Von Andrea Bachstein, München

Lyssytschansk, vor dem Krieg eine Stadt mit 100 000 Einwohnern, ist am Wochenende nach Angaben aus Moskau offenbar von russischen Truppen eingenommen worden. Damit hätte nach wochenlangen Kämpfen das ukrainische Militär den letzten größeren und strategisch wichtigen Ort verloren, den es noch hielt im östlichen Gebiet Luhansk, das mit der Region Donezk den Donbass bildet. Die gesamte Region Luhansk sei "befreit" worden, teilte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schojgu Kremlchef Wladimir Putin mit, wie sein Ministerium bekannt gab.

Dass die Stadt gefallen sei, wurde von Kiew bestritten. Doch teilte der ukrainische Generalstab am Sonntag mit, russische Truppen seien in Lyssytschansk eingerückt. Der ukrainische Militärgouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj, bestätigte auf seinem Telegram-Kanal, die Russen seien vorgerückt, hätten "im Bezirk Lyssytschansk Fuß gefasst". Am Vorabend hatten prorussische Separatisten bereits mitgeteilt, sie hätten mit russischen Soldaten das Gebäude der Stadtverwaltung unter ihre Kontrolle gebracht. Nach der Einnahme Lyssytschansks könnten die Angreifer sich nun darauf konzentrieren, in der Donzek-Region die Städte Kramatorsk und Slowjansk einzunehmen.

Heftige Kämpfe an der ganzen Front im Osten bestimmten das Wochenende im Krieg um die Ukraine, so teilte es auch Präsident Wolodimir Selenskij in seiner täglichen Videobotschaft mit. Laut dem Generalstab der Ukraine griffen die Russen in Richtung Charkiw und Slowjansk an, man habe sie zurückgeschlagen. Im Donezk werde weiter gekämpft in Richtung des Verkehrsknotenpunkts Bachmut, ebenso um Spartak, einen Vorort von Donezk, den die Russen zu erobern versuchten.

Angriffe auf Militärstützpunkt der Russen in Melitopol

Im Süden wiederum griffen ukrainische Einheiten Ziele in der Stadt Melitopol an, die schwere Explosionen erschütterten. Melitopol ist von russischen Einheiten besetzt. Auf einen ihrer Stützpunkte in der Stadt seien mehr als 30 Geschosse abgefeuert worden, er sei außer Gefecht gesetzt worden, teilte Melitopols ukrainischer Bürgermeister Iwan Fjodorow am Sonntag auf Telegram mit. Laut Fjodorow wurden Militärgerät und Treibstofflager getroffen. Die Explosionen sollen noch Stunden nach den Angriffen weitergegangen ein. In sozialen Netzwerken wurden Bilder und Videos verbreitet, auf denen Rauchwolken über der Stadt zu sehen sind. Fjodorow zufolge wurde zudem ein russischer Nachschubzug zum Entgleisen gebracht.

Auch auf russischem Gebiet sollen Angriffe erfolgt sein. In der grenznahen Stadt Belgorod habe es Explosionen gegeben, Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow zufolge wurden dabei mindestens drei Menschen getötet und vier weitere verletzt, zudem seien mindestens elf Wohnblöcke und 39 Privathäuser beschädigt worden. Moskau wirft der Ukraine vor, hinter bereits mehreren Angriffen auf die Stadt mit knapp 400 000 Menschen zu stecken. Die Regierung in Kiew hat sich nicht dazu bekannt.