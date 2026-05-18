Ukraine: Russische Drohnen treffen drei Frachter im Schwarzen Meer

Bei russischen Angriffen in der Schwarzmeer-Region ​Odessa sind nach Angaben der Ukraine drei Frachter getroffen worden. Darunter sei ein Schiff in chinesischem Besitz, erklärte Präsident Wolodimir Selenskij auf der Plattform X. Die ukrainische Marine meldete, die KSL Deyang sei ​im Schwarzen Meer von einer russischen Drohne getroffen worden. Das Schiff werde von einer chinesischen Crew betrieben und ⁠fahre unter der Flagge der Marshallinseln. Einem Insider zufolge gab es keine Verletzten, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.



Das Schiff sei nicht nennenswert beschädigt worden, sagte die mit dem ​Vorfall vertraute ​Person. Die Besatzung habe das durch den Einschlag ausgelöste ‌Feuer selbst gelöscht. Zum Zeitpunkt des Angriffs habe ‌der Frachter keine Ladung an Bord gehabt. Er sei auf dem Weg in den ukrainischen Hafen gewesen, um dort Eisenerzkonzentrat zu laden.



Auch die anderen ​beiden getroffenen Schiffe ​waren den ukrainischen Angaben zufolge auf dem Weg ​in Schwarzmeer-Häfen in der Region Odessa. Einer der Frachter fuhr unter der Flagge von Guinea-Bissau, ein anderer unter der Panamas. Letzterer sei auf dem Weg in den Hafen Tschornomorsk ‌gewesen, teilte Regionalgouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit. Der Frachter sei beschädigt worden und in ‌Brand geraten. Die Besatzung habe das ‌Feuer jedoch löschen können, Verletzte gebe es nicht. Das Schiff ​habe seine Fahrt fortgesetzt.



Russland hat seit Beginn des Kriegs wiederholt für ​den ukrainischen Export wichtige Seewege ins Visier genommen. Dabei wurden immer ‌wieder Häfen angegriffen, die für den Außenhandel und die Kriegswirtschaft der Ukraine wichtig sind. Die Flaggen der Schiffe sagen wenig über deren tatsächlichen Eigner und Betreiber aus. Panama, Guinea-Bissau und die Marshallinseln gelten als sogenannte Billigflaggenstaaten. Bei ihnen gibt es weniger Abgaben sowie Auflagen bei ⁠der Registrierung und dem Arbeitsrecht, so dass sie von Reedern ‌in vielen ‌anderen Ländern genutzt werden.