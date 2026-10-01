Russland beschießt Kiew mit Raketen und Drohnen, Ukraine meldet Tote und Verletzte

Bei massiven russischen Angriffen auf die ukrainische Energieversorgung sind in der Nacht zum Mittwoch nach Behördenangaben fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Energieinfrastruktur von Kiew und der umliegenden Region sei das Hauptziel der Attacke gewesen, teilte Präsident Wolodimir Selenskij mit. Unter den Todesopfern sind Behörden zufolge zwei Frauen und ein 14-jähriges Kind. Ein weiterer Mensch sei am Mittwoch beim Beschuss eines Lagerhauses in Kiew ums Leben gekommen, sagte Bürgermeister Vitali Klitschko. Die Hauptstadt war am Morgen wegen der Brände in dichten Rauch gehüllt. Klitschko zufolge wurden zudem Trümmerteile auf dem Gelände einer westlichen Botschaft im Zentrum von Kiew gefunden.



Russland geht nach Angaben des ukrainischen Ministerpräsidenten Serhij Korezkyj zu massiven Angriffen auf die Energieinfrastruktur des Landes über. Dies sei die erste derart massive und koordinierte Angriffswelle seit dem Ende der vergangenen Heizperiode, teilte Korezkyj auf Telegram mit. Der ukrainischen Luftwaffe gelang es nach eigenen Angaben, fünf ballistische Raketen verschiedener Typen abzuschießen. Militärnahe Telegramkanäle schrieben, die Zahl der eingesetzten Raketen sei mehr als doppelt so hoch gewesen. Nach offiziellen Angaben wurden 155 von 188 anfliegenden Kampfdrohnen abgewehrt. Diese Informationen sind nicht unabhängig überprüfbar.



Die russische Regierung erklärte, die Schläge hätten unter anderem einem Rechenzentrum der ukrainischen Streitkräfte in Kiew sowie Kraftwerken in der Umgebung gegolten. Zudem seien Industrieanlagen in der Region Odessa und Hafenanlagen in Ismajil getroffen worden. Das russische Militär in Moskau sprach zuvor von Attacken auf das Wasserkraftwerk von Wyschgorod nördlich von Kiew, das Heizkraftwerk Tripillja im Süden und ein Umspannwerk. Die Nasa-Website Firms, die weltweit Brandherde per Satellit erfasst, verzeichnete an diesen Stellen Feuer.