Krieg in der Ukraine:Russische Truppen durchbrechen Front im Donbass

Von Nicolas Freund

Erst war die Lage unklar, aber schon auf der Karte sieht es nun aus wie ein russischer Durchbruch an der Front im Donbass. Am Sonntag schrieb der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj auf seinem Telegram-Kanal, die Situation an der Front im Osten des Landes habe sich deutlich verschlechtert. Und sie war zuvor schon nicht gerade gut gewesen. Das britische Verteidigungsministerium hatte bereits vergangene Woche vor "schnelleren" russischen Vorstößen gewarnt. Zu Recht, wie sich nun zeigte. Es war befürchtet worden, dass die russische Armee das kurze Zeitfenster ausnutzen wird, bevor die endlich vom US-Kongress verabschiedete Militärhilfe aus den USA in der Ukraine eintrifft.