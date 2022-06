15 Millionen in sieben Tagen, das war das Ziel von Serhij Prytulas Auktion. Tatsächlich brauchte er nur zwei Tage für 20 Millionen.

In nur zwei Tagen sammelt der ukrainische TV-Star Serhij Prytula 20 Millionen Euro, um der Armee seines Landes Ausrüstung kaufen zu können. Jetzt denkt er noch größer.

Von Cathrin Kahlweit, Kiew

Serhij Prytula ist bereit. Vor ihm ist die Kamera für den Livestream aufgebaut, ein Skript braucht der routinierte Fernsehmoderator, Schauspieler und Politiker nicht, er weiß, was er sagen wird. Es ist Prytulas 41. Geburtstag, eben noch hat er mit dem gesamten Team quietschbunte Torten gegessen . Ein Freund hat ein Geschenk vorbeigebracht - einen jener in der Ukraine derzeit sehr populären DNA-Tests, mit dem man, so heißt es, feststellen kann, ob man mit Dschingis Khan oder doch eher mit Wolodimir Selenskij verwandt ist. Dann geht es los.