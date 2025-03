Ukraine-Gipfel in Paris:Was wollen die Willigen?

31 hochrangige Delegationen sind dabei, wenn sich in Paris nun die „Koalition der Willigen“ erneut trifft. Wie soll ein Frieden in der Ukraine gesichert werden? Antworten auf die zentralen Fragen.

Von Oliver Meiler, Paris

Die „Koalition der Willigen und Fähigen“ wächst mit jedem Gipfel etwas mehr, und die folgen ja seit einem Monat in schneller Kadenz aufeinander. In Paris, wo das Ad-hoc-Format aus Europäern und Alliierten am Donnerstag einen neuen Termin hat, nehmen 31 Delegationen teil – so viele wie noch nie, fast alle auf der Ebene Staats- oder Regierungschef. Sie sind beseelt von der Mission, die Ukraine im Krieg zu unterstützen und einen „robusten, glaubwürdigen, verifizierbaren“ Waffenstillstand zu sichern, wenn es denn bald einen solchen geben sollte. So beschrieb es ein Berater des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, des Gastgebers.