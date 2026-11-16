Geheimmission „Volia“Sind französische Soldaten in der Ukraine aktiv?

Die Mission heißt offenbar „Volia“, und sie war bisher geheim gehalten worden. Laut einem Bericht des staatlichen Radiosenders RFI , kurz für Radio France Internationale, sind französische Soldaten in der Ukraine aktiv. Wie viele es genau sind, welchen Regimenten sie angehören und was sie im Konkreten da tun, offenbart der Sender nicht. Die Soldaten sollen keine Gefahr laufen, von der russischen Armee ins Visier genommen zu werden. Geleitet werde die Einheit von einem französischen General. „Volia“ ist das ukrainische Wort für „Widerstand“, „Wille“.

Sollte die französische Regierung die Enthüllung bestätigen, dann wäre es das erste Mal seit der Invasion der russischen Armee in der Ukraine im Februar 2022, dass offiziell Nato-Soldaten auf ukrainischem Boden tätig wären. Gerüchte dazu hatte es schon länger gegeben, auch von britischen Soldaten ist dann jeweils die Rede. RFI beruft sich auf gut informierte Kreise – und einige Stunden später veröffentlicht auch die Tageszeitung Le Monde einen Bericht, der die RFI-Recherche stützt.

Macron hat das Parlament bisher nicht darüber informiert, dass französische Soldaten entsandt wurden

Die Soldaten sollen der ukrainischen Armee lediglich bei der Ausbildung ihrer Truppen und bei der Wartung der gelieferten Rüstungselemente helfen, heißt es in dem Bericht. Frankreich stellt der Ukraine unter anderem Mirage-Flugzeuge, Kanonen des Typs Caesar und Präzisionsraketen zur Verfügung.

Die Angelegenheit ist gleich in mehrerer Hinsicht politisch explosiv. Frankreichs Präsident, gemäß Verfassung Oberbefehlshaber der nationalen Streitkräfte, muss das Parlament immer zwingend informieren, wenn er konventionelle französische Truppen in ein anderes Land entsendet – selbst dann, wenn die an keiner Kampfhandlung teilnehmen. So steht es im Verfassungsartikel 35. In diesem Fall ist das jedoch nicht passiert.

Sagte sich Emmanuel Macron womöglich, dass diese Unterrichtung nicht nötig war? „Volia“ ist offenbar ein Anhängsel einer anderen, offiziell bekannten französischen Einheit, die seit 2023 im Nordwesten Polens stationiert ist: „Gerfaut“ gehört zur europäischen Mission „European Union Military Assistance Mission Ukraine“. Die Leute von „Volia“ reisen ebenfalls über Polen in die Ukraine – jeweils für kleine, sehr spezifische und punktuelle Einsätze, berichtet RFI.

Brisant ist diese Erkenntnis, so sie denn bestätigt wird, auch deshalb, weil sie in eine heikle Zeit fällt. In Frankreich finden im Frühling 2027 Präsidentschaftswahlen statt. Die zwei momentanen Favoriten für die Wahl, Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement National und Jean-Luc Mélenchon von der radikal linken Partei La France insoumise, haben je eine ambivalente Haltung im Bezug auf die Ukraine und die westliche Hilfe für deren Verteidigung.

Le Pen möchte die Hilfen für die Ukraine radikal kürzen

Vor allem die extreme Rechte ließ in jüngerer Vergangenheit durchblicken, dass sie, sollte sie an die Macht kommen, den „Hahn“ für die Ukraine zudrehen würde. Man könne sich die Hilfe nicht mehr leisten angesichts der hohen französischen Staatsschulden.

Le Pen, die früher dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahestand, wurde oft vorgeworfen, dass sie sich gar nicht erst versuche, sich für die Ukraine zu interessieren. Sie ist auch noch nie in die Ukraine gefahren, um sich die Lage vor Ort anzuschauen. Eine Einladung des ukrainischen Präsident Wolodimir Selenskij schlug sie aus: Ihre volle Wahlkampfagenda lasse es nicht zu, sagte sie, allenfalls würde sie sich mit Selenskij in Brüssel treffen.

Um sich dieser Kritik ein Stück weit zu entziehen, traf sich Le Pen am Montag stattdessen mit dem ukrainischen Botschafter in Frankreich – an einem geheimen Ort und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die französischen Medien spekulierten, Le Pen wolle Putin nicht brüskieren mit ihrer Aktion.

Macron, der sich selbst als einer der vordersten Verteidiger der Ukraine versteht und die Koalition der Willigen mitschuf, greift die politischen Ränder regelmäßig an wegen ihrer Position zum russischen Angriffskrieg. Am Wochenende schrieb er auf X: „Was sich in der Ukraine abspielt, betrifft uns unmittelbar. Es geht um die Sicherheit von uns allen. Der Ukraine bei ihrer Verteidigung zu helfen, bedeutet, Frankreich und die Franzosen zu schützen.“ In den vergangenen Jahren hat Frankreich 25 000 ukrainische Soldaten ausgebildet.