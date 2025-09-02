Es war eine scheinbar unendliche Serie von Erfolgen, die Russlands Generalstabschef Walerij Gerassimow am 30. August bei einer Sitzung im russischen Verteidigungsministerium skizzierte. Russische Truppen hätten in der Ukraine seit März 2025 rund 3500 Quadratkilometer Land sowie 149 Städte und Dörfer besetzt. „Die strategische Initiative befindet sich vollständig aufseiten der russischen Streitkräfte“, sagte Gerassimow in seiner auch als Videoansprache veröffentlichten Rede.
Krieg in der UkraineWo Odessa schon zu Russland gehört
Lesezeit: 4 Min.
Der russische Generalstabschef präsentiert sich vor einer Landkarte, die Moskaus Machtanspruch zeigt. Auch sonst ist im Kreml keine Bereitschaft zu Friedensverhandlungen zu erkennen – dabei kommen die Angreifer militärisch kaum voran.
Von Florian Hassel, Belgrad
