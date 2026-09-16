Trotz Trump-Ankündigung: Ukraine und Russland greifen weiter an

Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump noch angekündigt, dass Russland und die Ukraine auf Angriffe auf gegnerische Energieanlagen verzichten wollten. Doch in der Nacht gingen die gegenseitigen Luftangriffe nach Berichten aus beiden Ländern weiter. Die Ukraine meldete zwei Tote.



Aus Russland hieß es, eine Industrieanlage sei mit Drohnen attackiert worden. Dabei seien die Anlage sowie mehrere Wohngebäude in der Region Samara im Südosten des Landes beschädigt worden, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew. Todesopfer habe es nicht gegeben. Ungefähr 40 Drohnen seien abgeschossen worden. Laut ukrainischen Berichten handelte es sich bei der Industrieanlage um eine Ölraffinerie. Zudem wurden laut Berichten aus Russland in der russischen Stadt Taganrog Lagerhallen des Internethändlers Ozon mit Raketen attackiert. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Rostow, Juri Sljussar, wurden keine Opfer gemeldet.



Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bestätigte Angriffe im russischen Hinterland. Russland stoppe seine Angriffe auf den ukrainischen Energiesektor, Logistik und kritische Infrastruktur nicht. Kiews Reaktionen darauf seien spürbar, schrieb er in sozialen Medien. Selenskij sprach unter anderem von ukrainischen Treffern auf die Ölraffinerie Sysran in der Region Samara. In Taganrog sei ein Drohnenhersteller getroffen worden. Zu Trumps jüngster Ankündigung äußerte sich Selenskij ebenfalls – und sprach lediglich von einem „starken Vorschlag“ der USA. Wenn es ein erster Schritt zur Deeskalation sei, dass beide Seiten Angriffe auf kritische Infrastruktur unterlassen, sei die Ukraine dazu bereit. Der Kreml erklärte, Russland begrüße den US-Vorschlag für ein Moratorium. Allerdings müssten die aus russischer Sicht illegalen Sanktionen gegen russische Energielieferungen aufgehoben werden.



Unterdessen berichtete der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, auf Telegram von russischen Drohnenangriffen auf die Stadt. Dabei sei eine Tankstelle getroffen worden, später sprach er von einem Angriff auf eine weitere Tankstelle. Einer der Verletzten sei im Krankenhaus gestorben, teilte Klitschko mit. Zuvor hatte er von sieben Verletzten in Kiew gesprochen.



Außerdem wurde nach Angaben aus der Ukraine bei einem russischen Drohnenangriff auf die südostukrainische Großstadt Saporischschja ein Mensch getötet. In Teilen der Stadt fiel der Strom aus, wie der amtierende Gouverneur der gleichnamigen Region, Mychajlo Semykin, mitteilte. Semykin zufolge wurde bei dem Angriff eine Infrastruktureinrichtung beschädigt.