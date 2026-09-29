Auswärtiges Amt: Russland nutzt Wadephul-Treffen für Propaganda

Die Bundesregierung wirft Russland vor, das Treffen der Außenminister beider Länder für Propaganda zu missbrauchen. Es gebe den Versuch, das Treffen propagandistisch zu instrumentalisieren, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. „Wir wissen natürlich um, sage ich mal, den propagandistischen Mehrwert eines physischen Treffens, der ja auch von russischer Seite entsprechend genutzt wird und genutzt wurde“, sagte der Sprecher. „Dennoch war es, glaube ich, an dieser Stelle vertretbar, ein physisches Treffen zu haben, um auch noch einmal klarzumachen, was unsere Positionen sind.“



Der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte sich am Samstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow getroffen. Das erste bilaterale Treffen der Außenminister der beiden Länder seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine dauerte 20 Minuten.



Nach Ansicht der Bundesregierung und der EU zeigte das Gespräch, dass Russland kein Interesse an Friedensverhandlungen hat. Die Positionen seien „meilenweit“ voneinander entfernt gewesen, erklärte das Auswärtige Amt. Das Treffen habe die Einschätzung der Bundesregierung bestätigt, dass Moskau weiterhin nicht zu ernsthaften Verhandlungen über einen Waffenstillstand oder ein Ende des Krieges bereit sei. Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte, die Reaktion Lawrows auf das Treffen zeige, dass Russland nicht an Frieden interessiert sei.



Wadephul sagte, die diplomatische Funkstille nach dem russischen Angriff sei richtig gewesen, nun müsse man jedoch wieder sprechen. Europa dürfe die Verhandlungen nicht allein den USA überlassen. Weitere Gespräche mit Vertretern der russischen Regierung sind nach Angaben der Bundesregierung derzeit jedoch nicht geplant.