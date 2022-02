Viele Menschen versuchen, noch aus der Ukraine herauszukommen - Szene an einem Bahnhof in der Hauptstadt Kiew.

Von Markus Balser und Constanze von Bullion, Berlin

Welche Folgen ein Krieg in der Ukraine haben kann? Als Erste sprach am Mittwochabend die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, in New York Klartext: Komme es zu einer Invasion durch Russland, "könnte es nach unseren Schätzungen eine neue Flüchtlingskrise auslösen, eine der größten, mit der die Welt heute konfrontiert ist - mit bis zu fünf Millionen weiteren vertriebenen Menschen".

Lange hatten die internationale Politik und die Menschen in der Ukraine gehofft, dass es nicht zum Äußersten kommt. Nach den Angriffen vom Donnerstag, die auch Ziele in der Hauptstadtregion um Kiew trafen, suchten viele Bewohner der Stadt das Weite. Auf den Ausfallstraßen kam es zu kilometerlangen Staus. Das Ziel der Menschen waren nicht nur das Umland der Hauptstadt und die westlichen Landesteile. Viele versuchten schon am Donnerstag außer Landes zu kommen. An der Grenze zur Republik Moldau etwa bildeten sich laut Augenzeugen Autoschlangen.

In Europas Hauptstädten wächst die Sorge, dass der russische Angriff auch eine ernste humanitäre Krise nach sich zieht. Der ukrainischen Zivilbevölkerung drohe fürchterliches Leid, warnte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) in Berlin. Angesichts des "völkerrechtswidrigen" russischen Angriffs auf die Ukraine bereitet sich die Bundesregierung auf Folgen vor - vor allem mögliche Fluchtbewegungen, aber auch Proteste und Cyberangriffe. "Unsere Sicherheitsbehörden fahren die Schutzmaßnahmen hoch", sagte Faeser.

Zustände wie 2015? Ob es so kommt, weiß niemand

Bereits am Donnerstag jagte ein Krisentreffen das nächste. Faeser ließ sich nicht nur mit den Innenministerinnen und -ministern der Länder, sondern auch mit den Chefs der Sicherheitsbehörden wie dem Bundeskriminalamt und dem Bundesamt für Verfassungsschutz zusammenschalten.

Die Bundesregierung erwartet zunächst vor allem in den Nachbarländern gravierende Folgen. Komme es zu "großen Fluchtbewegungen", werde Deutschland "die betroffenen Staaten - vor allem unser Nachbarland Polen - massiv unterstützen", sagte Faeser. Die Ministerin kündigte eine unbürokratische Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland an. Entsprechende Regelungen sollten noch am Donnerstag EU-weit eingeleitet werden. Auch der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, Filippo Grandi, äußerte sich bestürzt über die Verschärfung des Konflikts. "Die humanitären Folgen für die Zivilbevölkerung werden verheerend sein", sagte er.

Mit Zuständen wie im Jahr 2015, als wegen des Krieges in Syrien eine Massenflucht in Richtung Europa und Deutschland einsetzte, wurde im Fall der Ukraine noch nicht gerechnet. Am Donnerstag war in Regierungskreisen von zunächst wenigen Tausend Menschen die Rede, die in Deutschland Zuflucht suchen könnten. In Faesers Umfeld hieß es dazu noch vor wenigen Tagen, man rechne eher damit, dass ukrainische Kriegsflüchtlinge zunächst im eigenen Land Schutz suchen würden, weiter westlich oder auch in Polen. Die Massivität des russischen Angriffs allerdings könnte auch solche Annahmen in kürzester Zeit zunichtemachen.

Aus den Bundesländern wurden derweil Forderungen laut, auch in Deutschland noch stärkere Vorbereitungen für die Aufnahme flüchtender Menschen zu treffen. Die humanitäre Dimension der Krise verdiene größere Beachtung, forderte Berlins Sozial- und Integrationssenatorin Katja Kipping (Linke). "Humanitäre Hilfe, Aufnahme und Schutz sind jetzt das Gebot der Stunde. Wir werden uns darauf vorbereiten, dass viele Kriegsflüchtlinge nach Berlin kommen könnten." Der Senat rechnet allein für die Hauptstadt mit mehreren Tausend bis zu Zehntausenden Schutzsuchenden.

Auswirkungen dürfte eine Fluchtbewegung auch auf die europäische Asylpolitik haben. Bei der Frage etwa, wie Geflüchtete in der EU verteilt werden können, hatten die allermeisten osteuropäischen Staaten sich bisher weit zurückgelehnt und das Problem stark betroffenen Mittelmeeranrainern wie Italien oder Griechenland überlassen, wahlweise auch aufnahmebereiten Ländern wie Deutschland. Das könnte sich nun ändern. Denn mit der Invasion der Ukraine könnte Polen als erstes osteuropäisches EU-Land erfahren, was es bedeutet, auf europäische Solidarität angewiesen zu sein.

Deutschlands Innenminister sehen auch in anderen Bereichen für Deutschland eine angespannte Lage. An Unternehmen der kritischen Infrastruktur war vor einigen Tagen ein Warnhinweis zu möglichen Cyberattacken gegangen. Der Verfassungsschutz befürchtet im Zuge des Ukraine-Konflikts Angriffe. Die Behörden seien zudem "vorbereitet hinsichtlich von Protesten und Demonstrationen in Deutschland", sagte Faeser. Dabei geht es etwa um den Schutz von Einrichtungen beider Länder in Deutschland, die zum Ziel von Attacken werden könnten.

Baden-Württembergs Ressortchef Thomas Strobl machte nach dem Treffen klar, dass die Innenminister in den Krisenmodus umgeschaltet haben. "Die Innenministerinnen und Innenminister bleiben ab sofort im tagesaktuellen Austausch", kündigte Strobl an.