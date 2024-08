Ukrainische Soldaten versuchen nach russischen Angaben, die Grenze zu Russland in der Region Belgorod zu durchbrechen. Ihm lägen entsprechende Informationen vor, berichtet der Gouverneur der Grenzregion, Wjatscheslaw Gladkow, auf Telegram . Und unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau schreibt er: Die Lage an der Grenze bleibe schwierig, aber kontrollierbar.Auch in russischen Telegram-Kanälen und sozialen Medien kursieren entsprechende Berichte. Etwa 500 ukrainische Soldaten griffen Kontrollpunkte in Nechotejewka und Schebekino an, heißt es beispielsweise auf dem Kanal Mesch, was aber nicht verifiziert ist. In beiden Gebieten werde gekämpft. Nechotejewka und Schebekino liegen etwa 40 Kilometer voneinander entfernt. In dieser Gegend startete Russland im Mai auch seinen erfolgreichen Versuch, an einer zusätzlichen, weit von der Front entfernten Stelle in die Ukraine einzumarschieren. Bei Wowtschansk und Lypzi hat sich die russische Armee trotz anhaltender Kämpfe inzwischen festgesetzt, jeweils in der Nähe liegen auch Nechotejewka und Schebekino.Belgorod grenzt an die Ukraine und an die russische Region Kursk, in die ukrainische Truppen am 6. August überraschend vorgedrungen waren. Vergangene Woche meldeten russische Behörden auch, dass ein Versuch ukrainischer Soldaten vereitelt worden sei, in die Grenzregion Brjansk einzudringen.