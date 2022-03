Die Zerstörung geht weiter: Reste einer Schuhfabrik in der Stadt Dnipro. Sie wurde am Freitag bei einem russischen Luftangriff getroffen.

Der Kremlchef spricht von "positiven Veränderungen" in den Gesprächen mit der Ukraine, weitet die Angriffe aber aus. Die EU will noch mehr Waffen für die Regierung in Kiew finanzieren.

Von Andrea Bachstein

Während Russlands Machthaber Wladimir Putin an Tag 16 seines Kriegs gegen das Nachbarland vage ankündigte, es gebe bei den Gesprächen mit der Ukraine "bestimmte positive Veränderungen", ließ er sein Militär dort mit unverminderter Härte den Angriffskrieg führen. Sein Land werde sich nicht entschuldigen für die "Spezialoperation", sagte Putin in einem Gespräch mit dem belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko in Moskau. Die Kämpfe in der Ukraine haben mittlerweile 2,5 Millionen Menschen ins Ausland getrieben, teilte die UN-Migrationsorganisation IOM mit, zudem seien im Land mehr als 1,8 Millionen auf der Flucht. Und das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte sprach in Genf von "offenbar wahllosen Angriffen", bei denen Zivilisten getötet und verletzt wurden. Es seien viele russische Angriffe dokumentiert, die Kriegsverbrechen sein könnten.

Wie das Kämpfen ging am Freitag auch der Krieg der Worte weiter. Eigene militärische Erfolge vermeldete die russische wie die ukrainische Seite. Die internationalen Bemühungen laufen unterdessen weiter, die Ukraine zu unterstützen und Russland stärker unter Druck zu setzen.

Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte EU-Ratschef Charles Michel am Freitag nach Beratungen der Staats- und Regierungschefs in Versailles an. Mehrere Regierungschefs kündigten weitere Sanktionen gegen Russland an. Die Frage, ob diese auch russisches Gas und Öl betreffen, verneinte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán in einem Video auf Facebook.

Die EU-Staaten haben sich außerdem mit den USA und anderen Verbündeten auf Strafmaßnahmen gegen Russland verständigt. So sollen der Russischen Föderation handelspolitische Vergünstigungen entzogen werden, was etwa den Weg für höhere Zölle auf russische Waren freimachen würde. Geplant sind außerdem ein Verbot des Exports von Luxusgütern nach Russland sowie seitens der USA auch Einfuhrverbote für russische Güter wie Wodka, Meeresfrüchte und Diamanten. Außerdem soll Russland Kreditprivilegien bei multilateralen Organisationen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds verlieren. Und weitere Mitglieder der russischen Elite sollen auf Sanktionslisten landen und mit Einreisesperren belegt werden.

"Putin ist der Aggressor", sagte US-Präsident Joe Biden. "Und Putin muss den Preis zahlen." In der Nacht hatte der US-Senat wie zuvor das Repräsentantenhaus dem 1,5 Billionen Dollar umfassenden Haushalt zugestimmt, der fast 14 Milliarden Dollar für Ukraine-Hilfen vorsieht.

Derweil spitzt sich die Lage in den attackierten Städten immer dramatischer zu. Trotz einer anderslautenden Ankündigung des russischen Verteidigungsministeriums kamen keine humanitären Korridore zustande, über die Zivilisten in Sicherheit gelangen könnten. So warteten 200 000 Menschen im belagerten Mariupol darauf, fliehen zu können, gab die Verwaltung der Hafenstadt am Asowschen Meer bekannt. Mariupol sei unter ständigem russischen Beschuss und Bombardement, "außerdem haben sie die Stadt von allen Richtungen abgeschnitten", sagte Vizebürgermeister Serhij Orlow der ARD. Es würden keine Lkw mit Hilfsgütern durchgelassen: "Ich weiß nicht, wie ich die Zerstörungen in unserer Stadt beschreiben soll. Die Stadt existiert eigentlich nicht mehr", sagte Orlow.

Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums verlegt sich das russische Militär vor allem darauf, Städte zu umzingeln - auch die Hauptstadt Kiew. Das britische Verteidigungsministerium erklärte, nach seinen Erkenntnissen hätten die russischen Bodentruppen aber eher geringe Fortschritte erzielt.

Nach eigenen Angaben hat das russische Militär zuletzt auch Städte angegriffen, die bisher nicht zu Kampfgebieten gehörten. So seien Ziele im nordwestlichen Luzk attackiert worden und Luftangriffe auf Dnipro in der zentralen Ostukraine erfolgt. Putins Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärte in einer Videokonferenz des russischen Sicherheitsrates, die Operationen in der Ukraine verliefen "planmäßig".

Zugleich verkündete der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij, sein Land habe einen "strategischen Wendepunkt" erreicht. Bis zum Sieg brauche es aber noch Zeit und Geduld, sagte er in einer Fernsehansprache. Der ukrainische Generalstab gab an, man habe Angriffe russischer Einheiten an mehreren Orten zurückgehalten, die Russen hätten schwere Verluste erlitten.

Am Nachmittag sollte in New York eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beginnen, die Russland wegen angeblicher "militärisch-biologischer Aktivitäten der USA auf dem Territorium der Ukraine" gefordert hatte. Seit dieser Woche erhebt Russland Vorwürfe, die USA würden mit und in der Ukraine biologische Waffen entwickeln. Das weisen die USA zurück, sie gehen davon aus, dass Moskau noch eine Propagandakulisse aufbaue als möglichen Vorwand, selbst solche Massenvernichtungswaffen einzusetzen. Für die russischen Behauptungen fanden weder die UN noch internationale Faktenchecker Belege.

Zu den etwaigen Vermittlungsversuchen des SPD-Altkanzlers und Putin-Freundes Gerhard Schröder, der am Donnerstag in Moskau mit dem russischen Präsidenten gesprochen haben soll, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow der Agentur Interfax zufolge: "Ich habe keine Informationen zu Schröder. Ich kann Ihnen nichts sagen."