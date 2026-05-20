Nächtliche Luftangriffe: Ukraine visiert Industrieanlagen an, Russland greift ukrainische Städte an

Russland und ​die Ukraine haben ihre wechselseitigen Luftangriffe in der Nacht zum Mittwoch fortgesetzt.

Ukrainische Behörden meldeten nach russischen Drohnenangriffen mindestens zwei Tote und elf Verletzte sowie mehrere zerstörte Gebäude in den Städten Odessa, Dnipro und Konotop. Weitere 13 Verletzte, darunter ‌drei Kinder, habe es in ‌den Regionen Sumy im Norden und Saporischschja im Südosten gegeben. Von unabhängiger Seite sind diese Angaben nicht überprüfbar.



In dem Gebiet Sumy wurden in der Stadt Konotop mehrere Gebäude getroffen, wie Militärgouverneur Oleh Hryhorow auf Telegram schrieb. Dabei seien mindestens sechs Menschen verletzt worden. Der Bürgermeister der Stadt Konotop, Artem Semenichin, sagte laut einem Medienbericht, wegen Mangels an Rettungswagen würden die Verletzten in privaten Fahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Museum sei beschädigt worden.



In Dnipro seien mindestens fünf Menschen durch russische Angriffe verletzt worden, zwei von ihnen schwer, schrieb der Chef der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, auf Telegram. Zudem seien zwei Menschen durch Raketen, Drohnen und ⁠Artillerie ums Leben gekommen, teilten örtliche Behörden auf Telegram ​mit. Lebensmittellagerhallen seien zerstört worden.



Auch in Odessa wurden erneut mehrstöckige Wohnhäuser und Fahrzeuge getroffen, wie der Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, auf Telegram schrieb. Ein Gebäude sei durch den Angriff völlig zerstört worden. Information über Verletzte oder Todesopfer gab es zunächst nicht. Bei einem Angriff auf eine Energieanlage des Versorgers DTEK fiel zudem in der Nacht in zehntausenden Haushalten die Stromversorgung aus. Dies teilt das Unternehmen mit. Bis zum Morgen sei die Stromversorgung für einige Haushalte wiederhergestellt worden. Die Reparaturarbeiten dauerten an.



Die Ukraine griff ​russischen ​Angaben zufolge Industriegebiete in Zentralrussland ​mit Drohnen an. Ziele seien unter anderem Industriegebiete um Newinnomyssk in der südlichen Region Stawropol ‌gewesen, wo sich eine große Chemiefabrik befindet. Auch die ‌Region Nischni ‌Nowgorod war wieder betroffen. Dort betreibt ​der Ölkonzern Lukoil eine Raffinerie. Auch über den ​Regionen Leningrad, Moskau, Tula und Belgorod wurden ‌Drohnen gemeldet, berichteten russische Medien. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien 273 Flugkörper abgeschossen worden.