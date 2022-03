Hier gab es erst Korridor-Angebote, dann die flächendeckende Zerstörung: Frauen im Februar 2000 in Grosny, nach den verheerenden Angriffen der russischen Armee auf die tschetschenische Hauptstadt.

Russische und ukrainische Unterhändler haben sich auf Schutzkorridore verständigt. In der Vergangenheit folgten auf derartige Absprachen schreckliche Gräueltaten. Was also muss man jetzt abwägen?