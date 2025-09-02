Krieg in der Ukraine Wo Odessa schon zu Russland gehört 2. September 2025, 16:52 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Hier werden Träume von Großreich als Wirklichkeit präsentiert: das Verteidigungsministerium in Moskau, vom gegenüberliegenden Moskwa-Ufer fotografiert. (Foto: ALEXANDER NEMENOV/AFP)

Der russische Generalstabschef präsentiert sich vor einer Landkarte, die Moskaus Machtanspruch zeigt. Auch sonst ist im Kreml keine Bereitschaft zu Friedensverhandlungen zu erkennen – dabei kommen die Angreifer militärisch kaum voran.

Von Florian Hassel, Belgrad

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback