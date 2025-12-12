Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Montag zu Wirtschaftsgesprächen und einem Austausch über den Stand der Friedensverhandlungen für die Ukraine in Berlin empfangen. Der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, teilte mit, am Abend würden zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und Nato zu den Gesprächen hinzustoßen. Es wird erwartet, dass etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premier Keir Starmer anreisen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Regierungskreisen soll der Verhandlungsprozess über eine Friedenslösung für die Ukraine auch mit Vertretern der USA fortgesetzt werden.