Hinter dicken Mauern: Wie eine Burg erhebt sich das Gebäude des MI6 an der Themse in London. Üblicherweise sind die Herrschaften im Inneren schweigsamer als derzeit.

Von Michael Neudecker, London

Das Gebäude des Geheimdienstes MI6 steht in Vauxhall in London, am Ufer der Themse, es sieht vom Fluss betrachtet aus wie eine Mischung aus modernem Bürogebäude und Burg. Das 1994 von der Queen eröffnete MI6-Hauptquartier ist in Großbritannien fast so berühmt wie der Geheimdienst selbst, der eigentlich "Secret Intelligence Service" heißt, die Abkürzung MI6 ist eigentlich veraltet, sie steht für "Military Intelligence Section 6" - ist aber nicht zuletzt dank James Bond gebräuchlicher. Unter dem Gebäude befindet sich eine angeblich gewaltige Katakombenanlage, wie sich das gehört für eine Institution, die vor allem im Verborgenen arbeitet. Normalerweise dringt nichts nach draußen von dem, was dort passiert. Nur, "normalerweise" ist ein Zustand aus der Vergangenheit.