Guten Tag, vor vierzig Jahren explodierte in Tschernobyl der Kernreaktor im Reaktorblock 4. Mein Kollege Michael Bauchmüller war jetzt mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD) dort. In einem Betonklotz, der sich „Sarkophag“ nennt, liegen die Überreste des Super-GAUs, hochradioaktives Material. Darüber ist ein Dach gebaut worden, eine Art Schutzhülle, die eine Umgebung schaffen sollte, um in den nächsten hundert Jahren den Reaktor Stück für Stück zu zerlegen.

Doch dann traf eine russische Drohne das Dach, es brannte. Seitdem hat die Schutzhülle Löcher. Es regnet rein. Ich habe Michael gefragt, wie es war, dort zu sein. „Ein unwirklicher Ort, wie auf einem anderen Planeten“, sagte er. Und: „Wer den Schaden gesehen hat, den eine einzelne Drohne an der Schutzhülle von Tschernobyl anrichten konnte, mag sich die Folgen eines gezielten oder vielleicht auch nur versehentlichen Angriffs auf ein Atomkraftwerk nicht ausmalen.“ Seine Reportage lesen Sie hier.

Noch immer unaufgeklärt ist der versuchte Drohnenangriff auf ein ukrainisches Frachtflugzeug am Flughafen Halle/Leipzig. Wer Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) auf die möglichen Urheber anspricht, wie mein Kollege Markus Balser es getan hat, erhält nachdenkliche Antworten. „Russland macht es einem sehr, sehr leicht, aktuell einen Verdacht zu haben. Aber es macht es einem auch sehr, sehr schwer, den Beweis zu führen“, sagte er.

Zum Schluss möchte ich Ihnen diesen Gastbeitrag von Edgar Selge empfehlen. Der Schriftsteller und Schauspieler fragt sich, wo, angesichts der Klimakrise, der Zustimmungswerte für die AfD und des Kriegs in Europa, der Runde Tisch bleibt. Der Ort, an dem die Demokraten ihre Unterschiede zurückstellen und das Gemeinsame suchen. Denn die AfD an der Regierung bedeute den „Übergang von geliehener Macht zu autoritärer Herrschaft“. Er denkt dabei an die Demokraten während der Anfänge der Bundesrepublik. An die Zeit also, in der das Grundgesetz geschrieben wurde.

Was heute wichtig ist

Wie eine AfD-Regierung den deutschen Wohlstand schrumpfen würde. Die Wirtschaftsleistung schrumpft, wenn Rechtspopulisten regieren. Gerade in Sachsen-Anhalt bräuchte es Zuwanderung, die demografische Lage ist fatal. Würde Deutschland aus dem Euro aussteigen, wäre das ein riesiges Problem für den Euro. Das Szenario. Zum Artikel

Ukraine: Selenskij fordert mehr Patriot-Abwehrraketen für sein Land. Nach den verheerenden Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew fordert der ukrainische Präsident mehr Hilfe der Partner. „Es sind Raketen für Patriots nötig, das können nur unsere Partner bereitstellen“, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Bei den Luftangriffen auf Kiew sind nach ukrainischen Angaben mindestens 16 Menschen gestorben. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

„Unverantwortlich“ – USA und Russland schießen gegen Baerbock. Annalena Baerbock, derzeit Präsidentin der UN-Generalversammlung, hat nach Ansicht der USA und Russlands ihre Kompetenzen überschritten. Sie hat ein Verfahren organisiert, mit dessen Hilfe der oder die nächste UN-Generalsekretärin gefunden werden soll, dabei entscheidet das der UN-Sicherheitsrat. Heute soll im UN-Sicherheitsrat die zweite Probeabstimmung dazu stattfinden. Zum Artikel

EXKLUSIV Gewerkschafter revolutionieren Lohnverhandlungen. Die Autoindustrie baut massenhaft Stellen ab, während Rüstungsfirmen boomen. Wie soll da ein gemeinsamer Lohnabschluss für Millionen Beschäftigte klappen? Jetzt gibt es eine ungewöhnliche Idee: Ein Gehaltsaufschlag, den nur sehr gut laufende Betriebe zusätzlich zum allgemeinen Lohnabschluss zahlen. Zum Artikel

Schuss auf 14-Jährigen: Darstellungen zum Polizeieinsatz widersprechen sich. Die Familie des Jugendlichen weist die Schilderung der Münchner Polizei „entschieden zurück“, spricht von Fesselung und Demütigung. Der Verletzte selbst konnte noch nicht befragt werden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Aufspaltung des ITZBund soll nun ins Kabinett. Die geplante Aufspaltung des zentralen IT-Dienstleisters der Bundesregierung gerät unter Zeitdruck. Ein Gesetzentwurf befindet sich nach Informationen von SZ Dossier derzeit in der Ressortabstimmung. Bis zuletzt bestand noch Klärungsbedarf. Auch wichtig: Investor Fabian Westerheide fordert in seinem Gastbeitrag mehr Spezialisierung in der Robotik. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Mediamarkt-Übernahme: China schießt gegen EU. China hat sich in den vergangenen Monaten ein ganzes Arsenal an wirtschaftlichen Abwehrwaffen geschaffen – und wendet sie nun auch an. Aktuell blockiert Peking eine Untersuchung der EU zur geplanten Übernahme von Mediamarkt und Saturn durch einen chinesischen Onlinehändler. Wenn die Banken Fragen zur Finanzierung des Deal aus Brüssel beantworten, drohen ihnen Sanktionen. Zum Briefing