Von Leopold Zaak

Im Ukraine-Krieg zeichnet sich eine neue Eskalation ab. Russlands Präsident Wladimir Putin berief für Freitag überraschend den Nationalen Sicherheitsrat des Landes ein und begründete den Schritt nach Angaben eines Sprechers mit einem angeblichen Überfall "ukrainischer Nationalisten auf russisches Territorium". Putin sagte wegen der Lage auch eine geplante Reise in eine russische Kaukasus-Region ab. Die Ukraine sprach von einer gezielten Provokation.

Nach russischen Angaben soll es nahe der ukrainischen Grenze auf russischem Territorium zu Gefechten gekommen sein. Sechs russische Bürger seien als Geiseln genommen worden. Es habe auch einen Toten gegeben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Bisher hat es die Ukraine weitgehend vermieden, ihre Verteidigung über die eigentliche Staatsgrenze hinauszutragen, was völkerrechtlich allerdings zulässig wäre. Beobachter gehen davon aus, dass Putin den vermeintlichen Angriff zum Anlass für neue Militäroperationen nehmen könnte.

Auf diplomatischer Seite ist es an diesem Donnerstag zu einer überraschenden Begegnung zwischen US-Außenminister Antony Blinken und dem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow gekommen. Die beiden trafen am Rande der G-20-Außenministertagung in Delhi für ungefähr zehn Minuten aufeinander. Während die russische Seite lediglich mitteilte, das Treffen habe auf Wunsch der USA stattgefunden, teilte das US-Außenministerium mit, dass Blinken die Unterstützung der Ukraine "so lange, wie es nötig sein wird", angekündigt und Russland zur Rückkehr in das Rüstungskontroll-Regime "New Start" aufgefordert habe. Während des Außenministertreffens kam es zu eisigen Wortgefechten zwischen den Teilnehmern, darunter die deutsche Vertreterin Annalena Baerbock.

Bundeskanzler Olaf Scholz versicherte am Donnerstag im Bundestag, Deutschland werde seine Ausgaben für die Verteidigung "dauerhaft" auf zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts anheben und damit das Zwei-Prozent-Ziel der Nato einhalten. Er verteidigte auch das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr, das Kernstück seiner Zeitenwende, das der Bundestag in der Verfassung verankert hat. Die Kritik, wonach das Geld zu langsam ausgegeben werde und nicht bei der Truppe ankomme, treffe nicht zu, sagte er. Ein Großteil der vorgesehenen Projekte solle "noch in diesem Jahr unter Vertrag" sein.

Scholz äußerte sich auch zum Krieg in der Ukraine und betonte, dass es keinen Friedensschluss über die Köpfe der Ukrainer hinweg geben dürfe. "Ein Diktatfrieden gegen den Willen der Opfer" verbiete sich aus moralischen Gründen, widerspräche aber auch dem Sicherheitsinteresse Deutschlands, sagte Scholz. Scholz wird am Freitag in Washington mit US-Präsident Joe Biden über die Strategie im Umgang mit dem Krieg für die nächsten Monate beraten. Die Führungsmächte der Ukraine-Unterstützerallianz wollen sich für eine mögliche politische Entwicklung hin zu einer Einstellung der Kämpfe wappnen und Lücken in der Versorgung der Ukraine, vor allem mit Munition, besprechen. Außerdem könnte das Thema Sicherheitsgarantien für die Ukraine zur Debatte stehen.