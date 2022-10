Von Frank Nienhuysen, Düsseldorf/Balingen

Als Torwart sollte Gennadij Komok Ruhe ausstrahlen, aber dazu muss er sie selber erst mal finden. Es ist ein Donnerstag, Ende September. Komok steht am Wohnzimmerfenster, achte Etage, er schaut auf einen Park und die Düsseldorfer Rheinwiesen. Der Fluss sieht hier fast so mächtig aus wie der Dnjepr in seiner Heimatstadt Saporischschja. Mit seiner Frau und den Kindern geht Komok oft am Rhein spazieren, da unten ist auch ein Spielplatz - und der Krieg ist weit weg. Eigentlich. Denn oft ist er auch ganz schnell wieder da. Vor dem Gespräch hat Komok noch kurz mit seiner Mutter in Saporischschja telefoniert, wie jeden Tag. Alles gut, hat sie gesagt. Sie sind gesund. Aber in der Umgebung schlugen an diesem Tag wieder mal Raketen ein.