Russlands Flugabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau 125 ukrainische Drohnen abgeschossen. Die Behörden in der Großstadt Woronesch, von wo aus auch russische Truppen im Krieg gegen die Ukraine unterstützt werden, meldeten zahlreiche Schäden durch herabgestürzte Trümmer abgeschossener Drohnen. Es sei auch zu Bränden gekommen, hieß es. Betroffen waren den Angaben zufolge auch die grenznahen Regionen Belgorod und Rostow. Vereinzelt seien zudem die Regionen Brjansk, Kursk und Krasnodar angegriffen worden. Die ukrainischen Militärs berichteten von einem erfolgreichen Angriff gegen ein russisches Munitionsdepot in der Region Wolgograd. Dort sei in der Ortschaft Kotluban ein Arsenal mit Raketen, Munition und Sprengstoff getroffen worden. Nach dem Angriff sei dort ein großflächiger Brand ausgebrochen, berichtete die Agentur Ukrinform weiter. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden