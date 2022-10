Von Sonja Zekri

Wenn die Nacht hereinbricht, erlischt Charkiw. Keine Leuchtreklame, keine Straßenlaternen, stattdessen verhängte Wohnungen und verrammelte Schaufenster. Die einstige Millionenmetropole liegt im Dunkeln, als würde sich die Stadt in die Kulisse zurückziehen, als würde sie unsichtbar und kein Ziel mehr abgeben für russische Raketen und iranische Drohnen. Kiew, die Hauptstadt, mag schimmern und blinken. In Charkiw stolpern Hundebesitzer im Licht ihrer Handys durch verlassene Straßen. Die wenigen Restaurants, die noch geöffnet haben, wagen nur eine schummerige Beleuchtung. Und bald wird es vielleicht nicht einmal das geben.

Nach den Angriffen der vergangenen Wochen ist fast die Hälfte der Strominfrastruktur des Landes beschädigt, zuletzt traf es ein Kraftwerk in Krywij Rih im Süden, danach hatte die Stadt keinen Strom. Energieminister Herman Haluschtschenko warnte vor weiteren Angriffen auf die Stromnetze. Präsidentenberater Oleksij Arestowitsch, möglicherweise der bestgehasste Politiker des Landes, plauderte in einem Interview mit der russischen Journalistin Julia Latynina von "Monaten" ohne Gas, Wasser und Heizung. Und Präsident Wolodimir Selenskij selbst rief zum abendlichen Stromsparen auf.

Detailansicht öffnen Ein durch einen russischen Raketenangriff zerstörtes Umspannwerk in Charkiw. (Foto: Vyacheslav Madiyevskyi/IMAGO)

Bei Iryna Walentynowa, 31, rennt er damit offene Türen ein. Walentynowa hat einen anderen Nachnamen, aber den will sie öffentlich nicht nennen, weil sie im gehobenen Dienst arbeitet. An diesem Oktobermorgen wartet sie im Berufsverkehr auf die Metro, abends verhängt sie die Fenster, löscht das Licht und die restlichen Stunden verbringen sie und ihr Freund mit ihren Handys oder doch mal am Notebook. "Wir kochen was Schnelles auf dem Gasherd, dann wird es dunkel", sagt sie. Bei jedem Stromausfall - und das sind in den vergangenen Wochen einige - kommt der Nahverkehr zum Erliegen. Und wenn die Metro irgendwann gar nicht mehr fährt? "Dann nehmen wir eben ein Taxi", sagt Walentynowa.

Das klingt kämpferisch wie fast immer, wenn man Ukrainer nach künftigen Härten fragt. Aber während die Tage kürzer werden und ein kalter Regen niedergeht, fragen sich eine Menge Menschen im Stillen, was der Winter bringt. Bis jetzt ist Charkiw fast noch glimpflich davongekommen. Eher wurde noch in den Dörfern der Umgebung ein paar Stunden der Strom abgestellt, als dass die Verwaltung in der Stadt die Lichter ausgehen ließ.

Wäre Charkiw noch das Industriezentrum aus Vorkriegstagen, wären die Netze ohnehin längst zusammengebrochen. Aber die meisten Betriebe sind in sichere Gebiete umgezogen oder geschlossen. Vielleicht ein Zehntel der Geschäfte in der Innenstadt hat noch geöffnet.

Der Bürgermeister will am Transport sparen

Allerdings verbraucht allein die Metro nach Expertenangaben etwa ein Drittel des städtischen Energiebedarfs, dazu kommen Straßenbahnen und Oberleitungsbusse. Bürgermeister Igor Terechow will deshalb künftig vor allem am Transport sparen: Die Rolltreppen der Metro werden bis auf die allertiefsten abgestellt, die Beleuchtung an den Haltestellen halbiert. Straßenbahnen und Oberleitungsbusse fahren seltener, heißes Wasser wird rationiert. Ob das reicht, wird man sehen. Man könne ja schlecht von Tür zu Tür gehen, um zu sehen, ob die Leute den Wasserkessel zu lange kochen lassen, sagte ein Angestellter aus dem Energiesektor.

Für Krankenhäuser oder andere Einrichtungen kritischer Infrastruktur hat die Stadt Generatoren gekauft. Und die Charkiwer machen es genauso. In einer Filiale des "Epicentr", einer Kette gigantischer Garten- und Baumärkte, finden sich in der Generatoren-Abteilung ein kleiner Generator von Black & Decker, ein Kärcher, ein polnisches Fabrikat und sonst nicht viel. "Das sind die Reste. Die Leute überrennen uns, wir führen Wartelisten. Aber es gibt nur ein paar Lieferanten, und vor Ende des Monats kommt nichts mehr rein", sagt der Epicentr-Verkäufer Dmitrij Podkopay.

Einen Holzofen zu finden ist aussichtslos

Hennadij Sahuruiko streift durch die Gänge des "Epicentr" auf der Suche nach einem zweiten Generator. Den ersten hat er mitgenommen, als die Russen nach Oskil kamen. Sahuruiko ist Bürgermeister des Städtchens Oskil bei Isjum, das in der großen ukrainischen Sommeroffensive befreit wurde. 70 Prozent der befreiten Gebiete haben inzwischen wieder Strom, hat der Charkiwer Regionalgouverneur Oleg Sinegubow am Donnerstag bei einer Pressekonferenz erklärt. In Oskil hat man davon noch nicht so viel gemerkt: "Die Leute suchen Generatoren im Internet, auf den Märkten, aber da ist kaum noch etwas zu kriegen", sagt Sahuruiko. Bei Gasöfen sieht es nicht besser aus. Jetzt eine "Burschuika" aufzutreiben, einen der kompakten eisernen Holzöfen, eine Erfindung aus Sowjetzeiten, ist praktisch aussichtslos. Und in einem Plattenbau dürfte man ihn ohnehin nicht aufstellen.

Aus Sowjetzeiten stammt auch das Blockheizkraftwerk 5 in Charkiw, das zweitgrößte des Landes. Nach einem Angriff am 11. September stand es in Flammen. Bis heute, so heißt es, liefere es nur 15 bis 20 Prozent der Vorkriegsleistung. In den Siebzigern war das Kraftwerk ein Meisterstück sowjetischer Ingenieurskunst, gemeinsam gebaut von Fachleuten aus Russland und Charkiw. Ideologisch war die Versorgung mit Strom nicht hoch genug einzuschätzen: "Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des Landes", lautete schließlich Lenins berühmte Parole.

Die Sowjetunion ist seit 30 Jahren Geschichte, und das russische Wissen über die einstigen gemeinsamen Netze für die Ukraine heute ein taktischer Nachteil. Mit Kriegsbeginn trennte die Ukraine ihr Netz vom russischen und belorussischen. Die Integration in die westeuropäischen Netze ist seit Jahren geplant, aber noch nicht geschehen.

Europa soll helfen, "den Himmel zu schließen"

Nicht nur Energieminister Haluschtschenko, sondern auch die Energieversorger in Charkiw fordern deshalb die Unterstützung Europas, um "den Himmel zu schließen": "Ohne eine vernünftige Luftabwehr werden wir uns nicht lange halten können", sagt ein leitender Angestellter des Charkiwer Energieunternehmens Oblenergo: "Wenn die Einschränkungen für die Menschen auf diesem Niveau bleiben, werden sie damit klarkommen. Aber die Russen wollen, dass wir im Dunkeln und Kalten sitzen und uns nicht mal freuen, wenn die Armee Erfolge meldet." Die Ukrainer in Panik zu versetzen, Städte unbewohnbar zu machen, das sei Moskaus Ziel.

Bei aller Sorge müsse man allerdings auch die positive Seite sehen. Anfangs habe die russische Armee die Kraftwerke nicht beschädigt, weil der Kreml von einem schnellen Sieg ausging und die Anlagen für die Versorgung der frisch Unterworfenen nutzen wollte. "Inzwischen haben sie begriffen, dass sie die Ukraine nicht erobern werden. Deshalb machen sie nur noch kaputt."