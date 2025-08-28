Zum Hauptinhalt springen

Krieg in der Ukraine„Russland wählt das Töten, anstatt den Krieg zu beenden“

Lesezeit: 3 Min.

Menschen in Kiew sitzen vor einem Gebäude, das beim jüngsten Angriff Russlands getroffen wurde.
Menschen in Kiew sitzen vor einem Gebäude, das beim jüngsten Angriff Russlands getroffen wurde. (Foto: Stringer/REUTERS)
  • Russland führte in der Nacht auf Donnerstag den schwersten Luftangriff seit Ende Juli mit fast 600 Drohnen und über 30 Raketen gegen die Ukraine durch.
  • In Kiew wurden mehr als ein Dutzend Menschen getötet, darunter Kinder, und Gebäude der EU-Vertretung sowie des British Council beschädigt.
  • Selenskij fordert neue Sanktionen gegen Russland und wirft dem Land vor, das Töten statt Verhandlungen zu wählen.
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt.

Der Krieg in der Ukraine geht brutal weiter – trotz der Debatten um Gipfeltreffen, Waffenstillstand, Sicherheitsgarantien. Selenskij fordert deshalb neue Sanktionen.

Von Dimitri Taube

Es sind wieder schwer zu ertragende Bilder, die aus Kiew kommen: abgedeckte Leichen, von Rettungskräften versorgte Verletzte und immer wieder fassungslose Menschen, die in den Trümmern zwischen verwüsteten Wohnhäusern und ausgebrannten Autos stehen oder sitzen, einige in Decken eingehüllt, andere mit ihren Haustieren im Arm. Die Fotos und Videos unterstreichen es: Der Krieg in der Ukraine geht brutal weiter, trotz der Debatten um Gipfeltreffen, Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien.

Drei Jahre Ukrainekrieg
:Nicht ohne mein Handy

Seit drei Jahren führt Russland einen brutalen Krieg gegen die Ukraine. Wie halten das die jungen Menschen nur aus? Ein Blick in ihre Telefone.

SZ PlusVon Magdalena Gräfe, Nicolas Freund und Frank Nienhuysen, Editorial Design: Felix Hunger

