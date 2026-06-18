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Russlands Krieg gegen die UkraineEuropa fühlt sich plötzlich wieder stark

Lesezeit: 4 Min.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij und Belgiens König Philippe am Donnerstag in Brüssel.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij und Belgiens König Philippe am Donnerstag in Brüssel. Geert Vanden Wijngaert/AP Photo

Beim Gipfel in Brüssel demonstrieren die Staats- und Regierungschefs ihre neue Einigkeit bei der Hilfe für die Ukraine. Rückt deren EU-Beitritt jetzt näher? Kanzler Merz hat dazu Ideen, die nicht allen gefallen.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

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Der russische Angriff auf die Ukraine fordert nach wie vor schreckliche Opfer und kann jederzeit eskalieren, wenn Präsident Wladimir Putin es will. Dennoch ist derzeit ein Hauch von Optimismus in der Europäischen Union spürbar. Vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs an diesem Donnerstag und Freitag in Brüssel hat sich das Gefühl breitgemacht: Es könnte tatsächlich gelingen, Putin zu ernsthaften Friedensverhandlungen unter Beteiligung der EU zu zwingen.

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