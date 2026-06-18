Beim Gipfel in Brüssel demonstrieren die Staats- und Regierungschefs ihre neue Einigkeit bei der Hilfe für die Ukraine. Rückt deren EU-Beitritt jetzt näher? Kanzler Merz hat dazu Ideen, die nicht allen gefallen.

Der russische Angriff auf die Ukraine fordert nach wie vor schreckliche Opfer und kann jederzeit eskalieren, wenn Präsident Wladimir Putin es will. Dennoch ist derzeit ein Hauch von Optimismus in der Europäischen Union spürbar. Vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs an diesem Donnerstag und Freitag in Brüssel hat sich das Gefühl breitgemacht: Es könnte tatsächlich gelingen, Putin zu ernsthaften Friedensverhandlungen unter Beteiligung der EU zu zwingen.