An der Front toben weiter schwere Gefechte. Die Zahl der Zusammenstöße hat sich laut dem Lagebericht des ukrainischen Generalstabs innerhalb eines Tages auf mehr als 200 erhöht. Die schwersten Kämpfe werden einmal mehr aus dem Raum Pokrowsk im ostukrainischen Gebiet Donezk gemeldet. Dort hat die russische Armee zuletzt ihren Vormarsch beschleunigt. So hissten Einheiten in der lange umkämpften Ortschaft Karliwka die russische Flagge, wie in der Nacht bekannt wurde.Die russische Armee habe drei weitere Ortschaften in der Ostukraine unter ihre Kontrolle gebracht, meldete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Außenministerium in Moskau - nämlich die Siedlungen Synkiwka, Kostjantyniwka und Nowoschelanne. Die ukrainischen Streitkräfte wiederum sind nach eigenen Angaben in der russischen Grenzregion Kursk weiter vorgerückt: Man habe innerhalb der vergangenen 24 Stunden fünf Quadratkilometer russischen Territoriums erobert, sagt Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj. Diese Angaben beider Seiten sind aber nicht unabhängig bestätigt.Bei einem russischen Angriff auf die im Nordosten der Ukraine gelegene Grenzregion Sumy wurden nach Angaben örtlicher Behörden eine Frau getötet und acht Menschen verletzt. In der gleichnamigen Stadt sei ein Unternehmen getroffen worden und in Brand geraten. In Poltowa sei zudem eine Industrieanlage bei einem Drohnenangriff getroffen worden. Opfer gebe es nicht.Die ukrainische Luftwaffe spricht von nächtlichen Angriffen auf Ziele in fünf Regionen. Man habe zwölf von 18 russischen Drohnen abgefangen und zerstört. Zudem sei bei dem Luftangriff eine Rakete vom Typ Iskander-M eingesetzt worden. Dazu machte die Luftwaffe keine weiteren Angaben.