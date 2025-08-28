Es sind wieder schwer zu ertragende Bilder, die aus Kiew kommen: abgedeckte Leichen, von Rettungskräften versorgte Verletzte und immer wieder fassungslose Menschen, die in den Trümmern zwischen verwüsteten Wohnhäusern und ausgebrannten Autos stehen oder sitzen, einige in Decken eingehüllt, andere mit ihren Haustieren im Arm. Die Fotos und Videos unterstreichen es: Der Krieg in der Ukraine geht brutal weiter, trotz der Debatten um Gipfeltreffen, Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien.
Krieg in der Ukraine„Russland wählt das Töten, anstatt den Krieg zu beenden“
- Russland führte in der Nacht auf Donnerstag den schwersten Luftangriff seit Ende Juli mit fast 600 Drohnen und über 30 Raketen gegen die Ukraine durch.
- In Kiew wurden mehr als ein Dutzend Menschen getötet, darunter Kinder, und Gebäude der EU-Vertretung sowie des British Council beschädigt.
- Selenskij fordert neue Sanktionen gegen Russland und wirft dem Land vor, das Töten statt Verhandlungen zu wählen.
Der Krieg in der Ukraine geht brutal weiter – trotz der Debatten um Gipfeltreffen, Waffenstillstand, Sicherheitsgarantien. Selenskij fordert deshalb neue Sanktionen.
Von Dimitri Taube
