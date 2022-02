Von Christoph Koopmann

Wladimir Putin spricht offiziell immer noch nicht von "Krieg" in der Ukraine, sondern von einer "Sonderoperation". Seine Gegner sind da nicht so wortklauberisch, vor allem: seine Gegner im Netz. Das Hacker-Kollektiv Anonymous hat Putin den Krieg erklärt, mit dem vorläufigen Höhepunkt am Wochenende, als es sich dazu bekannte, Regierungswebsites und Propagandaportale gehackt zu haben. Tatsächlich waren die Seiten zwischenzeitlich nicht erreichbar. Für weitere Aktionen, die Anonymous-Accounts auf sozialen Medien für sich beanspruchten, gab es zunächst keine Bestätigung.