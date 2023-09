Krieg in der Ukraine

Das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der besetzten Krim wird nach einem Angriff der Ukraine schwer beschädigt. "Wir haben ja versprochen, was weiter kommen würde", sagt der Chef der ukrainischen Luftwaffe.

Von Florian Hassel, Kiew

Die Ukraine hat das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der besetzten Krim schwer beschädigt und mutmaßlich führende Offiziere getötet. Nachdem die ukrainische Luftwaffe am Freitagmorgen offenbar von Kampfflugzeugen mehrere Marschflugkörper auf das Hauptquartier in Sewastopol am Schwarzen Meer abgeschossen hatte, zeigten Fotos und kurze Videos von Einwohnern nur Bilder von aufsteigendem Rauch über dem Gelände. Russlands Verteidigungsministerium bestätigte einen Angriff und behauptete, bei dem Angriff sei lediglich ein Soldat ums Leben gekommen.