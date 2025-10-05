Luftalarm in gesamter Ukraine – Polen lässt Kampfjets aufsteigen

Bei einem massiven Luftangriff hat Russland die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnenschwärmen und Marschflugkörpern überzogen. Auch gelenkte Flugzeugbomben und Raketen kamen zum Einsatz. Im gesamten Land herrschte Luftalarm. Landesweit hallten Explosionen durch die Nacht, teils von Einschlägen der Drohnen, teils verursacht von den Geschossen der Flugabwehr.



Am späten Abend tauchten die ersten Drohnen am Himmel über dem Osten und Süden der Ukraine auf, wie die Luftwaffe mitteilte. Schon beim Anflug nahm die Flugabwehr die unbemannten Flugkörper ins Visier und schoss 73 Kampfdrohnen ab. Die ersten Drohnenangriffe wurden anschließend aus der Großstadt Saporischschja gemeldet. Die Stadt am Dnipro geriet am frühen Morgen in einen kombinierten Angriff von Drohnen und Kampfflugzeugen, wie der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram berichtete. Nach seinen Worten schlugen mindestens zehn Kampfdrohnen und gelenkte Flugzeugbomben in der Stadt ein. Ein Mensch sei ums Leben gekommen, mindestens acht weitere Bewohner seien verletzt worden. In einigen Stadtteilen sei die Versorgung mit Wasser und Strom ausgefallen.

Ein Schwerpunkt der Angriffe ist offenbar auch die Stadt Lwiw im Westen der Ukraine, wo Bürgermeister Andrij Sadowyj zufolge Raketen im Anflug seien, während die Flugabwehr bereits Drohnen bekämpfe. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters berichten von Flugabwehrfeuer aus allen Richtungen.



Als Reaktion auf die massiven Angriffe Russlands in der benachbarten Ukraine ließ das polnische Militär in der Nacht Kampfflugzeuge zum Schutz seines Luftraums aufsteigen. Auch Kampfjets der Nato-Verbündeten, die in Polen stationiert sind, kamen zum Einsatz. Die gesamte Flugabwehr des Landes sei in Alarmbereitschaft gesetzt worden, berichteten polnische Medien.