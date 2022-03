Am Berliner Hauptbahnhof kommen mittlerweile täglich bis zu 10 000 Menschen aus der Ukraine an. Sie werden von freiwilligen Helfern versorgt.

Die Solidarität mit Ukrainern ist in Deutschland überwältigend. Sogar Politiker, die zuletzt Mauern an den EU-Außengrenzen hochziehen wollten, möchten nun Vorbild bei der Hilfe für Geflüchtete sein.

Von Jan Heidtmann, Berlin, und Antonie Rietzschel, Leipzig

Der Zug hat Verspätung. Die Mitarbeiter der Bahnhofsmission haben also eine halbe Stunde zusätzlich, um rund fünfzig freiwillige Helfer auf den Ansturm vorzubereiten, den sie erwarten. Die Bahn hat Sonderzüge eingerichtet, die nun zusätzlich sechs Mal täglich zwischen Frankfurt/Oder an der polnischen Grenze und Berlin pendeln. Mittlerweile kommen allein am Hauptbahnhof bis zu 10 0000 Menschen täglich an.