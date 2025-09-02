Zum Hauptinhalt springen

Krieg in der UkraineWo Odessa schon zu Russland gehört

Lesezeit: 4 Min.

Hier werden Träume von Großreich als Wirklichkeit präsentiert: das Verteidigungsministerium in Moskau, vom gegenüberliegenden Moskwa-Ufer fotografiert.
Hier werden Träume von Großreich als Wirklichkeit präsentiert: das Verteidigungsministerium in Moskau, vom gegenüberliegenden Moskwa-Ufer fotografiert. (Foto: ALEXANDER NEMENOV/AFP)

Der russische Generalstabschef präsentiert sich vor einer Landkarte, die Moskaus Machtanspruch zeigt. Auch sonst ist im Kreml keine Bereitschaft zu Friedensverhandlungen zu erkennen – dabei kommen die Angreifer militärisch kaum voran.

Von Florian Hassel, Belgrad

Es war eine scheinbar unendliche Serie von Erfolgen, die Russlands Generalstabschef Walerij Gerassimow am 30. August bei einer Sitzung im russischen Verteidigungsministerium skizzierte. Russische Truppen hätten in der Ukraine seit März 2025 rund 3500 Quadratkilometer Land sowie 149 Städte und Dörfer besetzt. „Die strategische Initiative befindet sich vollständig aufseiten der russischen Streitkräfte“, sagte Gerassimow in seiner auch als Videoansprache veröffentlichten Rede.

Zur SZ-Startseite

MeinungMiersch und Spahn in Kiew
:Nein, in Berlin gibt es gerade nichts Wichtigeres zu tun

SZ PlusKommentar von Daniel Brössler
Portrait undefined Daniel Brössler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite