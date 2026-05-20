Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Von der Leyen: Russische Drohungen gegen Baltikum inakzeptabel
Brand in russischer Raffinerie nach Drohnenangriff
Drohnenalarm in Litauen: Staatsspitze in Sicherheit gebracht
Nächtliche Luftangriffe: Ukraine visiert Industrieanlagen an, Russland greift ukrainische Städte an
Drohnenvorfälle: Lettland protestiert gegen Desinformation aus Moskau
Spannungen zwischen Moskau und dem Baltikum wachsen
Zwischen Russland und den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen verschärfen sich die Spannungen. Auslöser sind die ukrainischen Drohnenangriffe auf den Nordwesten Russlands – Moskau gibt den Balten eine Mitschuld. Andererseits schweifen immer wieder ukrainische Drohnen in den Luftraum der drei EU- und Nato-Länder ab. Die Länder vermuten dahinter russische elektronische Kampfführung.
Estland hat eine solche Drohne abgeschossen. Am Mittwoch herrschte in Litauen erneut Drohnen-Alarm. Die Staatsspitze in Vilnius wurde zum Schutz vorübergehend in Bunker gebracht. Und in der prekären Sicherheitslage der kleinen Ostsee-Anrainer kommt noch Streit wegen der russischen Exklave Kaliningrad dazu.
Estland hat eine solche Drohne abgeschossen. Am Mittwoch herrschte in Litauen erneut Drohnen-Alarm. Die Staatsspitze in Vilnius wurde zum Schutz vorübergehend in Bunker gebracht. Und in der prekären Sicherheitslage der kleinen Ostsee-Anrainer kommt noch Streit wegen der russischen Exklave Kaliningrad dazu.
Ukraine verstärkt Truppen im Norden
Die Ukraine verlegt angesichts einer möglichen neuen russischen Offensive zusätzliche Truppen in den Norden des Landes. Präsident Wolodimir Selenskij teilte mit, Geheimdienste hätten Pläne Moskaus für Angriffe in Richtung der Hauptstadt Kiew und der nördlichen Stadt Tschernihiw aufgedeckt. Es gebe fünf verschiedene Szenarien. Zudem kündigt Selenskij an, den diplomatischen Druck auf das benachbarte Belarus zu erhöhen. Russland versuche, seinen engen Verbündeten tiefer in den Krieg hineinzuziehen. Stellungnahmen aus Moskau oder Minsk liegen zunächst nicht vor.
Insider: Fast alle Raffinerien in Zentralrussland gedrosselt
Die jüngsten Drohnenangriffe der Ukraine haben die Kraftstoffproduktion in fast allen großen Ölraffinerien in Zentralrussland gestoppt oder gedrosselt. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf verfügbare Daten und Angaben von Insidern. Die betroffenen Anlagen machten mit einer Leistung von mehr als 83 Millionen Tonnen pro Jahr etwa ein Viertel der gesamten russischen Raffineriekapazität aus, heißt es. Ihr Anteil an der russischen Produktion belaufe sich bei Benzin auf über 30 Prozent und bei Diesel auf etwa 25 Prozent. Eine Stellungnahme des russischen Energieministeriums liegt zunächst nicht vor. Die Regierung in Moskau hat ein Exportverbot für Benzin von April bis Ende Juli verhängt.
Nach einem ukrainischen Drohnenangriff am 15. Mai steigen dichte Rauchwolken und Flammen in der Nähe einer Ölraffinerie im russischen Rjasan auf. Reuters
Ungarn und Ukraine wollen Unstimmigkeiten beilegen
Die Außenministerien Ungarns und der Ukraine haben Konsultationen aufgenommen, um Unstimmigkeiten im beidseitigen Verhältnis beizulegen. Das gaben Ungarns neuer Ministerpräsident Péter Magyar und seine Außenministerin Anita Orbán bekannt. „Mit der Bildung der Regierung der Tisza-Partei besteht die Möglichkeit, ein neues Kapitel in den ungarisch-ukrainischen Beziehungen zu öffnen“, sagte Magyar auf einer Pressekonferenz in Warschau.
Magyar, dessen bürgerliche Tisza-Partei die Parlamentswahl im April gewann, ist seit dem 9. Mai im Amt. Sein Vorgänger, der Rechtspopulist Viktor Orbán, hatte eine prorussische Politik verfolgt und die von Russland angegriffene Ukraine feindselig behandelt. Im Wahlkampf ließ er Magyar auf Plakaten als Marionette des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij darstellen. Für die Behauptung, Magyar werde von der Ukraine „finanziert“, gab es keinerlei Beweise.
Vorwand für Orbáns verbale Angriffe gegen die Ukraine war häufig die wahre oder vermeintliche Missachtung der Rechte der ungarischen Minderheit in der Ukraine. Nach ungarischer Darstellung leben bis zu 100 000 ethnische Ungarn in der westukrainischen Region Transkarpatien. Auch Magyar erwartet sich Verbesserungen für sie, so etwa die Garantie, dass der Schulunterricht in ungarischer Sprache stattfindet.
Magyar, dessen bürgerliche Tisza-Partei die Parlamentswahl im April gewann, ist seit dem 9. Mai im Amt. Sein Vorgänger, der Rechtspopulist Viktor Orbán, hatte eine prorussische Politik verfolgt und die von Russland angegriffene Ukraine feindselig behandelt. Im Wahlkampf ließ er Magyar auf Plakaten als Marionette des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij darstellen. Für die Behauptung, Magyar werde von der Ukraine „finanziert“, gab es keinerlei Beweise.
Vorwand für Orbáns verbale Angriffe gegen die Ukraine war häufig die wahre oder vermeintliche Missachtung der Rechte der ungarischen Minderheit in der Ukraine. Nach ungarischer Darstellung leben bis zu 100 000 ethnische Ungarn in der westukrainischen Region Transkarpatien. Auch Magyar erwartet sich Verbesserungen für sie, so etwa die Garantie, dass der Schulunterricht in ungarischer Sprache stattfindet.
Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar während einer Pressekonferenz in Warschau, Polen. Wojtek Radwanski/AFP
Die Regelung dieser Rechte sei die eine „unabdingbare Bedingung“ dafür, dass Ungarn in der EU der Eröffnung des ersten Kapitels bei den Beitrittsverhandlungen für die Ukraine zustimmt, erklärte Magyar in Warschau. Komme es zu einer befriedigenden Einigung, sei er bereit, Selenskij Anfang Juli in der Region Transkarpatien zu treffen, sagte Magyar.
Von der Leyen: Russische Drohungen gegen Baltikum inakzeptabel
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verurteilt die russischen Drohungen gegen die baltischen Staaten. „Die öffentlichen Drohungen Russlands gegen unsere baltischen Staaten sind völlig inakzeptabel“, erklärt sie auf X. Eine Bedrohung gegen einen Mitgliedsstaat sei eine Bedrohung für die gesamte Europäische Union. Russland und Belarus tragen von der Leyen zufolge die direkte Verantwortung für Drohnen, die das Leben und die Sicherheit der Menschen an der Ostflanke der EU gefährden.
Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja hatte der Ukraine vorgeworfen, militärische Drohnen von Lettland und anderen baltischen Staaten aus starten zu wollen. Eine Nato-Mitgliedschaft werde diese Länder nicht vor Vergeltung schützen, warnt er vor dem UN-Sicherheitsrat. Kiew habe bereits Drohneneinheiten nach Lettland entsandt. Die lettische UN-Gesandte Sanita Pavļuta-Deslandes weist die Äußerungen umgehend als frei erfunden zurück. Tammy Bruce, die stellvertretende US-Botschafterin, erklärt, die UN seien kein Forum für Drohungen gegen ein Ratsmitglied. Die USA würden all ihren Nato-Verpflichtungen nachkommen. Lettland ist gegenwärtig ein nicht-ständiges Mitglied im Sicherheitsrat.
Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja hatte der Ukraine vorgeworfen, militärische Drohnen von Lettland und anderen baltischen Staaten aus starten zu wollen. Eine Nato-Mitgliedschaft werde diese Länder nicht vor Vergeltung schützen, warnt er vor dem UN-Sicherheitsrat. Kiew habe bereits Drohneneinheiten nach Lettland entsandt. Die lettische UN-Gesandte Sanita Pavļuta-Deslandes weist die Äußerungen umgehend als frei erfunden zurück. Tammy Bruce, die stellvertretende US-Botschafterin, erklärt, die UN seien kein Forum für Drohungen gegen ein Ratsmitglied. Die USA würden all ihren Nato-Verpflichtungen nachkommen. Lettland ist gegenwärtig ein nicht-ständiges Mitglied im Sicherheitsrat.
Ursula von der Leyen on Twitter / X
Russia’s public threats against our Baltic States are completely unacceptable.Let there be no doubt.A threat against one Member State is a threat against our entire Union.Russia and Belarus bear direct responsibility for drones endangering the lives and security of people…— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2026
x.com
Brand in russischer Raffinerie nach Drohnenangriff
Die ukrainische Armee hat ihre Serie von Drohnenangriffen auf die russische Ölindustrie fortgesetzt und in der Nacht die große Raffinerie von Kstowo an der Wolga attackiert. Wie üblich bestätigte der Gouverneur des russischen Gebiets Nischni Nowgorod, Gleb Nikitin, den Angriff nur teilweise: „Herabstürzende Trümmer haben Schäden mit einem anschließenden Feuer an zwei Industrieobjekten im Kreis Kstowo verursacht“, teilte er bei Telegram mit. Der Kiewer Generalstab bestätigte in sozialen Medien einen Angriff auf die Raffinerie und sprach auch von weiteren Attacken. Die Raffinerie sei getroffen worden, und es sei zu einem Brand gekommen, hieß es.
Die Raffinerie von Kstowo gehört dem zweitgrößten russischen Ölkonzern Lukoil und zählt zu den zehn größten des Landes. Der ukrainische Generalstab hatte auch am Dienstag einen Angriff auf die Anlage gemeldet.
Die Raffinerie von Kstowo gehört dem zweitgrößten russischen Ölkonzern Lukoil und zählt zu den zehn größten des Landes. Der ukrainische Generalstab hatte auch am Dienstag einen Angriff auf die Anlage gemeldet.
Xi und Putin verabschieden Erklärung
In einer Erklärung zum Gipfeltreffen haben sich die Staatschefs Wladimir Putin und Xi Jinping für eine dauerhafte Lösung in Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgesprochen. „Die Seiten unterstützen alle Bemühungen, die zur Herstellung eines langfristigen und dauerhaften Friedens beitragen“, zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax aus dem Dokument. Eine Lösung solle durch Verhandlungen und Dialog gefunden werden.
Einen Aufruf Chinas zur Beendigung des russischen Krieges gab es jedoch nicht. Vielmehr lobte Russland in der Erklärung „die objektive und unvoreingenommene Haltung“ Pekings im Ukraine-Krieg. Darüber hinaus findet sich eine von Moskau immer wieder benutzte Formulierung zur „Notwendigkeit einer vollständigen Beseitigung der ursprünglichen Ursachen der ukrainischen Krise“ in der Erklärung. Dazu zählt Moskau etwa den in der ukrainischen Verfassung angestrebten Nato-Beitritt Kiews.
Putin und Xi vereinbarten demnach auch, die militärische Zusammenarbeit der Streitkräfte beider Länder zu vertiefen. Ausgeweitet werden sollen etwa gemeinsame Militärmanöver und Luft- und Meerespatrouillen. Zudem soll gemeinsam auf „verschiedene Herausforderungen und Drohungen“ reagiert werden. Russland bekannte sich der Erklärung zufolge auch dazu, dass die nach Unabhängigkeit strebende Insel Taiwan ein Bestandteil Chinas sei.
Einen Aufruf Chinas zur Beendigung des russischen Krieges gab es jedoch nicht. Vielmehr lobte Russland in der Erklärung „die objektive und unvoreingenommene Haltung“ Pekings im Ukraine-Krieg. Darüber hinaus findet sich eine von Moskau immer wieder benutzte Formulierung zur „Notwendigkeit einer vollständigen Beseitigung der ursprünglichen Ursachen der ukrainischen Krise“ in der Erklärung. Dazu zählt Moskau etwa den in der ukrainischen Verfassung angestrebten Nato-Beitritt Kiews.
Putin und Xi vereinbarten demnach auch, die militärische Zusammenarbeit der Streitkräfte beider Länder zu vertiefen. Ausgeweitet werden sollen etwa gemeinsame Militärmanöver und Luft- und Meerespatrouillen. Zudem soll gemeinsam auf „verschiedene Herausforderungen und Drohungen“ reagiert werden. Russland bekannte sich der Erklärung zufolge auch dazu, dass die nach Unabhängigkeit strebende Insel Taiwan ein Bestandteil Chinas sei.
Der russische Präsident Wladimir Putin (li.) und der chinesische Präsident Xi Jinping bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in der Großen Halle des Volkes in Peking. Maxim Shemetov/Pool Reuters/AP/dpa
EU-Kommission unterzeichnet Abkommen über Milliardenhilfen
Die EU-Kommission unterzeichnet eine Absichtserklärung mit der Ukraine über ein Hilfsprogramm. Dies ebne den Weg für die Auszahlung von 3,2 Milliarden Euro Mitte Juni, sobald das ukrainische Parlament zustimme, teilt EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis mit. Die Hilfen sind Teil eines 90 Milliarden Euro schweren Finanzierungspakets, das die Ukraine in den Jahren 2026 und 2027 bei der Abwehr der russischen Invasion unterstützen soll. Die Auszahlung des Geldes ist Dombrovskis zufolge an Reformen gebunden und eng mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) abgestimmt.
Russlands Arbeitskräftemangel verschärft sich durch Krieg und Demografie
Russland leidet unter einem so schweren Arbeitskräftemangel, dass dieser die Wirtschaft voraussichtlich noch jahrelang belasten wird. Ursache sind eine alternde Bevölkerung und der Krieg in der Ukraine. Präsident Wladimir Putin hat die russische Arbeitslosenquote, die mit 2,2 Prozent zu den niedrigsten weltweit zählt, wiederholt hervorgehoben. Gleichzeitig zeigt der Wert, dass der Arbeitsmarkt kaum noch Spielraum für weiteres Wachstum bietet und damit die Kapazitäten der Wirtschaft begrenzt.
Dem russischen Vizeministerpräsidenten Alexander Nowak zufolge müssen in den kommenden fünf Jahren etwa elf Millionen Stellen neu besetzt werden, weil Beschäftigte in den Ruhestand gehen. „Ich möchte betonen, dass dies keine Herausforderung der fernen Zukunft ist, sondern eine Herausforderung von heute“, sagte Nowak auf einem Forum in Krasnojarsk, wie der Nachrichtendienst Interfax berichtete. „Ohne die Bewältigung dieser Herausforderung werden wir kein nachhaltiges Wirtschaftswachstum sicherstellen können“, sagte er weiter.
Die russische Zentralbankchefin Elvira Nabiullina erklärte im April, das moderne Russland habe noch nie einen derart akuten Arbeitskräftemangel erlebt. Bloomberg Economics schätzt, dass dem Land derzeit 1,5 Millionen Arbeitskräfte fehlen, um den Arbeitsmarkt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Der Russische Industriellen- und Unternehmerverband prognostiziert bis 2030 ein Defizit von drei Millionen Arbeitskräften.
Der Krieg in der Ukraine hat die Lage verschärft. Nach Angaben des in Washington ansässigen Center for Strategic and International Studies hat Russland etwa 1,2 Millionen Kriegsopfer zu verzeichnen, darunter bis zu 325 000 Tote (Stand Januar).
Dem russischen Vizeministerpräsidenten Alexander Nowak zufolge müssen in den kommenden fünf Jahren etwa elf Millionen Stellen neu besetzt werden, weil Beschäftigte in den Ruhestand gehen. „Ich möchte betonen, dass dies keine Herausforderung der fernen Zukunft ist, sondern eine Herausforderung von heute“, sagte Nowak auf einem Forum in Krasnojarsk, wie der Nachrichtendienst Interfax berichtete. „Ohne die Bewältigung dieser Herausforderung werden wir kein nachhaltiges Wirtschaftswachstum sicherstellen können“, sagte er weiter.
Die russische Zentralbankchefin Elvira Nabiullina erklärte im April, das moderne Russland habe noch nie einen derart akuten Arbeitskräftemangel erlebt. Bloomberg Economics schätzt, dass dem Land derzeit 1,5 Millionen Arbeitskräfte fehlen, um den Arbeitsmarkt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Der Russische Industriellen- und Unternehmerverband prognostiziert bis 2030 ein Defizit von drei Millionen Arbeitskräften.
Der Krieg in der Ukraine hat die Lage verschärft. Nach Angaben des in Washington ansässigen Center for Strategic and International Studies hat Russland etwa 1,2 Millionen Kriegsopfer zu verzeichnen, darunter bis zu 325 000 Tote (Stand Januar).
Laut dem unabhängigen russischen Demografen Igor Jefremow hat das Militär schätzungsweise 700 000 bis 900 000 Menschen dem Arbeitsmarkt entzogen. Ein Teil könnte nach einem Ende der Kämpfe zwar in zivile Berufe zurückkehren, viele Rekruten verfügten jedoch nur über begrenzte Berufserfahrung. Selbst bei einem Ende der Kämpfe würde der Arbeitskräftemangel jedoch bestehen bleiben, da die Demografie der Hauptfaktor bleibt.
Bereits vor dem Krieg war die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter zwischen 2015 und 2022 laut Schätzungen von Bloomberg Economics um etwa 4,9 Millionen gesunken. Dadurch näherte sich die Arbeitslosenquote der Marke von vier Prozent. Seitdem hat sie sich etwa halbiert.
Ursache ist der Geburteneinbruch der 1990er-Jahre während der wirtschaftlichen Krise nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Die 2019 beschlossene Anhebung des Rentenalters habe die Auswirkungen zwar abgemildert, weil Menschen länger arbeiten, zugleich sei die Belegschaft jedoch älter geworden. Laut dem Demografen Jefremow ist der Anteil der Beschäftigten ab 55 Jahren gestiegen, während die Zahl der 25- bis 39-Jährigen um bis zu vier Millionen gesunken ist.
Bereits vor dem Krieg war die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter zwischen 2015 und 2022 laut Schätzungen von Bloomberg Economics um etwa 4,9 Millionen gesunken. Dadurch näherte sich die Arbeitslosenquote der Marke von vier Prozent. Seitdem hat sie sich etwa halbiert.
Ursache ist der Geburteneinbruch der 1990er-Jahre während der wirtschaftlichen Krise nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Die 2019 beschlossene Anhebung des Rentenalters habe die Auswirkungen zwar abgemildert, weil Menschen länger arbeiten, zugleich sei die Belegschaft jedoch älter geworden. Laut dem Demografen Jefremow ist der Anteil der Beschäftigten ab 55 Jahren gestiegen, während die Zahl der 25- bis 39-Jährigen um bis zu vier Millionen gesunken ist.
Drohnenalarm in Litauen: Staatsspitze in Sicherheit gebracht
In der litauischen Hauptstadt Vilnius ist Luftalarm ausgelöst worden. Die Einwohner sollten auf Aufforderung der Behörden vorsorglich Schutz suchen. Auch die Staatsspitze wurde nach Medienberichten zur Sicherheit in Schutzräume gebracht. Der Luftraum über dem Flughafen wurde gesperrt und auch der Zugverkehr zwischenzeitlich ausgesetzt. Später wurde Entwarnung gegeben und der Alarm für Vilnius nach einer halben Stunde aufgehoben.
Zuvor hatten die Streitkräfte die Bevölkerung über eine mögliche Bedrohungslage durch eine Drohne im Osten des Landes informiert. Demnach wurde in Grenznähe ein mutmaßliches Flugobjekt gesichtet, das sich aus Richtung Belarus dem baltischen EU- und Nato-Land näherte. Nato-Kampfjets seien alarmiert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius ohne nähere Angaben mit. Vilnius befindet sich rund 30 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt. Im Zuge des Ukraine-Krieges hatte es zuvor bereits mehrere Vorfälle mit Drohnen im Luftraum des an Russland und Belarus grenzenden Landes gegeben. Auch im benachbarten Lettland wurde die Bevölkerung von mehreren Regionen nahe der Grenze zu Russland gewarnt.
Zuvor hatten die Streitkräfte die Bevölkerung über eine mögliche Bedrohungslage durch eine Drohne im Osten des Landes informiert. Demnach wurde in Grenznähe ein mutmaßliches Flugobjekt gesichtet, das sich aus Richtung Belarus dem baltischen EU- und Nato-Land näherte. Nato-Kampfjets seien alarmiert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius ohne nähere Angaben mit. Vilnius befindet sich rund 30 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt. Im Zuge des Ukraine-Krieges hatte es zuvor bereits mehrere Vorfälle mit Drohnen im Luftraum des an Russland und Belarus grenzenden Landes gegeben. Auch im benachbarten Lettland wurde die Bevölkerung von mehreren Regionen nahe der Grenze zu Russland gewarnt.
Menschen versammeln sich nach einem Luftalarm in einem Schutzraum des litauischen Parlaments in Vilnius, Litauen. Andrius Sytas/Reuters
Flughafen in Litauen setzt Flüge aus
Der Flughafen der litauischen Hauptstadt Vilnius setzt nach Angaben des nationalen Krisenzentrums wegen eines Drohnen-Alarms den Flugbetrieb aus. Auslöser ist eine Drohne im benachbarten Belarus, die in Richtung Litauen fliegt. Die Herkunft des Fluggeräts ist der Behörde zufolge noch unklar. Erst am Vortag hat ein Nato-Kampfjet nach estnischen Angaben eine mutmaßliche ukrainische Drohne über Estland abgeschossen.
In der Region kommt es vor dem Hintergrund ukrainischer Angriffe auf Russland wiederholt zu Verletzungen des Luftraums. Seit März dringen immer wieder ukrainische Militärdrohnen in den Luftraum der an Russland grenzenden Nato-Staaten Finnland, Lettland, Litauen und Estland ein.
In der Region kommt es vor dem Hintergrund ukrainischer Angriffe auf Russland wiederholt zu Verletzungen des Luftraums. Seit März dringen immer wieder ukrainische Militärdrohnen in den Luftraum der an Russland grenzenden Nato-Staaten Finnland, Lettland, Litauen und Estland ein.
Nächtliche Luftangriffe: Ukraine visiert Industrieanlagen an, Russland greift ukrainische Städte an
Russland und die Ukraine haben ihre wechselseitigen Luftangriffe in der Nacht zum Mittwoch fortgesetzt.
Ukrainische Behörden meldeten nach russischen Drohnenangriffen mindestens zwei Tote und elf Verletzte sowie mehrere zerstörte Gebäude in den Städten Odessa, Dnipro und Konotop. Weitere 13 Verletzte, darunter drei Kinder, habe es in den Regionen Sumy im Norden und Saporischschja im Südosten gegeben. Von unabhängiger Seite sind diese Angaben nicht überprüfbar.
In dem Gebiet Sumy wurden in der Stadt Konotop mehrere Gebäude getroffen, wie Militärgouverneur Oleh Hryhorow auf Telegram schrieb. Dabei seien mindestens sechs Menschen verletzt worden. Der Bürgermeister der Stadt Konotop, Artem Semenichin, sagte laut einem Medienbericht, wegen Mangels an Rettungswagen würden die Verletzten in privaten Fahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Museum sei beschädigt worden.
In Dnipro seien mindestens fünf Menschen durch russische Angriffe verletzt worden, zwei von ihnen schwer, schrieb der Chef der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, auf Telegram. Zudem seien zwei Menschen durch Raketen, Drohnen und Artillerie ums Leben gekommen, teilten örtliche Behörden auf Telegram mit. Lebensmittellagerhallen seien zerstört worden.
Auch in Odessa wurden erneut mehrstöckige Wohnhäuser und Fahrzeuge getroffen, wie der Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, auf Telegram schrieb. Ein Gebäude sei durch den Angriff völlig zerstört worden. Information über Verletzte oder Todesopfer gab es zunächst nicht. Bei einem Angriff auf eine Energieanlage des Versorgers DTEK fiel zudem in der Nacht in zehntausenden Haushalten die Stromversorgung aus. Dies teilt das Unternehmen mit. Bis zum Morgen sei die Stromversorgung für einige Haushalte wiederhergestellt worden. Die Reparaturarbeiten dauerten an.
Die Ukraine griff russischen Angaben zufolge Industriegebiete in Zentralrussland mit Drohnen an. Ziele seien unter anderem Industriegebiete um Newinnomyssk in der südlichen Region Stawropol gewesen, wo sich eine große Chemiefabrik befindet. Auch die Region Nischni Nowgorod war wieder betroffen. Dort betreibt der Ölkonzern Lukoil eine Raffinerie. Auch über den Regionen Leningrad, Moskau, Tula und Belgorod wurden Drohnen gemeldet, berichteten russische Medien. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien 273 Flugkörper abgeschossen worden.
Ukrainische Behörden meldeten nach russischen Drohnenangriffen mindestens zwei Tote und elf Verletzte sowie mehrere zerstörte Gebäude in den Städten Odessa, Dnipro und Konotop. Weitere 13 Verletzte, darunter drei Kinder, habe es in den Regionen Sumy im Norden und Saporischschja im Südosten gegeben. Von unabhängiger Seite sind diese Angaben nicht überprüfbar.
In dem Gebiet Sumy wurden in der Stadt Konotop mehrere Gebäude getroffen, wie Militärgouverneur Oleh Hryhorow auf Telegram schrieb. Dabei seien mindestens sechs Menschen verletzt worden. Der Bürgermeister der Stadt Konotop, Artem Semenichin, sagte laut einem Medienbericht, wegen Mangels an Rettungswagen würden die Verletzten in privaten Fahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Museum sei beschädigt worden.
In Dnipro seien mindestens fünf Menschen durch russische Angriffe verletzt worden, zwei von ihnen schwer, schrieb der Chef der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, auf Telegram. Zudem seien zwei Menschen durch Raketen, Drohnen und Artillerie ums Leben gekommen, teilten örtliche Behörden auf Telegram mit. Lebensmittellagerhallen seien zerstört worden.
Auch in Odessa wurden erneut mehrstöckige Wohnhäuser und Fahrzeuge getroffen, wie der Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, auf Telegram schrieb. Ein Gebäude sei durch den Angriff völlig zerstört worden. Information über Verletzte oder Todesopfer gab es zunächst nicht. Bei einem Angriff auf eine Energieanlage des Versorgers DTEK fiel zudem in der Nacht in zehntausenden Haushalten die Stromversorgung aus. Dies teilt das Unternehmen mit. Bis zum Morgen sei die Stromversorgung für einige Haushalte wiederhergestellt worden. Die Reparaturarbeiten dauerten an.
Die Ukraine griff russischen Angaben zufolge Industriegebiete in Zentralrussland mit Drohnen an. Ziele seien unter anderem Industriegebiete um Newinnomyssk in der südlichen Region Stawropol gewesen, wo sich eine große Chemiefabrik befindet. Auch die Region Nischni Nowgorod war wieder betroffen. Dort betreibt der Ölkonzern Lukoil eine Raffinerie. Auch über den Regionen Leningrad, Moskau, Tula und Belgorod wurden Drohnen gemeldet, berichteten russische Medien. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien 273 Flugkörper abgeschossen worden.
Rettungskräfte löschen ein Feuer in einem Lagerhaus nach einem russischen Angriff auf die Region Odessa. . Uncredited/Ukrainian Emergency Service
Ein Rettungsarbeiter räumt die Trümmer eines Wohnhauses weg, das nach einem russischen Angriff auf Konotop in der Ukraine beschädigt wurde. . --/Ukrainian Emergency Service
Ein Rettungsarbeiter steht in den Trümmern eines Wohnhauses in Konotop. --/Ukrainian Emergency Service
Drohnenvorfälle: Lettland protestiert gegen Desinformation aus Moskau
Lettland wirft Russland massive Desinformation über die jüngsten Drohnenvorfälle in den baltischen Staaten vor. Demnach behauptet Moskau, dass Estland, Lettland und Litauen zuließen, dass ihr Territorium für ukrainische Angriffe gegen Russland genutzt werde. Die lettische Staatsführung hatte dies entschieden zurückgewiesen. Das Außenministerium des EU- und Nato-Mitglieds bestellte zudem einen Vertreter der russischen Botschaft ein und überreichte eine Protestnote.
„Russland verbreitet seit einigen Wochen die Lüge, die baltischen Staaten und Finnland würden unseren Luftraum für ukrainische Angriffe zur Verfügung stellen“, sagte Außenministerin Baiba Braže nach einem Treffen mit ihrer kanadischen Amtskollegin Anita Anand. Dies stimme nicht und sei russischen Vertretern durch Einbestellung ins Außenamt aber auch über andere Quellen mitgeteilt worden. Solche Lügen würden vom russischen Auslandsgeheimdienst verbreitet und entschieden von Lettland zurückgewiesen und widerlegt werden, so Braže.
Zuvor hatten Nato-Kampfjets über Estland eine mutmaßlich ukrainische Drohne abgeschossen, die vermutlich auf russische Ziele gerichtet war und in den estnischen Luftraum eingeflogen ist. Auch die lettische Armee informierte die Bevölkerung über eine mögliche Bedrohungslage durch eine Drohne im Osten des Landes.
„Russland verbreitet seit einigen Wochen die Lüge, die baltischen Staaten und Finnland würden unseren Luftraum für ukrainische Angriffe zur Verfügung stellen“, sagte Außenministerin Baiba Braže nach einem Treffen mit ihrer kanadischen Amtskollegin Anita Anand. Dies stimme nicht und sei russischen Vertretern durch Einbestellung ins Außenamt aber auch über andere Quellen mitgeteilt worden. Solche Lügen würden vom russischen Auslandsgeheimdienst verbreitet und entschieden von Lettland zurückgewiesen und widerlegt werden, so Braže.
Zuvor hatten Nato-Kampfjets über Estland eine mutmaßlich ukrainische Drohne abgeschossen, die vermutlich auf russische Ziele gerichtet war und in den estnischen Luftraum eingeflogen ist. Auch die lettische Armee informierte die Bevölkerung über eine mögliche Bedrohungslage durch eine Drohne im Osten des Landes.
Selenskij genehmigt neue Angriffspläne
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat nach eigenen Angaben für Juni geplante Angriffe im Abwehrkampf der Ukraine gegen die russische Invasion genehmigt. Der Mai habe eine Veränderung der Dynamik zugunsten der Ukraine gebracht, sagte er in einer abendlichen Videoansprache. Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj und Generalstabschef Andrij Hnatow hatten ihm demnach Bericht erstattet, dass die Ukraine ihre Stellungen besser halte und mehr Angriffe unternehme. Als besonders bedeutend beschrieb Selenskij Gegenangriffe Kiews mit Drohnen im russischen Hinterland. Sie hätten im Mai ihre Wirksamkeit gezeigt und müssten nun kreativ weiterentwickelt werden, sagte Selenskij.
Als Teil ihres Abwehrkampfes greift die Ukraine immer wieder Ziele in Russland an – zuletzt immer sichtbarer. Kiews Militär nimmt dabei vor allem Raffinerien, Pumpstationen und Exporthäfen der russischen Ölindustrie ins Visier. So will die Ukraine einerseits den Treibstoffnachschub für die russische Armee erschweren und andererseits Moskaus Kriegskasse schmälern.
Als Teil ihres Abwehrkampfes greift die Ukraine immer wieder Ziele in Russland an – zuletzt immer sichtbarer. Kiews Militär nimmt dabei vor allem Raffinerien, Pumpstationen und Exporthäfen der russischen Ölindustrie ins Visier. So will die Ukraine einerseits den Treibstoffnachschub für die russische Armee erschweren und andererseits Moskaus Kriegskasse schmälern.
Bericht: China bildete russische Soldaten für Ukraine-Krieg aus
China hat Ende vergangenen Jahres heimlich rund 200 russische Soldaten militärisch ausgebildet, von denen einige inzwischen im Ukraine-Krieg kämpfen. Das teilten Vertreter von drei europäischen Geheimdiensten der Nachrichtenagentur Reuters mit. Zudem zeigen dies geheime Dokumente, die Reuters einsehen konnte.
Damit sei China weitaus direkter in den Krieg verwickelt als bislang bekannt. Das chinesische Außenministerium wies dies indirekt zurück und betonte seine neutrale Haltung und den Einsatz für Friedensgespräche. Die Verteidigungsministerien in Moskau und Peking äußerten sich nicht.
Die geheimen Drohnenschulungen basieren demnach auf einem Abkommen vom Juli 2025. Demnach sollten rund 200 russische Soldaten auf Stützpunkten in China, darunter in Peking und Nanjing, ausgebildet werden. Im Gegenzug war das Training hunderter chinesischer Soldaten in Russland vorgesehen. Das Abkommen unterlag strenger Geheimhaltung. Während chinesische Truppenbesuche in Russland bereits seit 2024 stattfinden, ist die Ausbildung russischer Soldaten in China neu.
Interne russische Militärberichte dokumentieren vier dieser Schulungen Ende 2025. Demnach trainierten die Soldaten an verschiedenen chinesischen Militärakademien unter anderem den kombinierten Einsatz von Mörsern und Aufklärungsdrohnen, die Abwehr feindlicher Fluggeräte mit Anti-Drohnen-Gewehren sowie Sprengstofftechnik und Minenverlegung.
Damit sei China weitaus direkter in den Krieg verwickelt als bislang bekannt. Das chinesische Außenministerium wies dies indirekt zurück und betonte seine neutrale Haltung und den Einsatz für Friedensgespräche. Die Verteidigungsministerien in Moskau und Peking äußerten sich nicht.
Die geheimen Drohnenschulungen basieren demnach auf einem Abkommen vom Juli 2025. Demnach sollten rund 200 russische Soldaten auf Stützpunkten in China, darunter in Peking und Nanjing, ausgebildet werden. Im Gegenzug war das Training hunderter chinesischer Soldaten in Russland vorgesehen. Das Abkommen unterlag strenger Geheimhaltung. Während chinesische Truppenbesuche in Russland bereits seit 2024 stattfinden, ist die Ausbildung russischer Soldaten in China neu.
Interne russische Militärberichte dokumentieren vier dieser Schulungen Ende 2025. Demnach trainierten die Soldaten an verschiedenen chinesischen Militärakademien unter anderem den kombinierten Einsatz von Mörsern und Aufklärungsdrohnen, die Abwehr feindlicher Fluggeräte mit Anti-Drohnen-Gewehren sowie Sprengstofftechnik und Minenverlegung.