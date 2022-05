Die Folgen russischer Artillerieangriffe im Donbass sind verheerend, hier eine Straße in der Nähe der Stadt Sjewjerodonezk am 28. Mai.

Von Sebastian Gierke

Im Donbass ist der Druck auf die ukrainischen Verteidiger an einigen Stellen der Front in den vergangenen Wochen und Tagen stark gewachsen. Das liegt vor allem an der Taktik der russischen Streitkräfte: Sie haben an wenigen Stellen der Front große Truppenverbände zusammengezogen, vor allem Artillerie. Von dort feuern sie tagelang auf Gebiete von wenigen Quadratkilometern, beschädigen und zerstören die Stellungen der Verteidiger. Kurz: Sie schießen sich den Weg frei.