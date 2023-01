Krieg in der Ukraine

Die Stadt bietet der ukrainischen Armee gute Verteidigungsmöglichkeiten. Der Chef der "Wagner"-Söldner raunt wiederum von wertvollen Tunnelsystemen unter der Erde: Warum Russland und die Ukraine um Bachmut so heftig kämpfen.

Von Nicolas Freund

"Bachmut hält durch, trotz allem", sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Sonntag in seiner täglichen Videoansprache. "Obwohl ein Großteil der Stadt durch russische Angriffe zerstört worden ist, wehren unsere Soldaten die anhaltenden russischen Vorstöße ab." Seit Monaten schon toben die derzeit heftigsten Gefechte des Krieges um die Stadt Bachmut an der Front im Donbass. Bilder und Videos zeigen Schützengräben und Stellungskämpfe wie im Ersten Weltkrieg. Die britische BBC war kürzlich mit einem Team vor Ort, im Hintergrund des Beitrags dröhnt konstant das Artilleriefeuer.