Wie in Mariupol und Charkiw sind Millionen Menschen in ukrainischen Städten eingeschlossen. Ohne Strom, Heizung, Telefon - und gnadenlosen Angriffen ausgesetzt. Auch Krankenhäuser bleiben nicht verschont.

Von Florian Hassel, Belgrad

Die dritte Woche des Krieges begann in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol wie fast alle Tage zuvor: mit einem weiteren Toten. Um acht Uhr morgens schlug am Donnerstag wieder eine Bombe ein, mindestens ein Einwohner der umkämpften Stadt am Asowschen Meer starb, so teilt die Stadtverwaltung mit. Allein bis Mittwoch seien in der vor Kriegsbeginn 430 000 Einwohner zählenden Stadt 1170 Menschen ums Leben gekommen, sagte Vizebürgermeister Serhij Orlow am Dienstag der SZ bei einer Videokonferenz mit westlichen Medien.