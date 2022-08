Angriff auf die Ukraine:Kriegsalltag in 3-D

Von Jan Heidtmann, Berlin

Christine Smith und Tao Thomsen waren noch nie in der Ukraine. Und doch wissen die beiden Dänen vermutlich mehr über die Kulturgüter des überfallenen Landes als viele Menschen vor Ort. Tag für Tag bekommen sie Bilder von dort zugeschickt, dreidimensional, fast greifbar. Statuen sind darunter, Kirchenportale oder eine altertümliche Windmühle. "Wenn du das kulturelle Erbe eines Landes zerstörst, dann zerstörst du sein Fundament", meint Thomsen. Deshalb haben sich die beiden darangemacht, es zu retten. Digital zumindest.

Ihr Werkzeug dafür ist eine App, die 3-D-Aufnahmen ermöglicht. Ursprünglich wurde die von Spieleentwicklern und anderen Nerds genutzt, inzwischen haben sie 6000 Ukrainer auf ihren Mobiltelefonen aufgespielt, gut 100 von ihnen machen regelmäßig Aufnahmen in ihrer Heimat und übermitteln sie an "Backup Ukraine". "Wie kann man etwas retten, das physisch nicht zu retten ist?" lautet der Slogan des Projekts von Vice Virtue, der Kreativagentur von Vice Media. Für die nicht-kommerzielle Initiative arbeitet das Unternehmen mit der Unesco und Blue Shield Danmark zusammen, zwei Organisationen, die sich um den Erhalt von Kulturgütern kümmern.

Kurz nach dem Angriff der russischen Armee haben die beiden Kreativen Smith und Thomsen mit ihren Kollegen überlegt, wie sie die Ukrainer unterstützen könnten. "Menschen bei der Flucht helfen oder Munition liefern, das war uns nicht möglich", sagt Thomsen. Aber sie hatten diese App der Firma Polycam gesehen. Um sie gegen mögliche russische Hackerangriffe zu sichern, mussten die Entwickler für die neue Anwendung noch einiges umprogrammieren. So kann die Ortung der App nun ausgeschaltet werden, außerdem werden die gesendeten Bilder nicht nur in einer Cloud, sondern auch auf Festplatten gespeichert. "Die sind aus Sicherheitsgründen rund um die Welt verteilt", sagt Thomsen.

250 nutzbare Abbilder wichtiger Kulturgüter sind dort inzwischen hinterlegt. Einige Nutzer schicken zusätzlich 3-D-Aufnahmen ganz gewöhnlicher Dinge, die ihnen jedoch wichtig sind. "Da geht es nicht mehr nur um das historische, sondern um das gesellschaftliche Erbe dieses Landes", meint Smith. So sind in dem öffentlich zugänglichen Bildarchiv auch Fußbälle, Osterkuchen oder eine Wassermelone zu finden. Manche Ukrainer schickten auch dreidimensionale Einblicke in ihr Wohnzimmer. Die Sammlung fügt sich damit zu einem faszinierenden Abbild des Kriegsalltags in der Ukraine. Alles, was einmal eingescannt wurde, werde auf Dauer gesichert, versprechen die Macher von "Backup Ukraine".

Thomsen glaubt, dass die Abbilder allein schon eine wertvolle Erinnerung sind: "Wir leben in einer Welt, in der digitale und analoge Dinge immer mehr zusammenwachsen." Doch langfristig geht es ihnen um mehr als nur ein Archiv. Die 3-D-Aufnahmen könnten eine Blaupause dafür sein, Denkmäler oder prominente Gebäude später wieder aufzubauen. Erste Gespräche mit ukrainischen Kultureinrichtungen dazu fänden bereits statt. In einem nächsten Schritt könnten sich Smith und Thomsen vorstellen, die Technik auch in anderen Krisengebieten einzusetzen. "Wenn etwas erst einmal zerstört ist, kannst du es nicht mehr scannen", sagt Thomsen.