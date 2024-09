Ukraine attackiert mit massivem Luftangriff russische Energieversorgung

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach russischen Angaben in einem groß angelegten Drohnenangriff Raffinerien und Kraftwerke in Russland attackiert. Betroffen seien vor allem die beiden Nachbarregionen Moskau und Twer, erklärten die Behörden am Sonntag.



Auch auf Ziele in anderen Teilen des Landes fanden Angriffe statt. In der Ölraffinerie in Moskau sei Feuer ausgebrochen, teilte der Bürgermeister der Hauptstadt, Sergej Sobjanin, mit. Die Flugabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministerium 158 Drohnen zerstört. Wie viele die Ukraine insgesamt auf Ziele in Russland abgefeuert hat, blieb offen. Das ukrainische Militär hat wiederholt die Energieversorgung und Ölraffinerien in Russland ins Visier genommen. Nach bisherigen Informationen wurde bei den Drohnenangriffen niemand verletzt. Unabhängig überprüfen lassen sich Angaben zum Kampfgeschehen nicht.





Moskaus Bürgermeister Sobjanin schrieb auf Telegram, mindestens neun Drohnen seien in Moskau und Umgebung abgefangen und zerstört worden. Mehrere Drohnen hätten auf die Moskauer Raffinerie gezielt. In einem „separaten Technikraum“ der Anlage werde ein Feuer gelöscht. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete unter Berufung auf die Feuerwehr, der Brand sei in die höchste Komplexitätsstufe eingeordnet worden und es seien möglicherweise zusätzliche Rettungseinheiten erforderlich. Die Raffinerie ist im Besitz von Gazprom Neft, der Ölsparte des russischen Gasgiganten Gazprom. Sie befindet sich im Südosten Moskaus.



Die ukrainischen Streitkräfte hätten auch versucht, das Kraftwerk Kaschira im Bezirk Moskau mit drei Drohnen anzugreifen, schrieb Michail Schuwalow, der Verwaltungschef des Bezirks Kaschira, auf Telegram. Es gebe weder Brände noch Opfer. „Die Stromversorgung läuft ohne Probleme.“ Die gleichnamige Stadt liegt gut hundert Kilometer südlich der Hauptstadt Moskau.



Im Bezirk Twer, nordwestlich von Moskau, waren in der Nähe des Kraftwerkes Konakowo laute Explosionen zu hören. Davon berichtete der dem russischen Geheimdienst nahestehende Kanal Basa Telegram. Der Gouverneur von Twer, Igor Rudenja, sagte, in der Stadt Konakowo habe es einen Brand gegeben. Er fügte hinzu, dass die Strom- und Gasversorgung nicht unterbrochen sei. Das Kraftwerk ist einer der größten Stromerzeuger in der größeren Region Zentralrussland, zu der unter anderem die Bezirke Moskau und Twer sowie die an die Ukraine grenzenden Bezirke Brjansk, Kursk, Belgorod und Woronesch gehören.