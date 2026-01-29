Die Ukraine und Russland haben erneut die sterblichen Überreste der bei den Kämpfen getöteten Soldaten getauscht. Kiew habe die Leichname von 1000 Soldaten erhalten, teilte der Koordinationsstab für Kriegsgefangenenbelange mit. Die Behörde dankte dem Internationalen Roten Kreuz für die Vermittlung. Dem russischen Unterhändler Wladimir Medinskij zufolge sind im Gegenzug die Leichen von 38 russischen Soldaten zurückgegeben worden. Der Austausch sei auf der Basis von 2025 in Istanbul getroffenen Vereinbarungen erfolgt. Die Kriegsparteien tauschen regelmäßig Soldatenleichen aus. Kiew erhielt nach offiziellen Angaben allein 2025 mehr als 15 000 Leichname zurück. Moskau nur ein Bruchteil dessen. Aufgrund des stetigen Vormarsches der russischen Truppen kann die ukrainische Armee gefallene eigene Soldaten nicht immer bergen.