische Regierung ihr Exportverbot für Diesel teilweise auf. Die Lockerung gelte mit sofortiger Wirkung, teilt die Führung in Moskau mit. Demnach sollen die USA und die Weltmärkte wieder mit russischem Treibstoff versorgt werden. „Die Produktionsmengen reichen aus, um sowohl die Inlandsnachfrage vollständig zu decken als auch die Exporte auf den Weltmarkt in den festgelegten Mengen zu bedienen“, erklärt der russische Vizeregierungschef Alexander Nowak.
Trump attackiert Selenskij: Ukraine sollte „sich einen neuen Anführer suchen“
US-Präsident Donald Trump verlangt einen Führungswechsel in der Ukraine und ein Ende der ukrainischen Angriffe auf russische Ölraffinerien. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij solle diese Angriffe „verdammt noch mal“ einstellen, sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. „Ich schlage vor, dass sie sich einen neuen Anführer suchen, der einen Deal machen kann“, erklärte er weiter.
Selenskij hatte sich mehrfach zu direkten Gesprächen mit Putin bereiterklärt, aber Einladungen nach Moskau kategorisch abgelehnt. Ein Wechsel an der Staatsspitze der Ukraine ist aktuell nicht möglich, da laut Verfassung eine Wahl zu Kriegszeiten ausgeschlossen ist.
Trump ist vor den US-Wahlen am 3. November innenpolitisch unter Druck geraten, weil die Benzinpreise infolge des von ihm begonnenen Iran-Kriegs gestiegen sind. Deswegen hat Trump mit dem Kreml vereinbart, dass Russland entgegen bisherigen Sanktionen Diesel in die USA und auf den Weltmarkt liefert, damit die Preise sinken. Selenskij hatte die Vereinbarung kritisiert, da sie Russland Mittel zur Kriegsfinanzierung verschaffe.
Trump beschuldigte Selenskij zudem, mit Angriffen auf den russischen Energiesektor zur Knappheit an Diesel beigetragen zu haben. „Er will unseren Landwirten und Viehzüchtern Probleme mit Dieselkraftstoff bereiten, denn Russland liefert einen großen Teil des Dieselkraftstoffs weltweit“, behauptete Trump. Tatsächlich waren die Preise für Rohöl und Diesel infolge des Iran-Kriegs in die Höhe geschossen, den die USA und Israel im vergangenen Februar begonnen hatten.
Selenskij hatte sich mehrfach zu direkten Gesprächen mit Putin bereiterklärt, aber Einladungen nach Moskau kategorisch abgelehnt. Ein Wechsel an der Staatsspitze der Ukraine ist aktuell nicht möglich, da laut Verfassung eine Wahl zu Kriegszeiten ausgeschlossen ist.
Trump ist vor den US-Wahlen am 3. November innenpolitisch unter Druck geraten, weil die Benzinpreise infolge des von ihm begonnenen Iran-Kriegs gestiegen sind. Deswegen hat Trump mit dem Kreml vereinbart, dass Russland entgegen bisherigen Sanktionen Diesel in die USA und auf den Weltmarkt liefert, damit die Preise sinken. Selenskij hatte die Vereinbarung kritisiert, da sie Russland Mittel zur Kriegsfinanzierung verschaffe.
Trump beschuldigte Selenskij zudem, mit Angriffen auf den russischen Energiesektor zur Knappheit an Diesel beigetragen zu haben. „Er will unseren Landwirten und Viehzüchtern Probleme mit Dieselkraftstoff bereiten, denn Russland liefert einen großen Teil des Dieselkraftstoffs weltweit“, behauptete Trump. Tatsächlich waren die Preise für Rohöl und Diesel infolge des Iran-Kriegs in die Höhe geschossen, den die USA und Israel im vergangenen Februar begonnen hatten.
Tote bei russischen Angriffen auf Saporischschja - Ukraine reagiert mit Gegenangriffen
Bei russischen Angriffen sind im Südosten der Ukraine mindestens 15 Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien drei Minderjährige, 16 Menschen seien bei der Attacke verletzt worden, teilte der ukrainische Zivilschutz mit. Such- und Rettungsarbeiten dauern demnach an. Informationen über zwölf weitere Personen, die womöglich vor Ort waren, würden noch geprüft. Der Militärgouverneur der gleichnamigen Region veröffentlichte Fotos und Videos, die zerstörte Wohnhäuser und ausgebrannte Autos zeigen.
Russland habe fünf Gleitbomben auf Wohnhäuser in Saporischschja abgeworfen, schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in den sozialen Medien. Insgesamt seien 13 ukrainische Regionen attackiert und Wohnhäuser, Infrastruktur und Eisenbahneinrichtungen beschädigt worden.
Die Ukraine nahm bei Gegenangriffen ihrerseits das südrussische Gebiet Rostow ins Visier. Auf der Nasa-Website Firms, die weltweit Brandherde erfasst, waren mehrere Feuer dort zu sehen, wo sich ein Erdöl verarbeitendes Unternehmen befindet. Der Gouverneur der Region schrieb bei Telegram von Bränden und Schäden an Wohnhäusern infolge ukrainischer Angriffe. Zudem sei eine Eisenbahnbrücke beschädigt worden. Sechs Menschen benötigten demnach ärztliche Hilfe.
Mehr als 100 Drohnen seien über dem Gebiet Rostow abgewehrt worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau gab an, in der Nacht 560 ukrainische Drohnen über russischen Gebieten und der annektierten Krim abgewehrt zu haben.
Rettungskräfte bergen eine Familie aus den Trümmern eines Wohnhauses. Kateryna Klochko/AP/dpa
Sieben Menschen konnten von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden. Kateryna Klochko/AP/dpa
Viele Gebäude in Saporischschja sind komplett zerstört. Kateryna Klochko/AP/dpa
Barbara Klimke
Großbritannien will trotz des US-Diesel-Deals die Russlandsanktionen fortsetzen
Auch nach der Ankündigung des Diesel-Geschäfts zwischen den USA und Russland will Großbritannien an seiner Unterstützung für die Ukraine und an den Sanktionen gegen Moskau festhalten. „Die Haltung Großbritanniens könnte nicht klarer sein“, sagte ein Regierungssprecher: „Wir werden weiter eng mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Ukraine die militärische und finanzielle Unterstützung erhält, die sie zur Selbstverteidigung braucht. Wir werden zudem den Druck auf Russland durch das härteste Sanktionsregime aufrechterhalten, das Großbritannien je verhängt hat.“
US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, Russland werde Diesel an die USA und den Weltmarkt liefern. Das US-Finanzministerium erteilte gleichzeitig eine befristete Genehmigung für den Import von russischem Diesel. Das bedeutete faktisch eine Lockerung der Sanktionen, die wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine gegen Russland verhängt wurden.
Trump kündigt große Diesellieferungen aus Russland an
US-Präsident Donald Trump hat nach einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Hunderttausende Tonnen an Diesel aus Russland in Aussicht gestellt. Er habe mit Putin unter anderem vereinbart, dass „umgehend“ mehr als 300 000 Tonnen Diesel für die USA und den Weltmarkt zur Verfügung gestellt würden, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Im Laufe des Novembers solle eine weitere halbe Million Tonnen Diesel freigegeben werden sowie eine Million Tonnen „sofort danach“ Wegen bestehender Sanktionen gegen Russland stellte das US-Finanzministerium dafür eine temporäre Erlaubnis aus.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
I have just concluded a highly successful discussion with President Vladimir Putin, of Russia, wherein it was agreed that Russia will immediately supply over 300,000 Tons of Diesel Fuel to the American and Global Marketplace, another 500,000 Tons during the month of November, and 1,000,000 Tons immediately thereafter. Additionally, based on the condition of their Diesel Refineries, Russia will then deliver, within a short period of time, 3,000,000 Tons of Diesel Fuel. Between our TOTAL CONTROL of the Strait of Hormuz, and this great announcement on Russian Energy, Diesel Prices for Americans and, indeed, the World, will be COMING DOWN, IN RECORD NUMBERS, AND FAST! Lower prices for Americans, especially our Great Farmers, Ranchers, and Truckers, is my Greatest Priority. This is a very big and important announcement. Additionally, it must be understood, that Iran will not have a Nuclear Weapon! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
Der Schritt soll zu fallenden Spritpreisen in den USA führen. Die Preise sind wegen Trumps Krieg gegen Iran gestiegen, seine Republikaner stehen bei den anstehenden Zwischenwahlen im November massiv unter Druck.
Der Kreml bestätigte die Vereinbarung. „Bei der Diskussion der Situation auf dem weltweiten Energiemarkt bestätigte die russische Seite ihre Bereitschaft, Erdöl und Erdölprodukte auf den amerikanischen und die Weltmärkte zu liefern“, hieß es in der schriftlichen Erklärung Putins. Das werde sich positiv auf die „gesamte Weltwirtschaft“ auswirken. Telefonisch seien mit Trump sowohl Russlands Angriffe auf die Ukraine als auch die Iran-Situation besprochen worden.
Scharfe Kritik kam vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij: „Die Erlaubnis für Russland, Erdölprodukte zu verkaufen, ist eine Investition in den Krieg (gegen die Ukraine), den man beenden und nicht verlängern muss.“ Moskau werde mit weiterem „Terror und Gemeinheiten“ danken.
Der Kreml bestätigte die Vereinbarung. „Bei der Diskussion der Situation auf dem weltweiten Energiemarkt bestätigte die russische Seite ihre Bereitschaft, Erdöl und Erdölprodukte auf den amerikanischen und die Weltmärkte zu liefern“, hieß es in der schriftlichen Erklärung Putins. Das werde sich positiv auf die „gesamte Weltwirtschaft“ auswirken. Telefonisch seien mit Trump sowohl Russlands Angriffe auf die Ukraine als auch die Iran-Situation besprochen worden.
Scharfe Kritik kam vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij: „Die Erlaubnis für Russland, Erdölprodukte zu verkaufen, ist eine Investition in den Krieg (gegen die Ukraine), den man beenden und nicht verlängern muss.“ Moskau werde mit weiterem „Terror und Gemeinheiten“ danken.
Im US-Nachrichtenportals Axios nannte Selenskij die Vereinbarung „unfair und nicht ehrlich“. Besonders verärgert zeigte er sich darüber, dass Trumps Gesandte Steve Witkoff und Jared Kushner parallel zu der Vereinbarung mit Putin in Miami mit ukrainischen Unterhändlern über ein mögliches Ende des Krieges verhandelten. Von dem geplanten Diesel-Abkommen sei dabei keine Rede gewesen.
Auf die Selenskijs Kritik angesprochen, verteidigte Trump die Vereinbarung. „Wir brauchen Öl für die Welt“, sagte er. Man sei sehr froh, die Lieferungen zu bekommen.
Anna Schimpp
Selenskij: 78 Tote innerhalb von zwei Tagen durch russische Angriffe
Bei gegenseitigen Angriffen hat es in Russland und der Ukraine mehrere Tote und Verletzte gegeben. Auf ukrainischer Seite wurde bei russischen Angriffen auf die Stadt Saporischschja mindestens ein Mensch getötet. Zudem gab es nach Angaben örtlicher Behörden mehrere Verletzte, darunter ein Kind.
Bei Angriffen in der gesamten Ukraine wurden nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij in den vergangenen zwei Tagen 78 Menschen getötet und 215 weitere verletzt. In einer Rede in der Stadt Pryluky forderte der ukrainische Präsident erneut einen erweiterten Zugang zum US-Satellitendienst Starlink. Dies könne der Ukraine helfen, russische Abschussrampen für ballistische Raketen anzugreifen.
Ein ukrainischer Angriff auf die russische Grenzregion Belgorod forderte zwei Todesopfer und vier Verletzte, wie die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf lokale Behörden meldete. Bei einem Drohnenangriff in der Region Kaluga seien zudem neun Menschen verletzt worden. In der russischen Region Twer hat nach einem ukrainischen Drohnenangriff eine Fabrik in Redkino gebrannt. Das Feuer wurde dem Gouverneur zufolge inzwischen jedoch gelöscht.
Bei Angriffen in der gesamten Ukraine wurden nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij in den vergangenen zwei Tagen 78 Menschen getötet und 215 weitere verletzt. In einer Rede in der Stadt Pryluky forderte der ukrainische Präsident erneut einen erweiterten Zugang zum US-Satellitendienst Starlink. Dies könne der Ukraine helfen, russische Abschussrampen für ballistische Raketen anzugreifen.
Ein ukrainischer Angriff auf die russische Grenzregion Belgorod forderte zwei Todesopfer und vier Verletzte, wie die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf lokale Behörden meldete. Bei einem Drohnenangriff in der Region Kaluga seien zudem neun Menschen verletzt worden. In der russischen Region Twer hat nach einem ukrainischen Drohnenangriff eine Fabrik in Redkino gebrannt. Das Feuer wurde dem Gouverneur zufolge inzwischen jedoch gelöscht.
Erneut Rechenzentrum von Yandex in Russland von Drohnen getroffen
Beim russischen Technologiekonzern Yandex hat ein Drohnenangriff mehrere Module eines Rechenzentrums in der Region Kaluga vollständig außer Betrieb gesetzt. Es könne zu Beeinträchtigungen bei einigen Dienstleistungen des Unternehmens kommen, teilt Yandex mit.
Am Donnerstag hatten ukrainische Drohnen erstmals ein wichtiges Rechenzentrum der Firma getroffen. Yandex bietet unter anderem mit YandexGPT eines der führenden russischen Modelle für künstliche Intelligenz an. Auch eine Suchmaschine gleichen Namens sowie Fahrdienst und weitere Technologiedienste gehören zum Portfolio des Unternehmens.
Am Donnerstag hatten ukrainische Drohnen erstmals ein wichtiges Rechenzentrum der Firma getroffen. Yandex bietet unter anderem mit YandexGPT eines der führenden russischen Modelle für künstliche Intelligenz an. Auch eine Suchmaschine gleichen Namens sowie Fahrdienst und weitere Technologiedienste gehören zum Portfolio des Unternehmens.
Selenskij kritisiert fehlende US-Hilfe: „Das nennt man Unwillen!“
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wirft den USA vor, seinem Land nicht helfen zu wollen. „Wo liegt also hier die Wahrheit, wo ist die Ehrlichkeit? Wo ist die Pattsituation? (…) Das nennt man Unwillen!“, sagte Selenskij in einer emotionalen Rede und bezog sich dabei auf Äußerungen von US-Außenminister Marco Rubio. Dieser hatte zuvor gesagt, der Krieg sei in einer Pattsituation und die USA würden weiter auf eine Lösung des Konflikts hinarbeiten.
Die USA seien an wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland interessiert und zugleich wollten sie in dem Krieg vermitteln, kritisierte Selenskij. „Man kann nicht einerseits mit den Russen über zukünftige Wirtschaftsprojekte verhandeln und andererseits behaupten, wir befänden uns in einer Art (…) diplomatischer Pattsituation“, sagte er. US-Präsident Donald Trump müsse den Sanktionsdruck auf Russland verstärken. Nach Selenskijs Angaben reisen ukrainische Unterhändler am Freitag zu Gesprächen in die USA.
Selenskij forderte zudem eine Öffnung des US-Satellitennetzwerks Starlink für die Ukraine: „Gebt es uns, helft uns, unseren Luftraum zu verteidigen und dort die Oberhand zu gewinnen. Und dann wird sich Putin an den Verhandlungstisch setzen.“ Ein uneingeschränkter Starlink-Zugang könnte Kiew die Bekämpfung russischer Raketen-Abschussanlagen erleichtern.
Selenskij äußerte sich auf einer Pressekonferenz in der Stadt Pryluky etwa 130 Kilometer östlich der Hauptstadt Kiew. Dort waren zuletzt 22 Menschen bei einem russischen Angriff auf ein Wohnhaus getötet worden.
Die USA seien an wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland interessiert und zugleich wollten sie in dem Krieg vermitteln, kritisierte Selenskij. „Man kann nicht einerseits mit den Russen über zukünftige Wirtschaftsprojekte verhandeln und andererseits behaupten, wir befänden uns in einer Art (…) diplomatischer Pattsituation“, sagte er. US-Präsident Donald Trump müsse den Sanktionsdruck auf Russland verstärken. Nach Selenskijs Angaben reisen ukrainische Unterhändler am Freitag zu Gesprächen in die USA.
Selenskij forderte zudem eine Öffnung des US-Satellitennetzwerks Starlink für die Ukraine: „Gebt es uns, helft uns, unseren Luftraum zu verteidigen und dort die Oberhand zu gewinnen. Und dann wird sich Putin an den Verhandlungstisch setzen.“ Ein uneingeschränkter Starlink-Zugang könnte Kiew die Bekämpfung russischer Raketen-Abschussanlagen erleichtern.
Selenskij äußerte sich auf einer Pressekonferenz in der Stadt Pryluky etwa 130 Kilometer östlich der Hauptstadt Kiew. Dort waren zuletzt 22 Menschen bei einem russischen Angriff auf ein Wohnhaus getötet worden.
Ukrainischer Bischof verkauft Kleriker-Papiere als Schutz vor Kriegsdienst
Ein orthodoxer Bischof in der Ukraine hat 291 Wehrpflichtigen falsche Klerikerausweise und Weiheurkunden gegeben, damit sie vom Kriegsdienst in der ukrainischen Armee befreit werden. Für je 2000 Dollar bescheinigte er den ukrainischen Männern, als Diakon tätig zu sein, obwohl sie tatsächlich gar keine Geistlichen waren, wie ein Gericht nun im westukrainischen Kalusch feststellte.
Es verurteilte den Bischof wegen Behinderung der Arbeit der ukrainischen Streitkräfte im Abwehrkampf gegen Russland zu drei Jahren Haft auf Bewährung. Der entsprechende Artikel des Strafgesetzbuchs sieht eigentlich fünf bis acht Jahre Haft vor.
Als strafmildernde Umstände führt das Gericht in seinem Urteil an, der Angeklagte habe seine Schuld bekannt, aufrichtige Reue gezeigt und aktiv an der Aufklärung der Straftat mitgewirkt. Zudem habe er den ukrainischen Streitkräften umgerechnet knapp 10 000 Euro gespendet.
Es verurteilte den Bischof wegen Behinderung der Arbeit der ukrainischen Streitkräfte im Abwehrkampf gegen Russland zu drei Jahren Haft auf Bewährung. Der entsprechende Artikel des Strafgesetzbuchs sieht eigentlich fünf bis acht Jahre Haft vor.
Als strafmildernde Umstände führt das Gericht in seinem Urteil an, der Angeklagte habe seine Schuld bekannt, aufrichtige Reue gezeigt und aktiv an der Aufklärung der Straftat mitgewirkt. Zudem habe er den ukrainischen Streitkräften umgerechnet knapp 10 000 Euro gespendet.