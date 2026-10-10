Der Schritt soll zu fallenden Spritpreisen in den USA führen. Die Preise sind wegen Trumps Krieg gegen Iran gestiegen, seine Republikaner stehen bei den anstehenden Zwischenwahlen im November massiv unter Druck.



Der Kreml bestätigte die Vereinbarung. „Bei der Diskussion der Situation auf dem weltweiten Energiemarkt bestätigte die russische Seite ihre Bereitschaft, Erdöl und Erdölprodukte auf den amerikanischen und die Weltmärkte zu liefern“, hieß es in der schriftlichen Erklärung Putins. Das werde sich positiv auf die „gesamte Weltwirtschaft“ auswirken. Telefonisch seien mit Trump sowohl Russlands Angriffe auf die Ukraine als auch die Iran-Situation besprochen worden.



Scharfe Kritik kam vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij: „Die Erlaubnis für Russland, Erdölprodukte zu verkaufen, ist eine Investition in den Krieg (gegen die Ukraine), den man beenden und nicht verlängern muss.“ Moskau werde mit weiterem „Terror und Gemeinheiten“ danken.





Im US-Nachrichtenportals Axios nannte Selenskij die Vereinbarung „unfair und nicht ehrlich“. Besonders verärgert zeigte er sich darüber, dass Trumps Gesandte Steve Witkoff und Jared Kushner parallel zu der Vereinbarung mit Putin in Miami mit ukrainischen Unterhändlern über ein mögliches Ende des Krieges verhandelten. Von dem geplanten Diesel-Abkommen sei dabei keine Rede gewesen.





Auf die Selenskijs Kritik angesprochen, verteidigte Trump die Vereinbarung. „Wir brauchen Öl für die Welt“, sagte er. Man sei sehr froh, die Lieferungen zu bekommen.