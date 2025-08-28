Russland führte in der Nacht auf Donnerstag den schwersten Luftangriff seit Ende Juli mit fast 600 Drohnen und über 30 Raketen gegen die Ukraine durch.

Der Krieg in der Ukraine geht brutal weiter – trotz der Debatten um Gipfeltreffen, Waffenstillstand, Sicherheitsgarantien. Selenskij fordert deshalb neue Sanktionen.

Von Dimitri Taube

Es sind wieder schwer zu ertragende Bilder, die aus Kiew kommen: abgedeckte Leichen, von Rettungskräften versorgte Verletzte und immer wieder fassungslose Menschen, die in den Trümmern zwischen verwüsteten Wohnhäusern und ausgebrannten Autos stehen oder sitzen, einige in Decken eingehüllt, andere mit ihren Haustieren im Arm. Die Fotos und Videos unterstreichen es: Der Krieg in der Ukraine geht brutal weiter, trotz der Debatten um Gipfeltreffen, Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien.