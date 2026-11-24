Nur wenige Tage nach dem Absturz von drei russischen Marschflugkörpern in Polen ist während Angriffen auf die Ukraine eine Drohne kurzzeitig in den polnischen Luftraum eingedrungen. „Das Objekt wurde während des gesamten Fluges ununterbrochen von militärischen Radarsystemen verfolgt“, teilte das Oberkommando der polnischen Streitkräfte mit. Als die Drohne ihren Kurs Richtung Osten änderte, habe man mit Blick auf die Sicherheit der Zivilbevölkerung auf den Abschuss verzichtet.

Wie die Nachrichtenagentur PAP aus dem Verteidigungsministerium erfuhr, soll die düsengetriebene Drohne in der Nacht auf Dienstag mehrere Minuten im polnischen Luftraum über dem Grenzort Dorohusk geflogen sein. Demnach handelte es sich um eine Aufklärungsdrohne, die mit Kameras ausgestattet war. In Dorohusk befindet sich ein wichtiger Grenzübergang für den Gütertransport und den Eisenbahnverkehr Richtung Ukraine.

„Es ist schwer vorstellbar, dass es sich um einen Zufall handelte; wir gehen davon aus, dass es eine absichtliche Aktion war“, sagte Vize-Verteidigungsminister Pawel Zalewski dem Radiosender Rmf.fm.

Erst kurz davor hatte es in Teilen des Verwaltungsbezirks Lublin kurzzeitig Luftalarm gegeben. Das Krisenzentrum der Regierung forderte die Bewohner der grenznahen Gebiete im Südosten des Landes auf, Schutzräume aufzusuchen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Kurz darauf wurde der Luftalarm dann wieder aufgehoben.

Erst am vergangenen Freitag waren während massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelte es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Polens Regierung kündigte an, den russischen Botschafter einzubestellen. Die Nato verstärkte unterdessen die Luftraumüberwachung an ihrer Ostflanke.